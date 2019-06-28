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Традиция. Праздник сельского спорта

27 июня
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Очередные республиканские летние сельские спортивные игры стартуют 3 июля в райцентре Селты. Летние игры в Удмуртии будут проводиться в 28-й раз.

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На этих играх первыми начнут соревноваться мастера и любители городошного спорта. Но очень быстро к ним присоединятся участники игр в настольный теннис, затем прыгуньи в длину, команды по мини-футболу, волейболу, русской мини-лапте. И соревнования пойдут с места в карьер. Состоятся соревнования по 19 видам спорта. Торжественное открытие сельских игр начнётся на стадионе с 17 часов. К этому времени определятся первые победители. И само представление называется «Время первых».

Благодаря сельским играм жители райцентра получили новый обустроенный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс. Их обновят республиканские атлеты.

Подготовлена основательная культурная программа. Намечены экскурсии у Верстового столба «Взгляд в прошлое», рассказывающие о райцентре и Селтинском районе, можно будет съездить в село Валамаз на родину дрессировщика Ивана Кудрявцева. Состоятся концерты и дискотеки, учитывающие интересы слушателей разных возрастов. Пройдёт ярмарка «Селтинский базар» и мастер-классы, где можно будет посмотреть, как работают народные умельцы.

На эмблеме игр – Медведь на велосипеде в обрамлении колосьев. Это напоминание о знаменитом цирковом медведе Гоше, с которым выступал Иван Кудрявцев, и о том, что в сельском районе никогда не забывают – хлеб всему голова.

Без сомнения, летние игры принесут новые личные рекорды, а главное – покажут преимущества здорового образа жизни. Сельская физкультура и спорт продолжают развиваться и дают всё новых и новых мастеров сначала в республиканский студенческий спорт, а затем и на соревнования российского и международного уровня.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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