Футбол. Пять забитых мячей **Девушки из ижевского «Торпедо» выиграли со счётом 5:0 у команды «Подольчанка» в Подольске и вышли в...

Проект «Карлутка». Максим Гаврилов: «Выпускники спортивной школы единоборств становятся хорошими людьми» Максим Гаврилов - мастер спорта России по традиционному каратэ и рукопашному бою. ...

Идём на рекорд Каждый год растёт количество спортсменов, участвующих в велогонке «Удмуртской правды» ...