В Доме Правительства чествовали победителей и призеров Чемпионата Удмуртии по волейболу среди мужских и женских команд В Чемпионате 2018 года участвовало 52 мужских и 30 женских волейбольных команд, которые приняли участ...

Призёры Школьной волейбольной лиги поедут в Уфу на волейбольный матч между мужскими сборными России и Бразилии Сертификаты на поездку юные спортсмены получили из рук руководителя региона Александра Бречалова в ср...

Делегация из Удмуртии примет участие в Спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада – 2018» Открытие состоится при участии полпреда ПФО Михаила Бабича. ...