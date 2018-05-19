За эти годы выросло несколько поколений гонщиков, чей статус от любительского поднялся до профессионального. Первоначально в велогонке участвовали и на обычных дорожных велосипедах, но те, кто рассчитывал на успех, всё же сразу старались обзавестись спортивными. После войны люди стремились к спортивным соревнованиям. И разные организации старались их поддерживать. Например, в Ульяновске одна из старейших легкоатлетических эстафет (в которой, кстати, бывала призёром команда Ижевского механического института) носит имя «Ульяновской правды». А в Ижевске журналисты выбрали велоспорт. Вряд ли кто-то рассчитывал, что традиция эта вырастет до столь уважаемого возраста.
Первый победитель велогонки на призы «Удмуртской правды» 90-летний Владимир Васильевич Осинцев лишь в прошлом 2017 году сказал на открытии соревнований: «Наверное, пора меня заменять. Приглашайте в другой раз пятикратных победителей веломногодневки Владимира Петрова и Михаила Ситникова». И это мне напомнило, как я каждый раз слышал от главного судьи Валерия Шапошникова: «Всё! Гонку провёл в последний раз, с меня хватит!». Тем не менее в сумме набралось, что заслуженный тренер России Валерий Шапошников не менее 20 велогонок «Удмуртской правды» провёл в качестве главного судьи. А в последние годы неоценим вклад в развитие велогонки Михаила Ведерникова и Вячеслава Харина.
По количеству судейских лет в этой должности может поспорить с ними только заслуженный тренер СССР Павел Кульков. У него обширные связи с тренерами велосипедистов по всей стране. Поэтому особенно Павел Кульков был доволен, когда гонка получила статус всероссийских соревнований. Он принципиален в том, что гонка «Удмуртской правды» занимает правильную нишу среди российских соревнований – здесь на старт выходят те спортсмены, кто после весенних гонок не попадает на международные соревнования, но нуждается в практике и совершенствовании своего мастерства.
В 2014 году гонка прошла в статусе международного Гран-при, победил в ней Артур Ершов из команды «РусВело». Тот самый Артур Ершов, который был в призёрах несколько дней назад на международной гонке «Пять колец Москвы» – в этом сезоне это единственная международная гонка на территории России. В ней участвовало немало самарских гонщиков, и все они прошли школу многодневки «Удмуртской правды».
Ну, а наш ижевский гонщик Максим Бельков в очередной раз стартовал в многодневной гонке «Джиро де Италия». Максиму уже доводилось побеждать на этапе «Джиро де Италия», но пока ему ещё требуется немало усилий, чтобы достичь успеха другого нашего земляка Павла Тонкова, ставшего победителем «Джиро» в 1996 году. Тренер Тонкова – Олег Блинов до сих пор выводит своих воспитанников из школы «Импульс» на трассы нашей многодневки. Очень мы переживали, что наш земляк Юрий Трофимов не попал на бразильскую Олимпиаду, хотя за год до этого выступал на олимпийской трассе в так называемую «Предолимпийскую неделю».
Всю историю гонки пересказать трудно. Но главное - всегда у гонщиков был пример. Наверняка Тонков смотрел за Николаем Галичаниным, наиболее успешно начавшим выступать за рубежом в шоссейных гонках. А оба они знали, как чемпионом мира стал в 1981 году Андрей Ведерников. И Андрей Ведерников знал о предшественниках в велоспорте – Сергее Холмогорове, братьях Лукшиных. Тренеры-ветераны, приезжающие в Удмуртию, до сих пор вспоминают о велогонках с участием этих спортсменов, которые заставили считаться с командой Удмуртии на российских соревнованиях.
Гонка по шоссе способствовала и тренировочному процессу велокроссменов и мастеров маунтинбайка (горного велосипеда). Призёры в этих видах велоспорта тоже участвовали в гонке «Удмуртской правды».
Развитие велоспорта в 1980-х годах привело к тому, что можно было насчитать не меньше восьми местных команд, которые не будут аутсайдерами в многодневке. Эта массовость, может быть, даже мастерская массовость и выдвинула сильных лидеров на международный уровень. С 1990-х годов количество велосипедных спортклубов сократилось. Были всплески интереса бизнеса к велоспорту, но тенденция сокращения велокоманд осталась до сих пор. Слишком рано перспективные спортсмены покидают Удмуртию. После 2014 года в нашей многодневной велогонке доминируют команды из Самарской области. Последними из земляков выигрывали многодневку велосипедисты Воткинского района во главе с тренером Александром Шишкиным. За Александром Порсевым из той команды-победительницы мы тоже с интересом следим по международным соревнованиям.
Гонка «Удмуртской правды» прошла за десятилетия по всем асфальтированным дорогам республики. Однако дорожная сеть сейчас перегружена и по республике, и внутри Ижевска. Так что теперь велосипедисты не хуже биатлонистов и лыжников знают трассы биатлонного комплекса имени генерала Александра Демидова и лыжного комплекса имени Галины Кулаковой. Приходится включать в общую дистанцию их трассы. Понятно, что без выхода на обычное шоссе обойтись нельзя, поэтому мы особенно просим водителей быть взаимно вежливыми с велогонщиками. Потерпите, спланируйте отдых. Средняя скорость в нашей велогонке, как правило, немного превышает 40 километров в час. С такой же скоростью проехали участники «Пяти колец Москвы» в этом мае.
Я наблюдаю за нашей велогонкой с некоторыми перерывами с 1981 года, так как в газете приходилось работать на разной тематике. Внутри редакции отношение к гонке за это время неоднократно менялось и всё-таки возобладало правило: «Не при нас гонка началась, так что не нам и заканчивать». Поэтому традиция продолжается. И в этом сказывается профессионализм работников, воспитанных Министерством по физической культуре, спорту и молодёжной политики Удмуртской Республики (я привожу сегодняшнее название, а за годы проведения велогонки оно изменялось не один раз).
Фото Александра Горбунова
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