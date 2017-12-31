Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко заключительную спринтерскую гонку выиграл и тоже подтвердил свой высокий класс. В первых двух гонках Дмитрий Малышко становился серебряным призёром. Тренер по резерву сборной России Александр Касперович, находившийся в Ижевске, полагает, что эти спортсмены проявят себя и дальше на международном уровне. Выполнил норматив в Ижевске и Пётр Пащенко. По крайней мере, мы его увидим на этапах Кубка Международного союза биатлонистов.
Алексей Слепов и Семён Сучилов (мы их уважаем как партнёров Ульяны Кайшевой по смешанным эстафетам) в этот раз в борьбу за призовые места включиться не сумели. В этот бы момент проявить себя новому незнакомому поколению… Увы, звёздных результатов не показали и новички из других команд.
Среди своих
Не порадовала мужская сборная Удмуртии. Лучший результат показал Евгений Шамеев, занявший шестое место в первой спринтерской гонке. Он отстал от Шопина на 36,7 секунды. У Александра Поварницына проявились нелады со стрельбой. После 6 промахов (пять из них на третьем рубеже) в индивидуальной гонке он ещё допустил три промаха «на стойке» в первом спринте. Лучший результат Поварницына – 12-е место в заключительной гонке, когда он допустил два промаха.
Несколько утешил местных болельщиков в юниорской спринтерской гонке Ильназ Мухамедзянов. Он стал бронзовым призёром. Победу одержал Василий Томшин (Санкт-Петербург – Свердловская область), а второе место занял Игорь Малиновский (Омск - Камчатский край). Всем призёрам по 20 лет. Если и на взрослом уровне Мухамедзянов выйдет в призёры, то уверенно займёт место в ряду известных спортсменов Удмуртии рядом с Ильназом Загитовым (хоккей) и Ренасом Мухаметзяновым (автогонки).
Несколько слов о болельщиках. На несколько дней выносливости у нового поколения болельщиков не хватило, а старое поколение не одобрило решение тренеров сборной России, которые не нашли возможности отправить в Ижевск ни одного члена основной сборной команды. Опять поопасались морозной погоды, но в этот раз погода выдалась самая нужная. Итак, количество зрителей уменьшилось, но те, кто остались, не заскучали. В том числе благодаря комментариям Вячеслава Вичужанина и Татьяны Равиловой. За их комментарии в течение всех дней «Ижевской винтовки» неоднократно благодарил Александр Бречалов.
Любители на «Калашников Фест»
Сразу после «Ижевской винтовки» судьи провели перестроение трассы, и на стрельбище вышли любители. Их поприветствовал Глава Удмуртии Александр Бречалов. Среди попробовавших свои силы в любительском биатлоне были и действующие триатлонисты. Выделялся атлетической фигурой Владимир Волошин – он занял восьмое место. Вот уж никак с первого взгляда не подумаешь, что он вегетарианец, как подчёркивается в электронных справочниках.
Любители, как говорится, были «на любителя». Вот вам тройка призёров: Вячеслав Алыпов, Ростислав Мусалимов и Иван Черезов. Кстати, в прошлом все они обладатели призов «Ижевской винтовки». В своих возрастных категориях главные призы завоевали Александр Васильев, Василий Собин и Николай Соловьёв. Не остались в стороне и женщины, лучшие результаты показали Ольга Новикова, Елена Мерзлякова и Юлия Симакова. Концерн «Калашников» позиционировал эту гонку как первую любительскую. Затем в концерне нацелены подобные соревнования проводить и в других городах. Например, на этапе Кубка мира в Тюмени. Опыт показал, что это реально. Пневматические винтовки ижевского производства лежали на каждом стрелковом месте, перезаряжание оружия проводили ижмашевцы. С обеспечением безопасности вопросов не возникло, ну а с точностью стрельбы… Как говорится, некоторым надо тренироваться! Судейский корпус Удмуртии, усиленный заслуженным мастером спорта Петром Милорадовым и другими уважаемыми коллегами, соревнования провёл образцово и в январе вновь готов принять российских биатлонистов на комплексе имени генерала Демидова.
Фото с сайта http://v-kurse.ru/
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