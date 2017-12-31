Новогодний рёв моторов Первый этап чемпионата Удмуртии по автогонкам состоится в Ижевске 5 января. Гонки, как обычно, пройду...

Смотри, беги, гордись! Марафон и фильм в честь Галины Кулаковой 24 декабря 2017 года войдет в спортивную летопись Удмуртии как дата рождения новых зимних стартов - ...

23 декабря биатлон. В заключительный день «Ижевской винтовки» пройдет спринт Первенства России, 3 этапа кубка России по б...