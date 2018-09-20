В мероприятии приняли участие 800 человек — руководители и главные конструкторы крупнейших предприятий оборонно–промышленного комплекса России, представители Министерства обороны Российской Федерации, летчики–космонавты, руководство Удмуртской Республики, члены правительства, руководители территориальных федеральных органов исполнительной власти по Удмуртской Республике, депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики, руководители города Ижевска, предприятий и организаций Удмуртии, а также ветераны, работники и руководство «Аксиона».
Подарком для всех гостей праздника стал показ фильма «Аксион» – 85 лет», посвящённый истории и современности завода. Бурные овации подтвердили, что он вызвал гордость за предприятие и людей, внёсших весомый вклад в его развитие.
Под звуки военного марша знаменная группа внесла на сцену знамёна Ижевского мотозавода «Аксион–холдинг». Юбилей стал замечательным поводом для поощрения за добросовестный труд сотрудников предприятия. В канун 85–летия большая группа работников «Аксиона» отмечена различными наградами, часть из которых вручены в торжественной обстановке на различных заводских мероприятиях. На торжественном собрании состоялась церемония награждения государственными наградами Российской Федерации и Удмуртской Республики, Государственного Совета Удмуртской Республики, Роскосмоса, города Ижевска и предприятия. Ветеранов и сотрудников «Аксиона» с юбилеем поздравил Глава Удмуртии Александр Бречалов.
– Вы знаете, даже в голове не укладывается: за 85 лет от первых мотоциклов, пулемётов «Максим» и автоматов Калашникова до современной ракетно–космической техники, медицинского оборудования. Это, действительно, с точки зрения современного менеджмента практически невозможно. Я думаю, почему так получилось. Потому что – знаете, как в спорте есть такой термин – «дух победителей» – вот и на «Аксионе», мне кажется, царит дух победителей. Какие бы перипетии не случались за всю историю, с какими бы проблемами предприятие не сталкивалось, именно благодаря этому духу вы находили выход из ситуаций, находили всегда новое применение своим талантам и становились первыми. Я уверен, что «Аксион» завтрашнего дня – это такое же современное и конкурентоспособное предприятие. «Аксион» – это всегда гордость республики, гордость страны», – сказал руководитель региона.
Александр Бречалов лично поблагодарил генерального директора АО «Ижевский мотозавод «Аксион–холдинг» Геннадия Кудрявцева за вклад в развитие завода и постоянное движение вперёд, вручил работникам предприятия государственные награды. Заводчан поздравил Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Алексей Прасолов. Спикер республиканского парламента поблагодарил ветеранов и сотрудников завода.
– Вы первые! Первый мотоцикл, первый автомат Калашникова, я считаю, вы были первые в том количестве пулемётов «Максим», которые выпущены в войну, вы первые в космосе, с министерством обороны вы первые под водой и на воде. А что такое ракетные комплексы стратегического назначения? Да, мне довелось строить площадки, на которые приходили эти комплексы. Это высочайшее уважение к вашему труду. Вы являетесь одним из очень серьёзных элементов, составляющих защиту нашего государства. «Аксион–холдинг» – это то предприятие, которое прославляет нашу Удмуртию, нашу Россию. Спасибо вам огромное за этот замечательный труд!» – сказал Алексей Прасолов.
Руководитель Администации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов, исполняющий полномочия главы МО «Город Ижевск» Сергей Задорожный поздравили мотозаводцев и вручили сотрудникам предприятия награды Удмуртской Республики и города Ижевска.
Генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион–холдинг» Геннадий Кудрявцев поздравил присутствующих с праздником и поблагодарил за поздравления в адрес предприятия. Он отметил, что рад высокой оценке заводчан руководством республики – свидетельством тому служат многочисленные награды. Геннадий Иванович подчеркнул, что традиция ответственного труда на благо Родины перенята у ветеранов мотозавода, передаётся из поколения в поколение заводчан. Поблагодарил тех, кто посвятил жизнь работе на предприятии, отметил, что без их труда не было бы современного завода. А молодёжи пожелал держать высокую планку, честно работать, оставаться гордостью Ижевска, Удмуртии, России.
Высшей наградой «Аксиона» – званием «Почётный работник предприятия» – за плодотворный, добросовестный труд, высочайший профессионализм, исключительные трудовые заслуги на благо предприятия награждены два человека.
За значительный вклад в развитие отечественной космонавтики и в связи с 85–летием со дня основания Ижевского мотозавода «Аксион–холдинг» коллектив предприятия награждён Почётной грамотой Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Торжественная часть собрания, посвящённого юбилею Ижевского мотозавода «Аксион–холдинг», завершилась праздничным концертом.
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