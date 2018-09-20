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**В субботу, 15 сентября, в фан-зоне парка им. Кирова прошло очень значимое и, как оказалось, нужное ...