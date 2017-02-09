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Тотальный диктант в этом году жители Удмуртии напишут 8 апреля

9 февраля
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2207 Тотальный диктант в этом году жители Удмуртии напишут 8 апреля

В этом году жители Удмуртии вместе со всей страной напишут Тотальный диктант 8 апреля. Подготовиться к диктанту можно будет, как и раньше, на бесплатных курсах. Они начнутся уже с 22 февраля. В Ижевске они будут проходить по средам в вечернее время, сообщает «Моя Удмуртия».

Елена Мерзлякова, заместитель директора по развитию МБУ «Централизованная библиотечная система Ижевска»: «Мы получаем задания от организаторов Тотального диктанта из города Новосибирска. Программа занятий подстраивается под автора, то есть, они уже знают автор,а и они немного корректируют эти задания под стиль написания этого человека. Поэтому занятия немного разные».

Кто в этом году стал автором «Тотального диктанта», пока держится в секрете. Его объявят только в начале марта. Сам текст уже готов, сейчас его проверяют эксперты.

Напомним, идея акции родилась в Новосибирске. За 13 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное международное событие — в прошлом году его участниками стали более 140 тысяч человек.

Фото: mkrf.ru

Метки: проверка грамотности русский язык тотальный диктант Удмуртия

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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