В начале марта на традиционной пресс-конференции всемирной образовательной акции по популяризации грамотности «Тотальный диктант» было названо имя автора текста. Им стал известный российский писатель Леонид Юзефович.
С февраля в 85 городах России проходят очные занятия по подготовке к Тотальному диктанту, а к онлайн-курсам, которые проходят каждую среду на сайте проекта, могут присоединиться желающие изучать русский язык со всего мира.
– Мы приглашаем стать автором Тотального диктанта в первую очередь тех писателей, чьи книги особенно нравятся членам команды. Нам кажется важным, что проект помогает расширить литературный кругозор наших участников и приобщает их к хорошей современной русской литературе, – прокомментировала выбор автора директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.
Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов Леонида Юзефовича: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.
– Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать 200 000 человек, захватывает дух, – признается Леонид Юзефович.
Регистрация на площадки проведения Тотального диктанта откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Традиционно центральной площадкой акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский государственный университет.
Диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. Чтобы избежать подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста.
Удмуртская Республика попала в третью часовую зону, диктант мы будем писать 8 апреля в 14.00 (мск) или 15.00 (местного времени).
В Ижевске диктант можно будет написать более чем на 40 площадках. Как и в прошлом году, в основном это библиотеки, вузы, школы. Среди новых учреждений, которые выразили желание принять участие в акции, можно отметить Республиканский колледж духовно-нравственного образования, Ижевский промышленно-экономический колледж, монтажный, машиностроительный, индустриальный техникумы и ОАО «ИЭМЗ «Купол».
СПРАВКА «УП»
Леонид Юзефович – русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. Литературным дебютом стала повесть «Обручение с вольностью» в журнале «Урал» в 1977 году. Известность к Юзефовичу пришла в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. Автор романов «Казароза», «Журавли и карлики». За роман «Зимняя дорога» Л. Юзефович получил премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга».
Елена МЕРЗЛЯКОВА
Фото: izvestiaur.ru
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