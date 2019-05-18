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Торжественный приём ветеранов

16 мая
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Глава Удмуртии поздравил участников войны и тружеников тыла с Днём Великой Победы

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9 мая, в день 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Глава Удмуртии провёл торжественный приём ветеранов.

Приглашённые – участники войны и труженики тыла. Их биографии – особая страница в жизни республики и отечественной истории.

Александр Бречалов поздравил ветеранов с Днём Великой Победы и отметил, что этот день праздничный не только для россиян, но и всех жителей Советского Союза: «Это святой день! Вы своим подвигом, своим трудом поставили нам очень высокую планку, и мы будем стараться вас не подвести. Сегодня на Параде наравне с ветеранами локальных войн, сотрудниками силовых структур я увидел стройные ряды учеников кадетских классов, студентов колледжей. И это та самая преемственность поколений, взаимосвязь, которую мы должны сохранять и беречь». Ветераны рассказали о том, какой ценой давалась Победа.

Одна из участниц приёма, 96-летняя Анастасия Егоровна Семенихина, рассказала свою историю: «Мне было 19 лет, когда началась война. Только вышла замуж, не успели даже год прожить вместе. Мужа забрали на войну почти сразу, и, говорят, погиб он в первый же месяц. А вот «похоронку» мне дали прямо в День Победы 9 мая 1945 года». Сама же Анастасия Егоровна – труженик тыла, и на заводе работала, и лес сплавляла. Сейчас она до сих пор сама читает, вяжет. Очень рада, что её не забыли, на «транспорте ветерана» привезли на такое торжественное мероприятие.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства УР

9 мая в Удмуртии в цифрах и фактах

• 235 тысяч жителей Удмуртии приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы.

• 83 тысячи человек в республике участвовали в акции «Бессмертный полк», из них 35 тысяч – в Ижевске.

• 50 тысяч зрителей посмотрели Парад Победы в Ижевске, на финальный концерт и салют на набережной Ижевского пруда пришли 15 тысяч человек.

• Все ветераны Великой Отечественной войны получили выплату в размере 10 000 рублей согласно Указу Президента России. При этом в Удмуртии сумма выплат была больше – по Указу главы региона Александра Бречалова участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, постоянно проживающие в нашем регионе, получили дополнительно по 2000 рублей из бюджета Удмуртской Республики.

• Более 400 человек по всей республике получили поздравления и подарки от Правительства Удмуртии.

• Более 1000 человек волонтёров по всей республике помогали в проведении Дня Победы, акций «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и многих других.

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