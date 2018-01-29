уководитель республики поздравил приглашённых с профессиональным праздником и напомнил о своём детстве: "Моя мама 39 лет отработала в "Союзпечати", и многое в нашей семье было неразрывно связано с книгами, газетами, журналами, подпиской. Хорошо помню, как мы ждали очередной выпуск журнала "Искатель". В конце восьмидесятых произошла перезагрузка журнала "Огонёк". В каждом номере печаталось много нового и интересного".
Александр Бречалов подчеркнул, что "пресса всегда была и остаётся связующим звеном между тем, что происходит в мире, и людьми". Он высоко оценил вклад газеты "Удмуртская правда" в развитие журналистики республики. "Главное в работе журналиста - объективность, - сказал Глава. - Лучше всё проверить и обеспечить точность фактов. Критикуйте, подсказывайте. Вы должны быть рупором. У вас для этого есть газеты, журналы, интернет площадки. Поверьте, нам совсем не нужна "ручная" пресса. Ведь опираться, по известному афоризму, можно только на то, что сопротивляется. Мы, представители власти, со своей стороны максимально открыты. Считаем, что открытость - это элемент управленческой модели".
На приёме Александр Бречалов вручил государственные награды. Корреспондент газеты "Удмуртская правда" Надежда Бондаренко получила удостоверение заслуженного журналиста республики. Её коллега Александр Кирилин удостоен Почётной грамоты Удмуртии.
Там же были вручены литературные премии Правительства УР. Их получили Александр Мартьянов за книгу "Огранка", Леонид Смелков за поэтический сборник "Всё было так, как было", Нина Ермолаева за лучшее литературное произведение для детей и юношества и Николай Чувыгин за пьесы "Нас обманул апрель" и "Ижевская рапсодия". Глава республики выразил восхищение творчеством лауреатов и обещал поддержку.
"Мы готовы работать со всеми конструктивными организациями, конкретными людьми, главное, чтобы в основе сотрудничества не было исключительно меркантильных интересов", - заявил Александр Бречалов. Он подчеркнул, что республику впереди ждёт большая работа. Чтобы быть в числе лучших субъектов России, предстоит сделать многое. И в этом общем деле роль средств массовой информации трудно переоценить.
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