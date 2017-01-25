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Топором и бензопилой угрожал мужчина своей подруге в Удмуртии

25 января
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Img 20150328153413 226 Топором и бензопилой угрожал мужчина своей подруге в Удмуртии

39-летний житель поселка Игра угрожал своей подруге топором и бензопилой. Неадекватный мужчина был задержан полицейскими, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Местом для выяснения отношений мужчина выбрал магазин в поселке, где работала его сожительница. Придя туда и размахивая топором и бензопилой, он угрожал женщине расправой.

Напуганная женщина позвонила в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Игринский». На место происшествия выехал экипаж ОВО. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Фото: pg21.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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