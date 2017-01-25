39-летний житель поселка Игра угрожал своей подруге топором и бензопилой. Неадекватный мужчина был задержан полицейскими, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Местом для выяснения отношений мужчина выбрал магазин в поселке, где работала его сожительница. Придя туда и размахивая топором и бензопилой, он угрожал женщине расправой.
Напуганная женщина позвонила в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Игринский». На место происшествия выехал экипаж ОВО. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Фото: pg21.ru
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.