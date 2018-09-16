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Только правда: «Кофемолка» в газете. Максим Верёвкин: «Я всегда был провокационным художником»

14 сентября
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Художник–провокатор рассказывает о космосе внутри себя, свадебном перформансе и бесконечной любви к ижевской электронной музыке.

%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%b8%d0%bd Только правда: «Кофемолка» в газете. Максим Верёвкин: «Я всегда был провокационным художником»

Максим Верёвкин – человек–загадка, деятельность которого нельзя отнести в чему–то конкретному и определённому. Но что можно сказать с уверенностью, его амплуа – современное искусство. Безумные перформансы и инсталляции, городские арт–объекты и реди–мейд – это то, что неразрывно связано с именем Верёвкина. Главный редактор газеты «Удмуртская правда» Энвиль Касимов в «Кофемолке» разбирается, почему художник выбрал такую форму художественного высказывания и в итоге пришёл к иконописи.

Энвиль Касимов: Пьёшь кофе?

Максим Веревкин: Я человек чая.

Э.К.: Отчаянный человек чая. Наверное, предпочитаешь чёрный азербайджанский…

М.В.: Лучший, на мой вкус, свежий китайский зелёный чай. Когда чай имеет возраст от года до двух, то он обладает ещё свежестью, у него потрясающий запах хлорофилла, который ни с чем не спутаешь. Как будто крапиву свежую заварил. Такой чай оживляет, и ты становишься энергичным, жизнь приобретает яркие краски.

В чае интересно поразбираться. Есть улуны, например. Пока я не попробовал хороший улун, я его не понимал. Это было в компании чайного мастера, и при разговоре с ним у меня даже навернулись слёзы на глазах. Оказывается, этот чай проявляет эмоциональность. Пуэр же, например, делает человека болтливым. Ещё сто лет назад китайские купцы придумали использовать его для переговоров. И так в каждом сорте – есть какие–то свои тонкости.

Э.К.: Значит, «путешествие» в кофе ты только начал?

М.В.: Сегодня первый раз пробую крепкий кофе. С первой полчашки чувствую какой–то лёгкий мандраж.

Предопределённая судьба

Э.К.: Как ты определяешь самого себя? Кто ты?

М.В.: Наверное, космонавт… Космос – это то, что вокруг нас. Не обязательно туда летать, можно это сделать в фантазиях, в воображении. Я не настоящий космонавт, но я путешествую внутри себя и этого мира. Космос – это же всё сущее. На иконе Пятидесятнице, например, космос изображается в виде патлатого старика с 50 свитками. В общем–то, пить кофе с тобой – это тоже путешествие в космос.

Э.К.: В какие игрушки играл в детстве?

М.В.: У меня было несколько конструкторов, и я всегда их использовал не по назначению. И куклы были, которые я разбирал на части. Если у меня были машинки, то я обязательно их вскрывал, доставал двигатель. Я всё тихо разбирал и собирал из этого что–то своё. И было много рисунков. Помню себя за маленьким раскладным столиком, вокруг много бумаги, и я с большой кисточкой что–то рисую.

Э.К.: Кем ты мечтал стать в детстве?

М.В.: Когда я был в детском саду, из моего окна был виден монтажный техникум. И я мечтал стать крановщиком, потому что он выше всех и всеми рулит. А чуть позже захотел стать художником, как моя мама. Я всегда смотрел, как она рисует, работает. Ходил вместе с ней в мастерскую, где она занималась керамикой. С таким детством у меня не было и не могло быть других каких–то мечт. Надо сказать, что мама была беременна мной, будучи студенткой худграфа третьего курса. Можно думать, что первое художественное образование я получил уже в чреве матери.

А когда уже пришёл на худграф, почувствовал запах табака в курилках, увидел скульптуры, проникся атмосферой… Понял, что это всё настолько близко мне.

Э.К.: И кем ты стал в итоге?

М.В.: Непонятно. Ни дня не проходит, чтобы я не подумал, художник ли я? Искусством я занимаюсь или чем–то другим? Решил отложить ответ на этот вопрос до самой старости. Или даже предоставлю это потомкам.

В постоянном поиске вдохновения

Э.К.: Что самого ценного ты сделал в жизни?

М.В.: Ничего ценного в жизни я не сделал. Есть какие–то внутренние победы, достижения, но не могу назвать их самым ценным… Горжусь тем, что в прошлом году мы коллективно сделали фестиваль «Удмуртский лёд». Когда я видел тысячи, а может, даже сотни тысяч людей, которые приходили туда и становились такими счастливыми, я почувствовал, что жизнь прожита не зря. Я был винтиком в том, что это счастье состоялось.

Э.К.: Уличное искусство тебе близко. Ты участвовал в проекте «Упаковка»? Это самый крупный стрит–арт, который был в Ижевске, – на типовых девятиэтажных домах (похожих на коробки) появились информационные знаки «Не кантовать».

М.В.: Да, я подавал кисточки. Автором был Анфим Ханыков. В то время мы назывались группой «Археоптерикс». Конечно, мы всё это от начала до конца обсуждали: договаривались с жильцами, с мэрией, утверждали изображения. Все были погружены в этот процесс – у нас была небольшая команда.

После Ижевска аналогичный проект был в Ульяновске и Амстердаме. Ещё в Москве мы пытались сделать то же самое, но мэр не пустил нас на дом. Мы делали это тихо: рисовали граффити баллончиком на стенах, возили гроб по Москве, нас забрала милиция... Но было весело. Приятно вспомнить.

Э.К.: Я давно работаю в СМИ, но единственное независимое радио в Удмуртии, которое я знаю, – это то, которым ты руководишь. Расскажи о нём.

М.В.: Один из проектов «Творческой дачи» – локальная радиостанция. Идея локального радио пришла из каких–то переживаний Великой Отечественной войны. В голове отразилась картина: на чёрном столбе висит чёрный репродуктор и чёрные люди слушают новости с фронта. Мы сделали такую имитацию, поставили столб, установили классический репродуктор и транслируем туда ижевскую электронную музыку, специально записанные передачи, культурную рекламу. Всё то, что интересно лично нам. Радиостанция существует только для людей, которые оказались случайно рядом, и работает она только в то время, в которое хочется нам. Увидеть и услышать её можно у родника им. Дмитрия Пригова.

По мотивам этой радиостанции, которая называется «Творческая дача», мы делаем локальные радиостанции в любом месте. Например, в Самаре, в Перми, на разных фестивалях. Мы обзавелись колонками и из будки, в которой ведётся эфир, транслируем ижевскую электронную музыку. Для нас это важно.

Э.К.: Разве существует ижевская электронная музыка? Сегодня это больше похоже на миф.

М.В.: Она есть в Интернете, а значит, она есть в вечности. И, прежде всего, она существует в моём сердце. Я чувствую эту музыку. И утверждаю, что ижевская электронная музыка – это антидепрессант. Потому что эти музыканты сочиняли свои композиции, чтобы на этой волне им было проще.

Э.К.: Я помню, как это было. Саша Юминов заразил весь город электронной музыкой, и все начали писать.

М.В.: У тебя волна 80–90–х, а у меня нулевых. Среди моих друзей были такие же парни, которые крутили ручки тех же самых поливоксов.

Э.К.: Говорят, у вас на «Творческой даче» есть филиал могилы Дмитрия Пригова в виде родника. Или это очередной миф?

М.В.: Однажды на Клязьме у меня состоялось интимное знакомство. Это была встреча человека и «скалы». Мы встретились наедине в большом холле, вокруг шёл фестиваль современного искусства. Я ему подарил открыточки с изображением себя, а он мне подарил свою книжку со стихами с автографом. Но я её потерял и доказать это уже не смогу. Второй раз я встречался с ним на фестивале «Всё из дерева». Пригов действительно был в Ижевске, мы все его видели, есть фотографии. Это великий поэт и художник–концептуалист. Когда я однажды увидел его по телевизору, у меня крыша съехала. Я увидел сверхчеловека.

Для всего творческого сообщества было шоком, когда умер Пригов. Родник в Ижевске, до этого безымянный, стал носить его имя (неофициально. Прим. ред.). Недавно в ходе стрит–арт–фестиваля мы сделали роспись у этого родника, перенеся рисунок Пригова на бетонную стену.

Главное правило – не отказываться от проектов

Э.К.: Я помню твою свадьбу. Это было не по–настоящему?

М.В.: Это был перформанс. Я с этой девушкой даже не целовался ни разу. Свадьба была фантазиями девушки, и я на них повёлся. У меня вообще принцип в жизни – не отказываться ни от каких проектов. Мы сделали свадьбу как художественный проект. Это, к сожалению, не понравилось «Бурановским бабушкам». Они люди православные, и для них игры в свадьбу оказались неприемлемыми. После этого они меня невзлюбили.

Мы хотели венчаться, а для этого нужно было сначала креститься. И я накануне крестился. Может, поэтому мы и не поженились… Приняв святое крещение, я стал причащаться, пусть не так часто. Но для меня это стало важно.

Э.К.: И сейчас ты работаешь в церкви и пишешь иконы?

М.В.: Сейчас я работаю в МИРЦе, в «Арт–резиденции» специалистом по работе с молодёжью. Человек меняется. Многие свои акции сейчас я бы уже не стал делать. Тем не менее я их не стесняюсь. Я действительно был всегда провокационным художником. Надеюсь в какой–то степени им и оставаться.

Кроме этого, я пять лет работал в бригаде ижевского иконописца Василия Морозова и, может быть, продолжу. Но мне до изображения святых ликов так же далеко, так и до поста Главы Удмуртской Республики. Я «планктон» среди иконописцев. Я узоры рисую.

Э.К.: Спасибо за интересную беседу. Как кофе?

М.В.: Действует. Но всё–таки моё – это чай.

5 вещей, которые всегда можно найти в сумке Максима Веревкина:

• Комплект для чайной церемонии из двух термосов и стаканчиков;

• Разные сорта китайского чая;

• Музыкальная колонка, которая транслирует ижевскую электронную музыку во время творческих встреч;

• Шейный платок на случай холода из коллекции платков бабушки;

• Индийский духовой музыкальный инструмент – бансури, игра на котором увлекает даже торговцев на рынке.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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