Милые кости: на фестивале Мартина МакДонаха представят три версии пьесы «Череп из Коннемары». **Международный фестиваль МакДонаха в Перми – явление уникальное. Только здесь каждый два года в прох...

«Калека с Инишмана» на фестивале МакДонаха в Перми: горькая правда и смех сквозь слезы **Третий международный фестиваль МакДонаха в Перми со всей очевидностью становится событием не регион...

Грибной фестиваль «Губи-Fest» **15 сентября в 10.00 в Ярском районе Удмуртской Республики на базе отдыха и культурно-познавательног...