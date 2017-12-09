Депутат Госдумы увлекается не только законами, но и современной культурой, спортом и литературой
Игорь Сапко был мэром Перми, в наши дни он представляет интересы Удмуртии и Пермского края в Государственной Думе в Москве. На первый взгляд он кажется человеком строгим и непреклонным. Но в беседе предстает по-другому. Несмотря на сильную загруженность, он не забывает о своей малой родине - ездит туда каждые выходные. А еще он любит проводить время с семьей, ходит на баскетбол и смотрит сериал «Реальные пацаны». Много других интересных фактов о герое узнал Энвиль Касимов.
Факты
Игорь Вячеславович Сапко родился 13 июля 1966 года в городе Соликамске. Депутат Государственной Думы РФ VII созыва, заместитель председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Представляет интересы Удмуртии и Пермского края в Госдуме РФ. Занимал пост главы города Перми и председателя Пермской городской думы с 2010 по 2016 год, председатель Пермской городской думы (2003-2006).
Имеет высшее историческое образование.
Женат на Ольге Владимировне Сапко, воспитывают дочерей - Дарью и Лизу.
О семье
Э.К.: Любите кофе?
И.С.: Я всегда начинаю утро с чашечки кофе, но вечером предпочитаю травяной чай. У нас на участке растут мята и душица. А зверобой нам заготавливают родственники из деревни. Чай расслабляет после трудного дня, насыщает энергией.
Э.К.: Вы как историк интересовались своим семейным древом?
И.С.: Корни нашей семьи раскиданы по всему земному шару: Америка, Канада, Таиланд, Великобритания. Долгое время мой прадедушка жил в Китае. В 1918 году он, будучи одним из адъютантов Алексея Брусилова (русский и советский военачальник и военный педагог), эмигрировал в Харбин. Этот город в северо-восточном Китае был основан русскими в 1898 году как железнодорожная станция Трансманчжурской магистрали. Моя мама родилась в Харбине, окончила там французскую школу. А после мой дедушка решил вернуться в Россию. Он как истинный патриот понимал, что после Второй мировой войны страна нуждается в грамотных специалистах. Но из-за сложной политической обстановки ему не разрешили жить в Москве. Так наша семья оказалась в городе Соликамске Пермского края.
Э.К.: Видел фотографии вашей мамы в Фейсбуке. Вы очень похожи. Какие у вас с ней отношения?
И.С.: Отец нас бросил, когда мне не было и года, и я до совершеннолетия не знал о его существовании. Маме было непросто одной, но, несмотря на это, она достойно меня воспитала, дала образование. Она главный человек в моей жизни. Недавно был День матери, и я рад, что этот праздник мы провели вместе: разговаривали, вспоминали прошлое, рассматривали фотографии.
Э.К.: Вы до сих пор подвозите девушек на автомобилях?
И.С.: Вы, наверное, имеете в виду историю моего знакомства с женой. Как сейчас помню. Мы с братом ехали на машине 99-й модели, около Главпочтамта в центре города увидели красивую девушку. Предложили подвезти. Уже тогда я понял, что с этой женщиной пройдет вся моя жизнь.
Сейчас я подвожу бабушек, если есть время и возможность. Мне несложно остановиться и сделать доброе дело.
Э.К.: У вас две дочери, жена, мама. Не тяжело жить в женском царстве?
И.С.: Нет. Я очень счастливый человек. У меня две великолепные дочери, каждая интересна по-своему, у каждой свой внутренний мир, свои увлечения. У старшей дочери очень сильный характер, я бы сказал, мальчиковый. Глядя на нее, я порой вижу свое отражение. Младшая дочь помешана на футболе - знает всех мировых игроков, с нетерпением ждет предстоящего чемпионата мира. Я уже купил два билета на открытие и финал.
Э.К.: Скучаете по Пермскому краю в Москве? Чего Вам в столице больше всего не хватает? Может быть, пермских посекунчиков?
И.С.: Я почти все время на работе: рано уезжаю, поздно возвращаюсь, нет времени скучать. Каждые выходные прилетаю домой. Успеваю и с друзьями встретиться, и посекунчиков отведать.
Об увлечениях
Э.К.: Вы спортсмен?
И.С.: Я люблю спорт. Всю жизнь увлекаюсь баскетболом. До сих пор играю в любительских матчах. Болею за пермский клуб «Парма» и московский ЦСКА.
Э.К.: На российском телевидении один из самых популярных сериалов - «Реальные пацаны», который сняли пермяки. Вы знакомы с актерами? Смотрите сериал?
И.С.: Знаком. В одно время пытались пригласить исполнителя главной роли Николая Наумова поучаствовать в депутатских выборах, но он корректно отказался. Сказал, что для реализации ему достаточно актерской площадки.
Я с удовольствием смотрю этот сериал. И даже в некоторых поступках узнаю себя. Иной раз, не подумав, принимаю скоропалительные решения, руководствуясь чувствами и сердцем, а не разумом.
Э.К.: Ваш любимый поэт и любимая книга?
И.С.: Нравится творчество Лермонтова, Пушкина. В школьные годы увлекался поэзией Маяковского.
Раньше, чтобы получить книгу, надо было постараться. Сначала мы сдавали макулатуру, за это получали талончики, а потом стояли в очереди в магазине. Было много самиздата. Например, Солженицына читали подпольно, а затем передавали знакомым. Слава Богу, сейчас нет такой цензуры и дефицита книг. Я перечитал всего Харуки Мураками. Мне очень нравится этот писатель. В последнее время увлекаюсь творчеством Алексея Иванова – это мой земляк. Сегодня он достояние всей страны. Я частенько дарю своим коллегам книги его авторства.
Из педагога в депутаты
Э.К.: Почему после школы вы решили стать историком?
И.С.: Я сначала пытался быть технарем, даже поступил в институт на модную и перспективную специальность – автоматизированные системы управления. А потом понял, что я все-таки гуманитарий и перепоступил на исторический факультет.
Моя любовь к этому предмету началась давно. Прекрасно помню своего учителя истории Марию Ивановну Лазареву, после уроков мы частенько пили вместе чай, и она рассказывала мне массу интересных фактов. После окончания университета мне удалось поработать в школе. Я помню многих своих учеников.
Э.К.: Педагогическое образование помогает в депутатской деятельности?
И.С.: Политикам важно слышать людей, дать возможность высказываться. В какой-то мере мои педагогические способности помогли выстроить диалог с людьми. У меня налажена полноценная двухсторонняя связь.
Знакомство с Ижевском
Э.К.: Когда вы в первый раз побывали в столице Удмуртии?
И.С.: Это было давно. Лет 20 назад. Началось все со знакомства с мэром города Ижевска Анатолием Салтыковым. У нас с ним завязались дружеские отношения. Мы подписали множество соглашений о сотрудничестве наших городов. Уже тогда я стал представлять интересы и Удмуртской Республики, и Пермского края, не зная, что в будущем будет создан единый партийный округ.
Э.К.: У вас есть любимые места в Ижевске?
И.С.: Я трепетно отношусь к Свято-Михайловскому собору. Это особое место, и по приезде в Ижевск обязательно захожу в этот чудесный храм. Я получаю такой прилив силы.
Мне нравится посещать ваши промышленные предприятия, которые объективно являются лучшими в стране. И я рад, что пермский бизнес охотно взаимодействует с Удмуртией. Сотрудничая друг с другом, мы помогаем жителям наших регионов.
Э.К.: Не всегда удается так откровенно поговорить со своим депутатом. Спасибо за разговор.
И.С: Вам спасибо. Я искренне рад, что выстроил такие крепкие отношения с Удмуртией.
Блиц-опрос:
Кто для вас самый выдающийся политик?
Не буду оригинальным. Я слежу за карьерой нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Очень нравится работать с Вячеславом Володиным. Благодаря ему мы стали публично проводить обсуждения важнейших законодательных инициатив.
Любимый фильм?
«Операция Ы и другие приключения Шурика».
Любимая игра в детстве?
Китайская игра «Маджонг».
Какой вы сказочный герой?
Точно не Кощей Бессмертный. Мой образ собирательный.
Какие желания вы бы загадали золотой рыбке?
Для достижения цели нужно использовать свои ресурсы и возможности. Любое желание требует усердия и труда.
Что для вас родина?
Это место, где я родился, - город Соликамск. Каждый год мы с мамой приезжаем туда. Соликамск очень уютный, добрый. Там приятно находиться и жить.
Острый вопрос от читателя Многие здания детских садов республики находятся в плачевном состоянии и требуют серьезного ремонта, необходимы дополнительные средства. Появится ли федеральная программа, которая будет направлена на решение этой проблемы? ‒ Обсуждений по созданию такой федеральной программы пока нет. Полагаю, что при эффективном планировании расхода бюджета можно решать задачи, которые ставит перед нами руководство детских дошкольных учреждений. Сегодня федеральные деньги выделяются для строительства новых детских садов и школ. Благодаря стараниям Главы республики Александра Владимировича Бречалова, депутатского корпуса во главе с Валерием Бузиловым и Алексеем Загребиным в 2018 году на эти цели будут выделены немалые средства.
Записала Яна ШАЙМАРДАНОВА
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