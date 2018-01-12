Несколько лет назад Екатерина Кабанова основала организацию «Автомобилисты Удмуртии». Она и её соратники объезжали разбитые улицы Ижевска, измеряли ямы, а затем обивали пороги всевозможных инстанций, требуя ремонта. Результаты не заставили себя ждать. Многие дороги привели в порядок благодаря инициативной команде Екатерины.
Она смогла достучаться до чиновников, наравне с мужчинами ездила по самым «убитым» дорогам и исследовала их. Нет, про неё нельзя сказать, что она «парень в юбке». Екатерина Кабанова - красивая женщина, которая до сих пор верит в Деда Мороза, обожает поэзию Марины Цветаевой и не видит жизни без любви. Так откуда в ней столько энергии и силы? ЭнвильКасимов узнал ответы на многие вопросы.
Факты
Екатерина Кабанова – вице-председатель общественной организации «Автомобилисты Удмуртии»
Управляющая федеральной сетью мебельных салонов в республике
Замужем, воспитывает двоих сыновей
О кофе
Энвиль Касимов: Любишь кофе?
Екатерина Кабанова: Я фанат этого напитка. Было время, когда я мучила официанток, расспрашивая их: «Какой у вас состав кофе? Сколько в нём процентов робусты и арабики?». Робуста – более низкий сорт кофе. Его добавляют к арабике, он придаёт некоторую горчинку и кислинку.
Я каждое утро совершаю некий ритуал. Встаю в шесть утра, перемалываю кофе, варю его в турке без всяких добавок, молока, корицы. Беру кофе и иду гулять с собакой. Кстати, пёс у нас беспородный. Сын пожалел маленького щенка, подобрал его на остановке и принёс домой.
О дорогах и водителях
Э.К.: Изменилось ли состояние дорог в Удмуртии за последний сезон?
Е.К: Дорог отремонтировали значительно больше. Улучшилось и качество, внедряются новые технологии. И на законодательном, и на техническом уровнях тоже меняются некоторые моменты. Стали разыгрывать торги, что позволило сэкономить значительную сумму.
Э.К.: Когда у нас все дороги будут хорошими?
Е.К: Я уже не раз говорила, что для этого нужно наладить хорошую административную рабочую систему, куда бы входили представители власти, исполнители и общество. Тогда общественникам не надо будет бегать по инстанциям и беспрестанно повторять: «Вот здесь у вас ямка, и вот здесь ещё». В такой структуре каждый человек отвечал бы за определённые задачи. А сейчас у нас такая ситуация: все отвечают за всё и при этом ни за что.
Э.К.: «Автомобилисты Удмуртии» не боятся идти на рожон, говорят правду, добиваются справедливости. Какие у вас отношения с властью?
Е.К.: Наша команда состоит из заинтересованных людей, которые переживают за родную республику. У нас нет слияния с властью. Мы не встаём в оппозицию. Но нормальное конструктивное общение у нас есть. Такое взаимодействие даёт свои плоды. Я благодарна членам команды за то, что они не жалеют своих сил и времени. Общественная работа не приносит нам никаких доходов. Все мы где-то работаем, зарабатываем деньги, а потом идём бороться за права автомобилистов.
Э.К.: Я знаю, что ты любишь водить машину. Интересно, а какой ты водитель? Блюститель порядка или возмутитель спокойствия?
Е.К.: Скорее, первый вариант. Но ничто земное мне не чуждо. Иногда я нарушаю правила дорожного движения. Бывает так, что не пропускаю пешеходов или переезжаю стоп-линию. Но это происходит не намеренно. Мне за это безумно стыдно. И в каждый Новый год я себе обещаю, что следующий этап моей жизни пройдёт без единого штрафа. Как видите, не всегда получается.
Э.К.: Я подписан на тебя в фейсбуке. Ты часто по утрам выкладываешь свои фотографии из машины. Это твой основной досуг в пробках?
Е.К.: Да, мне очень скучно стоять в пробках. Я же женщина и люблю себя фотографировать, поэтому делаю селфи. У меня очень много таких фото, но, к счастью, в Интернет я выкладываю не все. Берегу своих подписчиков.
О семье
Э.К.: Расскажи про свои отношения с отцом. Знаю, что у вас с ним была особая связь.
Е.К.: Я считаю, что у меня был самый лучший, потрясающий папа. Я всегда знала, что он заботливый, умный, горой за меня встанет. Но пока он был жив, я это воспринимала как само собой разумеющееся. И тем не менее я рада, что при жизни часто ему говорила: «Папочка, я тебя люблю». Я всем сейчас советую: «Признавайтесь в любви своим родителям. Иначе потом вы будете жалеть о том, что не успели этого сделать». Слава Богу, моя мама с нами. С папой они прожили 50 лет, и он ушёл от нас у неё на руках.
Э.К.: У тебя два взрослых сына. Чему их научил дед?
Е.К.: Основную роль в их воспитании как раз сыграл мой папа. Он до последнего своего дня разговаривал с ними. Самые главные и жёсткие требования к ним были: порядок во всём, ответственность за свои поступки и слова.
Э.К.: Какой ты будешь тещей?
Е.К.: Я люблю своих мальчишек, значит, приму любой их выбор. Буду понимающей тещей.
Об увлечениях
Э.К.: Почему не идёшь в политику? Хотела бы стать депутатом?
Е.К.: В 2015 году мне поступило такое предложение. Я согласилась, у меня были достаточно большие шансы. Но из-за кризиса возникли некоторые сложности с основной работой, мне нужно было вытягивать свою компанию. Параллельно я не могла качественно вести предвыборную кампанию. Я вспомнила слова папы: «Если ты делаешь дело, то делай его на 100 процентов. Если не можешь справиться, то просто уйди». И к тому же у меня не было необходимого для депутата уровня знаний. Моя политическая карьера завершилась, не успев начаться.
Э.К.: Чем занимаешься в свободное время? Е.К.: Читаю. Моя любимая поэтесса – Марина Цветаева. Самое волнующее её стихотворение – «Вчера ещё в глаза смотрел». Настолько выстраданных стихов, как у Цветаевой, больше ни у кого нет. Мужчины-поэты, когда пишут о любви, больше любят себя.
Э.К.: Спасибо, мне было приятно общаться с тобой. Ты открылась для меня с новой стороны.
Е.К.: Спасибо вам. Вопросы были интересными.
Блиц-опрос
- Самые красивые места в Ижевске?
- Набережная в зимнее время. Очень люблю приезжать туда вечером после трудного рабочего дня. Сижу в машине и любуюсь.
- Веришь в любовь?
- Конечно. Есть любовь к детям, к родителям, между мужчиной и женщиной. Без любви было бы тяжело жить.
- В Деда Мороза веришь?
- Да. У нас в семье есть традиция. Каждый Новый год мы пишем на бумажках свои желания. А потом сворачиваем их и складываем в красный носочек. Через год мы зачитываем их. Всегда на 70-80 процентов мои мечты сбываются.
- На кого из сказочных героинь ты бы хотела быть похожей?
- На Мэри Поппинс.
- Какие желания загадаешь золотой рыбке?
- Хочу, чтобы моя мама была здорова и подольше находилась со мной на этом свете; чтобы мои сыновья успешно закончили учёбу и построили хорошую карьеру; чтобы меня не касались сильные потрясения в жизни.
- С чего начинается Родина?
- Моя родина начинается с детства, а именно со двора, где я жила. До сих пор помню наизусть стихотворение «С чего начинается Родина?». Я люблю свой город Ижевск, в котором родилась. Люблю республику, в которой живу. Я патриот своей страны.
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