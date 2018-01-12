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Только на второго малыша! По прогнозу, в 2018 году в Удмуртии на свет появятся около 7 с половиной тысячи вторых детей

12 января
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Второй ребёнок, появившийся на свет в 2018 году, также даёт семье определенные права. За пояснением мы обратились к Татьяне ХРАМЦОВОЙ, начальнику отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике.

700x467 0xd42ee42d 7711363981436249510 Только на второго малыша! По прогнозу, в 2018 году в Удмуртии на свет появятся около 7 с половиной тысячи вторых детей

– Как и в предыдущие годы, – сказала Татьяна Владимировна, – семья, в которой появился второй ребёнок, получит материнский капитал. Сейчас он равен 453 тысячам 26 рублям. Государство заинтересовано в рождении вторых детей, поэтому ввело дополнительные стимулы. Так, если доход семьи невысок, на каждого её члена приходится не более 14202 рублей, то она имеет право каждый месяц получать из материнского капитала 8964 рубля.

Поясню, что означают приведённые суммы. 14202 рубля – это полуторный размер прожиточного минимума для трудоспособного населения во втором квартале 2017 года (для подсчётов берётся именно этот период), а 8964 рубля – прожиточный минимум ребёнка в этом же периоде.

– Ежемесячная выплата из материнского капитала предназначена только для семей, в которых в 2018 году родится второй ребенок?

– Да, только для них. Третий (последующий) ребёнок такого права не даёт.

– Раньше семьи с небольшим доходом получали из материнского капитала лишь единовременную выплату, а теперь, выходит, смогут рассчитывать на ежемесячную материальную поддержку?

– Причём с первых дней жизни ребёнка. Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала семьи с невысоким доходом смогут потратить на любые нужды – хоть на питание, хоть на одежду...

Не нужно забывать, что при этом материнский капитал уменьшится на размер полученной суммы за весь период. За полтора года можно «выбрать» 143 тысячи 424 рубля. В этом случае останется только 309 тысяч 602 рубля.

– Некоторые мамы хотят выйти на работу как можно раньше. И квалификация сохранится, и дополнительные деньги семье пригодятся. Но ясельных групп крайне мало. Приходится отдавать малышей в частный детсад. А там плата по 18–23 тысячи в месяц.

– Раньше мамы могли потратить средства материнского капитала на детсад только тогда, когда малышу исполнялось три года, а с 2018 года это условие изменилось. Скажем, мама отдаёт малютку в ясли в двухмесячном возрасте. С этого же времени она имеет право каждый месяц брать из материнского капитала сумму, равную оплате за присмотр, уход, содержание и дополнительное образование ребёнка. Аккредитация детсаду не требуется, но у него должна быть лицензия на оказание платных образовательных услуг.

– То есть средствами материнского капитала теперь можно оплачивать и частные ясли?

– Да, у семей теперь есть такая возможность. Причём эта выплата не зависит от среднедушевого дохода семьи.

– Представим ситуацию: в полной семье из четырёх человек, где второй ребёнок рождён в 2018 году, папа получает в месяц 40 тысяч рублей; мама, работая на полставки, приносит в бюджет семьи 15 тысяч рублей. Может ли такая семья получить из материнского капитала выплаты сразу двух видов – на ясли и ежемесячную денежную выплату в размере 8964 рублей?

– В этой семье на каждого её члена приходится менее 14200 рублей, значит, супруги могут воспользоваться ежемесячными выплатами и оплачивать ясли, при этом оплата яслей не зависит от дохода семьи.

– Кому и какие документы нужно принести, чтобы назначили выплаты?

– Право на ежемесячную выплату из материнского капитала в размере 8964 рубля получают граждане Российской Федерации. Родившийся ребёнок также должен быть гражданином России.

Причём если сам материнский капитал сохраняется за гражданкой России даже в том случае, если она живет за рубежом, то право на ежемесячную выплату возникает только тогда, когда мама постоянно проживает в России.

В управление Пенсионного фонда или клиентскую службу, а в дальнейшем и в МФЦ, следует принести следующие документы:

паспорт;

свидетельства о рождении первого и второго детей;

справку об открытии счёта в кредитной организации;

документы, подтверждающие среднедушевой доход семьи. При его подсчёте учитываются зарплата, пенсии, ежемесячные пособия на ребёнка, выплаты из службы занятости. Во внимание не берутся единовременная материальная помощь, доходы от вкладов в сбербанке, доходы от сдачи жилья в наём и др.

Данные о пенсиях в нашем фонде есть. Предполагается, что данные о пособиях будут поступать в Пенсионный фонд по линии социальной защиты. То есть сделаем всё для того, чтобы облегчить мамочкам сбор документов.

– С какого времени будет назначаться ежемесячная денежная выплата из материнского капитала?

– Со дня рождения ребёнка. Но это в том случае, если заявление о выплате подали в течение 6 месяцев со дня появления малыша на свет. Скажем, второй ребёнок родился 2 января 2018 года. Мама подала заявление в марте. Значит, ежемесячная выплата будет назначена со 2 января. А если мама обратится после 2 июля, то только со дня обращения.

Писать заявление дома не надо. Используется электронная форма утверждённого образца – сотрудники клиентской службы просто введут в неё нужные данные.

Пусть каждый ребёнок будет в вашей семье желанным!

Фото с сайта http://www.parents.ru/

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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