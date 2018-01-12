Глава Сарапула открыл прием предложений по развитию центра города Первая в этом году пресс-конференция Александра Ессена, которая пройдет 23 января, будет посвящена од...

Сразу пять двоен! Они задали темп рождаемости В новогодние каникулы, когда многие граждане отдыхали, в родильных домах Удмуртии на свет появилось 3...

В Ижевске казачий патруль вышел в рейд на железнодорожный вокзал в канун Нового года В самый канун празднования Нового года, 31 декабря, казаки Союза казаков Удмуртии вышли на охрану общ...