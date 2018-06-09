Игра по–крупному
Результатом участия команды Удмуртии (в неё вошли члены Правительства Удмуртии, депутаты, спортсмены, общественные деятели и более полутора десятков предприятий разных отраслей) стали привлечённые в республику инвестиции, заключённые контракты и достигнутые договорённости о будущих проектах, полученный опыт решения болевых социально–экономических вопросов. Делегация Удмуртии работала на ПМЭФ–2018 три дня, и всё это время участники делегации проводили встречи с потенциальными партнёрами, участвовали в обсуждениях, презентовали продукцию республиканских предприятий, проводили встречи с главами российских и зарубежных министерств и крупных корпораций. Такой объём и темп работы были взяты впервые. Александр Бречалов объясняет:
– Ещё в прошлом году Удмуртия на ПМЭФ просто «присутствовала». Программы продаж как таковой не было – взаимодействие между властью и предпринимательством не было отрегулировано, потенциал многих предприятий был неочевиден. Тогда нам важно было хотя бы напомнить о себе, получить полезные контакты. ПМЭФ – это главная международная площадка, куда за контрактами и договорённостями о совместных проектах приезжают делегации из многих стран мира. И мы понимали, что в ПМЭФ–2018 нужно участвовать всерьёз. Мы готовились к этому полгода и получили соответствующие результаты.
Новые контракты получили практически все предприятия – участники делегации. Услугами компании «Беспилотные системы», предоставляющей беспилотные летательные аппараты и анализирующей результаты собранной ими информации, заинтересовалась нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Завод «Ижсталь» (входит в группу «Мечел») в ближайшее время может стать поставщиком стали для ПАО «КАМАЗ». Топливная компания ТВЭЛ, входящая в холдинг «РОСАТОМ», заинтересована не только в сотрудничестве с Чепецким механическим заводом, но и с предприятиями Сарапула.
Новый рынок пассажирских перевозок
Важнейшим результатом участия делегации Удмуртии в ПМЭФ стал обмен опытом с другими регионами, имевшими те же проблемные точки, что и наша республика, и нашедших их решение.
Одной из важных проблем в Удмуртии остаётся рынок пассажирских перевозок. Александр Бречалов охарактеризовал ситуацию в отрасли как острую:
– У нас сохраняется проблема межрайонных пассажирских перевозок. Ежегодно с наступлением дачного сезона начинается цирк в исполнении «Удмуртавтотранса» и ИПОПАТ, касающийся перевозки льготников. Они отказываются предоставлять льготы пассажирам определённых категорий без субсидий со стороны государства. Оставляют только высокомаржинальные маршруты, не заботясь о том, как будут добираться из своих деревень и сёл пенсионеры. Это пробивает брешь в бюджете (субсидии доходят до полумиллиарда рублей) и создают социальную напряжённость. Мы будем менять этот рынок.
Возможное решение проблемы республика нашла на петербургском экономическом форуме. Одним из ключевых партнёров, которых получила Удмуртия, стала компания «Яндекс». Было подписано соглашение, которое должно изменить транспортный рынок в республике. Речь идёт о запуске в республике сервисов «Яндекс.Такси» и «Яндекс. Автобус». В тех регионах, где действуют эти сервисы, перевозчику удаётся компенсировать потери от наименее выгодных маршрутов прибылью от всегда загруженных, максимально выгодных маршрутов. Кроме того, в Удмуртию придут и другие сервисы Яндекса, в том числе образовательный проект «Яндекс.Лицей».
Спортивный интерес
Ещё одним направлением развития республики станет событийно–спортивный туризм. Александр Бречалов объясняет, сколько потенциальной прибыли сейчас теряет регион:
– Я встречался с коллегами из Татарстана, которые занимаются спортивно–событийным туризмом. В конце мая на «Казанский марафон» ездили более 700 спортсменов из Удмуртии. Каждый из них сделал взнос в бюджет Татарстана в размере 1800 рублей за участие в полумарафоне и 2400 рублей – за участие в марафоне. То есть это миллионы рублей, которые могли остаться в республике. В целом же крупные спортивные соревнования приносят в бюджет региона, где они проходят, сотни миллионов рублей. Мне бы хотелось, чтобы в календаре спортивных (или культурных) событий российские состязания и фестивали чередовались с западными. Важно разработать такой календарь, чтобы наши события не пересекались с европейскими, а дополняли их. В этом году сделали отличный марафон на Камчатке, и часть людей поехала туда, а не в Европу – спортивное событие стало толчком наконец–то побывать на Камчатке с её уникальной природой. Надеюсь, международный марафон имени Галины Кулаковой для кого–то станет стимулом приехать в Удмуртию. В перспективе развитие спортивного туризма поможет запустить малую авиацию, о которой мечтает Минтранс: если появится постоянный поток людей, мобильно перемещающихся между регионами, то понадобятся соответствующие рейсы.
P.S. По словам Александра Бречалова, на ПМЭФ–2019 Удмуртия представит новые проекты, над которыми уже начинается работа. А в ближайших планах команды Удмуртии – участие в международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдёт 9–12 июля в Екатеринбурге. Республика представит там не только предприятия военно–промышленного комплекса, но и разработки и концепты в области промышленного дизайна, а Удмуртия по словам Александра Бречалова, имеет высокие шансы стать его центром.
Инвестиции в будущее
Удмуртия представила на ПМЭФ 8 инвестиционных проектов, каждый из которых привлечёт в республику ощутимые вложения и послужит экономическому и социальному развитию региона.
*Проект реконструкции набережной Ижевского пруда. Стоимость реконструкции – 1 миллиард рублей.
*Реконструкция аэровокзала в Ижевске обойдётся инвестору примерно в 850 миллионов рублей.
*Строительство транспортно–логистического центра в Камбарке. Чтобы реализовать проект на высоком уровне, нужны инвестиции в объёме 15 миллиардов рублей.
*Продажа Ижевских электрических сетей (по экспертной оценке, они стоят 2,3 миллиарда рублей) и Воткинских электрических сетей (1,2 миллиарда рублей).
*Завершение строительства 50–метрового бассейна в Ижевске. На завершение строительства нужно 683 миллиона рублей. Предполагается софинансирование проекта корпорацией «Газпром» и группой компаний «Академия Александра Попова». Успешная реализация проекта позволит планировать строительство новых бассейнов в других городах республики.
*Комплексный проект освещения Ижевска с применением современных энергосберегающих технологий оценивается в 750 миллионов рублей. Это не только замена ламп освещения на улицах города (а это около 30 тысяч светильников), но и подсветка зданий, замена опор, находящихся в неудовлетворительном состоянии, перенос проводов под землю. Возможно, в проекте будут использованы светильники, произведённые в Удмуртии, и часть потраченных на них средств вернётся в бюджет республики в виде налогов. Проект позволит бюджету сэкономить порядка миллиарда рублей.
*Проект фото– и видеофиксации на территории Удмуртской Республики требует около 1,8 миллиарда рублей инвестиций. Проект включает стационарные и нестационарные камеры видеофиксации, контроль веса и габарита транспорта на дорогах, создание соответствующей инфраструктуры. Принять участие в проекте выразили желание многие профильные компании из разных регионов страны.
*Сарапул как территория опережающего экономического развития стал одним из инвестиционных проектов, вызывающий наибольший интерес потенциальных партнёров. Форум подтвердил высокий интерес российских и даже зарубежных компаний к размещению производств в Сарапуле. Некоторые договорённости возникали буквально с нуля – предприниматели из других регионов подходили к стенду Удмуртии, получали информацию о развитии Сарапула, об условиях, которые созданы там для бизнеса, уточняли условия, необходимые им для успешной работы, и принимали решение открыть там своё производство. Именно таким образом в Сарапуле может появиться производство оцинкованных решётчатых настилов, которые используются в строительстве крупных объектов массового присутствия людей. Этот проект может привести в республику, в Сарапул, около 300 миллионов рублей. Кроме того, Сарапул как производственная площадка заинтересовал итальянских производителей, в условиях контрсанкций планирующих переносить производство в Россию.
Стиль презентации команды Удмуртии оказался одним из наиболее удачных на ПМЭФ–2018. На стенде республики было представлено мини–кафе с уникальными продуктами: гостей угощали чаем с шишками под названием «Ижевская винтовка», свекольным кофе и другими необычными продуктами питания, разработанными удмуртскими гастрономическими брендами. Гостям стенда вручали специальное издание винилового диска с наиболее известными произведениями Петра Ильича Чайковского в минималистичном, строгом и исключительно стильном дизайне с логотипом «Удмуртия заряжает», – эти пластинки участники форума оценили как пример качественной современной сувенирной продукции, которую хочется иметь у себя дома и презентовать друзьям и коллегам. В конверт каждой пластинки был вложен календарь культурных событий Удмуртии.
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