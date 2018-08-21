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«Точка старта»: одарённые дети Удмуртии примут участие в проектной смене

16 августа
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Сто старшеклассников примут участие в первой Республиканской проектной смене «Точка старта», которую проведёт Центр образования одарённых детей Удмуртии. Смена начнёт работу 19 августа в «Дзержинце».

Sirius «Точка старта»: одарённые дети Удмуртии примут участие в проектной смене

Школьников отобрали по достижениям в сфере олимпиадно-конкурсного движения. С помощью наставников из числа преподавателей ВУЗов, экспертов от компаний-партнеров, ребята смогут проработать инновационные решения открытых проблем реального сектора Удмуртии.

Работа в лагере будет разделена на 4 направления: экология, география, физика и инженерно-технологическое творчество. А кейс проблем будет включать в себя поиск эффективного применения альтернативных источников энергии, различные варианты использования беспилотников и VR-технологий, проработка эффективных технологических устройств для обеспечения безопасности жителей города и другое.

Более 15 компаний предложили свои проблемы для решения их участниками смены. Найти самые оптимальные выходы из сложившейся ситуации участники должны до 31 августа.

Следующим этапом работы участников будет индивидуальная подготовка проектов в течение учебного года и участие в конкурсе инженерно-технологических проектов «Большие вызовы», которые организует Образовательный центр «Сириус» (г. Сочи). Обучение в этом центре – одна из наград для лучших участников конкурса.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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