VIII Специализированная выставка «Туризм. Спорт. Отдых» прошла в Ижевске в минувшие выходные и, по мнению экспертов и участников, стала важным, правильным и ярким шагом развития туриндустрии в регионе.
Более 50 участников из Удмуртии, Приволжского федерального округа, Республики Карелия, Москвы, Санкт-Петербурга и Китая представили свои стенды, оформленные в современном стиле, под общей концепцией «Турзавод». Выставка сменила формат с продовольственной на выставку для профессионалов, событие пользовалось интересом и у простых горожан.
В рамках деловой программы были подписаны стратегические и финансовые соглашения, привлечены инвестиции на общую сумму более 30 млн. рублей, анонсированы крупные федеральные проекты и разработаны новые туристические маршруты. За три дня работы Турзавод посетили более 6 тысяч человек.
– Форум показал, что Удмуртия не только имеет традиции, но и готова к такому развитию. Самое главное, что на выставке я увидел проекты, которые финансируются не только бюджетом. Здесь есть частные проекты, которые презентуют экспорт внутри России. Самое главное, много горящих глаз и инициативных людей. Оценка отличная, я удовлетворен. Я не удовлетворен собой, потому что задача, чтобы эта площадь была в пять раз больше и были представлены все регионы, - заявил врио Главы Удмуртии Александр Бречалов.
– Туризм, который является базой для развития малого и среднего бизнеса, для привлечения инвестиций, способен стать мощным драйвером развития такого региона, как Удмуртия. У нас для этого есть все: уникальная история, удивительные люди, знаковые события, посетить которые готовы сегодня гости из России и из-за рубежа, - отметил и.о. министра культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев.
Одна из точек роста отрасли – промышленный туризм. 300 предприятий промышленного комплекса региона являются базой для организации туров по 17 направлениям, в числе которых военная техника и вооружение, стрелковое оружие, авиационное и космическое оборудование, металлургия, автомобилестроение и наноиндустрия.
Также основой уникальных туристических предложений от Удмуртии могут стать природа и человеческий капитал.
Так, один из гостей выставки, автор и организатор фестиваля-презентации туристских ресурсов ПФО «Открой Приволжье», «Туриада Приволжского федерального округа», проекта «Волшебная карта России» Сергей Кривцов обратил внимание, что Удмуртия является родиной великих спортсменов. Он отметил, что эта спортивная аура может стать точкой притяжения любителей активного отдыха, поклонников здорового образа жизни.
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