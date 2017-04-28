Дискуссионные площадки и круглые столы для экспертного сообщества в рамках Всероссийской специализированной выставки «Туризм. Спорт. Отдых» («Турзавод») проведут организаторы российских и международных соревнований по триатлону.
Актуальную тему «Ориентация на ЗОЖ - тенденция или модный тренд? Почему все побежали?» поднимет Андрей Кавун, организатор международных соревнований по триатлону IRONSTAR, генеральный директор, партнёр IRONSTAR, ROSA RUN, член Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации.
Личным опытом на тему «Спорт - это лучшее лекарство» поделится Алексей Ческидов, президент группы компаний «ЭВЕН», многократный участник Ironman и марафонец, организатор серии стартов TITAN по триатлону. Встреча со спортсменами состоится 28 апреля в 19.30 в Учебно-научной библиотеке Удмуртского государственного университета (Ижевск, ул. Ломоносова, 4б).
Напомним, что VIII Специализированная выставка «Туризм. Спорт. Отдых» пройдет в Ижевске с 28 по 30 апреля.
Весомая часть мероприятий для разных аудиторий будет посвящена спортивной тематике. Посетители получат возможность сдать нормы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», принять участие в мастер-классах по скандинавской ходьбе, в работе презентационной площадки для взрослых и детей «Лукоборье: стрельба из лука», в эко-спортивной акции «Иди беги на субботник».
Для экспертного сообщества запланирован целый ряд специализированных дискуссий и круглых столов. В числе обсуждаемых тем – проект всероссийской программы адаптивного спорта «Лыжи мечты: Опыт Удмуртии», современные подходы к реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья посредством верховой езды» и другие.
Пресс-служба Минспорта УР
Фото: kommersant.ru
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