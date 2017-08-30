13 сентября коллегия Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики рассмотрит работы промышленных предприятий, претендующих на Госпремию.
Чепецкий механический завод из Глазова, входящий в Госкорпорацию «Росатом», представит две работы:
«Переработка некондиционных ураносодержащих материалов прошлых лет с получением закиси-окиси обеднённого урана, пригодной для обогащения»
«Создание производства слитков титановых сплавов – нового вида неядерной продукции АО «ЧМЗ».
ООО «Концерн «Аксион» представит работу «Создание и организация производства нового поколения инновационных медицинских приборов в области кардиографии и реанимации с целью реализации федеральной программы импортозамещения».
АО «Концерн «Калашников» на заседании коллегии представит работу «Разработка технологии, постановка на производство и изготовление первой промышленной серии управляемых ракет «Вихрь-1» .
Государственная премия присуждается коллективу авторов численностью не более 5 человек и составляет 50 тыс. рублей. Присуждение Государственной премии является высокой оценкой результатов работы заводов в области освоения современных технологий и производства высокотехнологичных конкурентоспособных изделий.
С 2001 года промышленным предприятиям, которые курирует Минпромторг УР, присуждено 38 Государственных премий Удмуртской Республики в области науки и технологий.
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