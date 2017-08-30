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Титан, уран, кардиограф и ракеты

29 августа
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АО ЧМЗ представит две работы на соискание Государственной премии республики в области науки и технологий

%d1%87%d0%bc%d0%b7 Титан, уран, кардиограф и ракеты

13 сентября коллегия Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики рассмотрит работы промышленных предприятий, претендующих на Госпремию.

Чепецкий механический завод из Глазова, входящий в Госкорпорацию «Росатом», представит две работы:

  • «Переработка некондиционных ураносодержащих материалов прошлых лет с получением закиси-окиси обеднённого урана, пригодной для обогащения»

  • «Создание производства слитков титановых сплавов – нового вида неядерной продукции АО «ЧМЗ».

ООО «Концерн «Аксион» представит работу «Создание и организация производства нового поколения инновационных медицинских приборов в области кардиографии и реанимации с целью реализации федеральной программы импортозамещения».

АО «Концерн «Калашников» на заседании коллегии представит работу «Разработка технологии, постановка на производство и изготовление первой промышленной серии управляемых ракет «Вихрь-1» .

Государственная премия присуждается коллективу авторов численностью не более 5 человек и составляет 50 тыс. рублей. Присуждение Государственной премии является высокой оценкой результатов работы заводов в области освоения современных технологий и производства высокотехнологичных конкурентоспособных изделий.

С 2001 года промышленным предприятиям, которые курирует Минпромторг УР, присуждено 38 Государственных премий Удмуртской Республики в области науки и технологий.

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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