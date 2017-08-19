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«Титан» начинается с пробежки

19 августа
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В Воткинске прошли первые соревнования по триатлону TITAN в рамках проекта «Удмуртия - территория спорта»

Nik 4883 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad «Титан» начинается с пробежки

Город Воткинск 13 августа на площади перед главным заводом неоднократно называли столицей российского триатлона. С этим соглашался директор соревнований Алексей Ческидов – один из руководителей триатлонистов России.

Врио Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов спросил со сцены: «Кто впервые стартует на триатлоне сегодня?». Поднялось немало рук, и Александр Бречалов уверенно сказал: «После сегодняшнего старта вам любая следующая дистанция будет нипочем. Прохладно и ветер, но с этим можно справиться».

Демократичный триатлон

А начался спортивный день с забега школьников на короткую дистанцию - 500 метров. Эту беговую дистанцию можно считать тренировочной для осеннего «Кросса нации». Вместе с детьми, чтобы подбодрить их, пришли родители и тем самым увеличили количество болельщиков. Стартовый городок перед храмом, в котором в свое время крестили П.И. Чайковского, и главной проходной Воткинского завода получился очень внушительным. Спортивная часть плавно переходила в ярмарочную. Здесь же компактно расположились стартовые и финишные створы для беговых и велосипедных дистанций. И плот для старта в плавании находился очень близко.

Плот просел от первых стартующих триатлонистов. А вскоре началась работа и для лодок спасателей. Некоторые новички не справились с волной (захлебывались), и их вернули на лодках к берегу. Триатлон – спорт демократичный. В том смысле, что женщины и мужчины стартуют вместе. Любопытно, что заплывы в суперспринте (300 метров) и спринте (750 метров) выиграли женщины. Вместе с триатлонистами в соревнованиях участвовали и эстафетные команды. Такую эстафету, наверно, правильней назвать комбинированной. Команды состояли из трех человек (один плыл, другой крутил педали велосипеда, третий бежал). Эстафеты выиграли команда Якшур-Бодьинского района с капитаном Никитой Михайловым и команда № 2 города Ижевска с капитаном Никитой Горяниным. Он же привел к победе и смешанную команду. Эстафетчики, кто повыносливее, стартовали не по одному разу. Награды за первые места получили среди команд спортклубов и предприятий - сборная «Динамо» с капитаном Рудольфом Булдаковым и команда «Удмуртавтодора» с капитаном Алексеем Спиридоновым. Дистанцию триатлона выдержал и новый руководитель этого предприятия Сергей Лукин.

Медаль - каждому участнику

Александр Бречалов вышел на дистанцию спринта, где после заплыва на 750 метров требовалось проехать 20 километров на велосипеде и пробежать пять километров перед финишем. Он финишировал в первой десятке участников, легко (на взгляд со стороны) распределяя силы по дистанциям. Медаль участника Александру Бречалову вручала четырехкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова. В триатлоне так принято – вручать медаль каждому, кто завершил дистанцию. Кстати, на медали изображен знаменитый композитор П.И.Чайковский – беговая дистанция почти доходила до музея-усадьбы его имени.

А основное награждение проходило на пьедестале, где Галине Кулаковой помогал знаменитый биатлонист Иван Черезов. Большой список награжденных можно увидеть на специализированном сайте триатлона в Интернете.

На площади было немало ижевчан. Например, заместитель министра спорта Павел Вечтомов успел поучаствовать и в эстафете, и в заплыве на этапе «Евразия», и это в свой 45-й день рождения. Правда, велосипед у его семейной команды сломался, и в призеры выйти не удалось. Поборник паралимпийского спорта Виктор Кузнецов сказал, что болеет за 16-летнего Владислава Лаврентьева – этот универсальный спортсмен впервые вышел на трассу триатлона, а вообще-то, является универсалом – на хорошем уровне играет и в футбол, и в шахматы. 74-летний Николай Алалыкин (в свое время бегал марафоны) высказался за то, что триатлоном лучше начинать заниматься не в юношестве, а в более серьезном возрасте. Он пришел поддержать кандидата в мастера спорта по триатлону Михаила Игнатьева.

Я подумал, за кого же мне поболеть. И выбрал Игоря Белова. Бывший велосипедист меня не подвел – финишировал в спринте с хорошим временем.

Один из участников первого заплыва Олег Щербаков с Воткинского завода обратил мое внимание на то, что ветер немного утих и спринтерам плыть было легче, чем первым. И тем не менее Игорь Белов сказал, что волны мешали и на вдохе не раз приходилось глотнуть воды. После этого велосипед и бег не вызвали серьезных трудностей.

Ради здорового образа жизни…

Как тренируется Белов, я себе представляю. А как тренируются новички триатлона – воткинцы? Олег Щербаков рассказал, что на Воткинском заводе физкультурников организует на общественных началах Владимир Гришин. В этом году ради здорового образа жизни заводчане делали в Воткинске праздничные забеги на 10 километров – 1 января, на 23 километра – 23 февраля и на 16 километров – 8 марта.

– При тренированности и в воде нет страха и неопределенности, - говорит Олег Щербаков. – Но здесь есть специфика, когда при переходе от одного этапа к другому начинают работать другие группы мышц. К этому надо приспособиться.

…и спорта

Пока триатлон еще был в полном разгаре, на площади появились пловцы с этапа «Евразия». Среди них – Сергей Большаков. Он воодушевленно отозвался о празднике триатлона. Рассказал, что после чемпионата мира отдыхал от плавания несколько дней. Он пояснил, что температура воды 21 градус – и холодной она не считается.

– Я не опробовал акваторию пруда, но выбрал на сегодня дистанцию в три километра. Для меня это как тренировка. Следующий большой старт назначен на 10 октября в Гонконге, вот к нему и начну готовиться с этого заплыва, - сказал Сергей Большаков.

В непривычной роли зрителя на соревнованиях присутствовал Вячеслав Вичужанин, главный организатор ижевского триатлона. Он отметил удавшуюся работу с привлечением зрителей. Болельщики с интересом передвигались от водного этапа к остальным. К завершению эстафет я увидел явно огорченного Дениса Шамшурина (известного по волейболу). Была причина огорчиться – член команды Ижевских электрических сетей забыл надеть на этапе браслет – аналог эстафетной палочки. Досадная оплошность, но на эстафетах и не такое бывает. В целом это подстегивеат зрительский интерес. Триатлон (в том числе любительский) требует от участников большой выносливости – трудно ожидать в нем массовости, но этот вид спорта может быть зрелищным и захватывающим, что и было продемонстрировано в Воткинске.

Фото Эдуард КАРИПОВ

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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