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Территория спорта. Успешные старты

17 августа
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Победителей во Всероссийских сельских спортивных играх поздравил Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

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К его поздравлениям в торжественной обстановке присоединились министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова и министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии Наталья Гольцова.

Наша газета неделю назад сообщала о том, что в Курске сборная Удмуртии заняла первое место среди команд третьей группы, то есть среди регионов, где количество сельского населения не превышает 600 тысяч человек. А в абсолютном зачёте сборная Удмуртии заняла четвёртое место среди 66 команд.

– Вас смело можно назвать чемпионами. Олимпийское золото Алины Загитовой – это вершина спортивной пирамиды. Но по эмоциям ваши достижения производят очень сильное впечатление. Когда мы анализировали ситуацию с дефицитом бюджета, то были предложения сократить расходы на сельские игры. Этого не произошло. Мы приняли решение не сокращать ничего, что касается села. Такую традицию, как сельские игры, будем и дальше поддерживать и развивать, - сказал Александр Бречалов.

Руководитель команды Радик Мамаев высказал уверенность, что, несмотря на лучший результат, достигнутый в этом году, команда Удмуртии в российских соревнованиях способна подняться и выше. Особо он отметил успех в мини-лапте женской команды, финишировавшей на втором месте. Эта команда из Малой Пурги под руководством тренера Алексея Вершинина впервые участвовала в российских сельских играх.

Бронзовый призёр в армрестлинге Руслан Агафонов (Вавожский район) рассказал, что помешало ему занять первое место. При борьбе левой рукой с соперником из Башкортостана они оба потеряли много сил – схватка длилась 15 минут. Между прочим, с самыми сильными соперниками Агафонов борется одну-две минуты. Их обоих считали фаворитами, но оба в итоге не вышли на первое место. Зато Агафонов получил приглашение из Башкортостана выступить там на крупных соревнованиях.

Ещё более драматично выступила семья Дениса и Оксаны Агафоновых из села Чур (Якшур-Бодьинский район). Они взяли в качестве болельщика на игры младшую дочь Владиславу. И вот, когда старшая сестра закончила свои партии в русские шашки, девочки на отдыхе стали разучивать танцевальные движения, и Владислава сильно порезала ногу о торчащий профнастил. Пришлось в местной больнице делать операцию, а на следующий день с приключениями выбираться из больницы, так как маме предстояло выступать в эстафете. Но всё обошлось. И место заняли первое, и Владислава уже бегает в припрыжку, как мы убедились.

Внесли большой вклад в командную победу Анна Рудина (в тяжёлой атлетике) и Наталья Корепанова (в полиатлоне), спортивная семья Малых из завьяловского района. Всем участникам были вручены благодарственные письма Главы Удмуртии, а призёрам - подарки.

Участник игр Сергей Чернов из Шарканского района попросил Главу Удмуртской Республики рассмотреть вопрос проведения сельских российских игр в Удмуртии, а республиканских игр – в Шаркане. Александр Бречалов отметил правильную постановку вопроса, но предложил в первую очередь совершенствовать внутренние республиканские соревнования. Например, этой зимой намечены девять этапов лыжных соревнований. И для себя руководитель ставит задачу – пройти 50-километровый лыжный марафон. Торжественное чествование команды совпало с днём рождения Натальи Гольцовой, ей так же, как участницам сельских игр, был преподнесён красивый букет.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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