На выставке будут представлены произведения Менсадыка Гарипова, а также работы современных художников Удмуртии.
Основа экспозиции – графические и живописные работы Менсадыка Гарипова из коллекции УРМИИ и архива семьи художника. Менсадык Гарипов – самобытный мастер, классик изобразительного искусства Удмуртии, обладающий уникальным и всегда узнаваемым творческим почерком. В своих работах, давно ставших национальной гордостью, он создавал уникальный образ территории, где тесно переплетены жизнь человека, природа и мифология.
Новые измерения этого пространства открываются в творческих практиках и работах современных удмуртских художников. Они экспериментируют с природными материалами, их свойствами и структурами – фактурой, рельефностью, запахом, звуком, цветом и, отталкиваясь от практического опыта и многогранного символизма удмуртской культуры, создают авторские мифологии, где вымышленное становится реальным, обыденное – удивительным.
Среди участников выставки: Зоя Лебедева, Энвиль Касимов, Дмитрий Коротаев, Андрей «Биджо» Костылев, Сергей Орлов, Антон Пермяков, Александр Пилин, Роман Постников, Анфим Ханыков, мастерская керамики «Мугур» и другие. Кураторы выставки: Наталья Боголюбская (УРМИИ) и микро-арт-группа «Город Устинов». Произведения, представленные на выставке «Terra Udmurtia», - лишь верхняя часть айсберга, или верхушка «удмуртского леса», дающая импульс к углублённому исследованию искусства и пространства республики. Кроме того, частью экспозиции станет уникальная «библиотека» по искусству, включающая в себя каталоги российских и зарубежных выставок современных художников Удмуртии, литературу об удмуртских художниках-классиках и книги, проиллюстрированные ими. Также в рамках выставки планируется формирование актуальной картотеки современных художников, которая в перспективе превратится в онлайн-платформу знакомства с местным искусством.
Выставка «Terra Udmurtia» будет работать с 31 августа по 15 октября 2017 года.
Подробная информация в социальных сетях: vk.com/urmii, facebook.com/izomuseum, instagram.com/izomuseum (@izomuseum). А также по тел.: (3412) 43-18-44, (3412) 43-17-85, e-mail: exmas@urmii.ru
Время работы музея: вторник, среда, пятница, воскресенье – с 10.00 до 18.00, четверг – с 10.00 до 20.00, суббота – с 12.00 до 20.00. Понедельник – выходной.
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