До конца года группа «Т Плюс» планирует заключить в Ижевске второе концессионное соглашение. В этот раз в него войдут муниципальные котельные, а также находящиеся в их контуре тепловые сети. Кроме того, столица Удмуртии стала основной площадкой для отработки приоритетного пилотного проекта компании «Цифровой тепловой узел». Об этом заявил председатель правления энергокомпании Андрей Вагнер в ходе межрегиональной селекторной пресс-конференции.
Встреча проходила в режиме видеосвязи московского офиса со всеми регионами работы компании. В ижевской студии на вопросы журналистов отвечали руководители компаний Группы «Т Плюс» в Удмуртской Республике.
Динамика положительная
По словам Андрея Вагнера, отопительный сезон 2018-2019 готов в зоне ответственности энергокомпании прошёл стабильно, без серьёзных нареканий. Это результат хорошей подготовки филиалов к зиме. В рамках летней ремонтной кампании «Т Плюс» переложила в регионах своего присутствия 408 км тепловых сетей.
– Мы увеличили в прошлом году объём плановых ремонтов на 13 процентов, при этом аварийность на сетях снизилась на 27 процентов. У нас есть положительная динамика, – подчеркнул он.
Вместе с тем нынешний уровень финансирования, заложенный в тарифе, не позволяет энергетикам проводить перекладку сетей на уровне, необходимом даже для поддержания их текущего состояния. Уже сейчас более двух третей сетей эксплуатируется сверх проектного ресурса. Если сохранить имеющиеся темпы, в течение десяти лет 98 процентов тепловых сетей «Т Плюс» выйдет за рамки нормативного срока эксплуатации.
Ситуация осложняемся ещё и тем, что каждый год компания вынуждена принимать в эксплуатацию значительный объём бесхозных сетей. А отсутствие источников финансирования позволяет провести на них лишь минимальные ремонты. Поэтому общее количество повреждений на таких сетях растёт пропорционально объёму «бесхоза», принятого в эксплуатацию.
– Главный бич в сетях – старение, – сказал Андрей Вагнер. – Чтобы остановить этот процесс и развернуть ситуацию, нам нужно менять порядка 10-12 процентов сетей в год. Для этого необходимо ежегодно вкладывать в обновление 80-100 млрд рублей.
При этом «дебеторка» у компании – 66 млрд рублей. И хотя она системно работает с должниками, и результаты есть – большое количество возбуждённых уголовных дел на должников, есть даже «посадки» бизнесменов, но пока проблема неплатежей существует. Поэтому в сложившейся ситуации долгосрочное финансирование мероприятий по обновлению сетей и оборудования могут обеспечить концессионные соглашения либо переход на метод тарифообразования «альтернативная котельная». Столица Удмуртии одна из первых передала в концессию тепловые сети, и до конца года «Т Плюс» планирует заключить в Ижевске уже второе концессионное соглашение. В него войдут муниципальные котельные, а также находящиеся в их контуре тепловые сети.
– Последние зимы в этом регионе мы прошли более качественно, в том числе и за счёт концессионного соглашения. Это правильный метод. На сегодня есть два инструмента развития теплоснабжения: «альтернативная котельная» и концессионное соглашение, которые дают возможность двигаться вперёд и улучшать состояние теплового комплекса. Ижевск у нас был лидером по подписанию первого в компании концессионного соглашения по тепловым сетям. И по второму соглашению мы в движении, и есть уверенность, что мы до конца года его подпишем, – сказал председатель правления ПАО «Т Плюс».
Втроём на трубе
В отличие от первого, новый договор будет трёхсторонним: подпись под ним поставит не только администрация города, но и Правительство Удмуртии.
Предварительные параметры нового концессионного соглашения с администрацией Ижевска уже согласованы, и сейчас документ направлен в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР. Объектом второго соглашения будут 25 муниципальных котельных и 100 км теплосетей. На данном этапе они обслуживаются ООО «УКС» по договору аренды, и компания направляет на содержание тепловых сетей немногим более 2 млн рублей в год. После передачи их в концессию ПАО «Т Плюс» сможет ежегодно инвестировать в обновление оборудования котельных и сетей от 30 до 50 млн рублей.
– По предварительной оценке, стоимость инвестиционных мероприятий по этому договору составит около 500 млн рублей до 2032 года. В рамках договора предусмотрена модернизация 19 котельных с полной автоматизацией. Угольные и единственную в городе электрическую котельную переведём на газ. Ещё одну котельную закроем и переведём нагрузки на другую, также переложим 14 км тепловых сетей, которые находятся в зоне деятельности этих котельных, – рассказал директор Филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Дмитрий Разумов.
В результате реализации договора аварийность сетей снизится на 21 процент, а удельный расход условного топлива – на четверть: с 212 до 158 кг/Гкал. При этом финансовая модель нового концессионного соглашения предусматривает чисто символический рост тарифа – однократно, и не более чем на 1 процент.
Тепловой узел «поумнеет»
Удмуртские энергетики в авангарде и по цифровизации тепловых сетей. Ижевск стал площадкой для отработки приоритетного пилотного проекта компании «Т Плюс» «Цифровой тепловой узел».
По словам Андрея Вагнера, ещё в 2018 году в компании была принята концепция «Цифровое производство» и определены основные направления и проекты по цифровизации объектов генерации, тепловых сетей и тепловых узлов в целом. Только в 2019-2020 годы на их реализацию будет направлено 4,7 млрд рублей.
Проект «Цифровой тепловой узел» охватит все звенья теплоснабжения Ижевска – выработка, распределение и сбыт тепловой энергии. В его рамках будут отрабатываться сразу несколько разноуровневых решений, как по организации автоматического сбора и обработки показаний, так и переводу на автоматический режим работы теплоцентралей города.
– Удмуртии идут работы по внедрению проекта, предусматривающего системный подход к цифровизации теплового узла города Ижевска. Мы намерены автоматизировать всю цепочку от конечного клиента до генерации, чтобы видеть и учитывать каждое изменение в параметрах теплоснабжения. Но цель проекта более глобальная – увязать это умное управление тепловыми сетями в умное управление городом, для получения ещё большего эффекта для жителей, бюджетных и промышленных потребителей, – подчеркнул Андрей Вагнер.
Цена вопроса более 500 млн рублей, и эти затраты не предусмотрены в тарифных источниках. Это исключительно инвестиции компании, возврат которых предполагается за счёт повышения качества теплоснабжения и снижения производственных издержек. Завершить реализацию проекта планируют в первом квартале 2020 года. По результатам масштабной апробации планируется развёртывание «цифрового производства» по всему периметру «Т Плюс» в 16 регионах присутствия.
Учёт и автоматизация
Активная фаза работ по проекту «Цифровой тепловой узел» началась еще в прошлом году. На сегодня уже выполнено работ на 33,7 млн и запланировано ещё 157,7 млн рублей. На Ижевской ТЭЦ-1 внедрили систему расчёта технико-экономических показателей и планирование режимов блока ПГУ. Сейчас завершаются работы по созданию автоматизированной информационно-измерительной системы технологического и коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя.
Следующий этап – автоматизация объектов тепловых сетей Ижевска (ЦТП, бойлерных, насосных станций) и создание автоматизированной системы управления теплоснабжения. На эти цели в 2019-2020 будет направлено более 324 млн рублей.
– Сейчас мы внедряем на теплосетях систему индикативного учёта, – рассказывает директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов. – Она предполагает установку «умных» приборов учёта на 222 точках. Это позволит нам дистанционно собирать данные о работе сети, быстрее реагировать на отказы, повреждения и отклонения режимов системы.
Такие же «умные» узлы учёта сегодня устанавливают по всему городу.
– Всего в нашей зоне ответственности 3160 точек, где есть приборы учёта тепла. Уже сейчас мы «видим», то есть можем дистанционно снимать показания с более чем 2600 узлов учёта, и до конца года планируем дойти до каждого дома, где есть возможность установить «умный» счётчик. Правда, в некоторые дома нам приходится «пробиваться с боем». Некоторые УК закрыли нашим специалистам доступ к общедомовым приборам. Видимо, им есть что скрывать. Пришлось обращаться в суд. Сегодня уже есть положительное решение по одной из управляющих компаний, и мы сможем продолжить работы, – подчеркнул директор Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин.
В комплексе с автоматизацией ЦТП, бойлерных и насосных станций, энергетики смогут не только повысить эффективность эксплуатации тепловой сети города, но и обеспечить оптимальный теплогидравлический режим в соответствии с нагрузкой и погодными условиями для каждого потребителя. Проще говоря, поддерживать в автоматическом режиме в квартирах ижевчан комфортную для проживания температуру в течение всего отопительного сезона, и круглый год обеспечивать качественное горячее водоснабжение в домах.
Между тем
Компания «Т Плюс» планирует построить на территории Ижевской ТЭЦ-1 водогрейную котельную и с её вводом вывести из эксплуатации «старую» часть станции. Об этом рассказал директор филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Дмитрий Разумов.
По его словам, с передачей нагрузки со «старой» части на блок ПГУ существенно улучшаются технико-экономические показатели Ижевской ТЭЦ-1 в целом: с 2014 по 2018 год снижение удельного расхода условного топлива на отпуск электроэнергии составило 20 г/кВтч или почти на 9 процентов. При этом финансовый результат собственно «старой» части станции от года к году ухудшается и в 2018 году превысил минус 100 млн рублей. Поэтому ПАО «Т Плюс» приняло решение о выполнении в 2019 году проектных работ по строительству на территории Ижевской ТЭЦ-1 водогрейной котельной, замещающей тепловую мощность «старой» части станции. Это позволит станции отказаться от мазута, который сегодня используется в качестве резервного топлива, и полностью перейти на природный газ.
Ввести в строй котельную планируют в 2021 году.
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