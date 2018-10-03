Он отметил, что на 14 сентября общая техническая готовность жилищно-коммунального хозяйства республики к отопительному периоду составила 98,9 процента. Объекты социальной сферы подготовлены к зиме на 99,3 процента, сети водоснабжения - на 97,7 процента. По сетям водоотведения и электрическим сетям обеспечена 100-процентная готовность. Подписано 88,3 процента актов готовности объектов, 72,8 процента паспортов готовности организаций. На теплоисточниках создано необходимое количество запасов основного и резервного видов топлива. Жидкого топлива припасено на 11 процентов больше запланированного.
Сформирован республиканский запас материальных ресурсов на общую сумму 6,3 миллиона рублей, включающий в себя котельное и насосное оборудование, запорную арматуру и трубы различных диаметров.
В большинстве муниципальных образований уже начался запуск отопления на социально значимые объекты. Так, в столице Удмуртии к концу прошлой недели 155 детских садов, 67 школ и 32 больницы подключены к системе теплоснабжения. Началась подача теплоносителя и в жилые дома.
Иван Ястреб подчеркнул, что в целом города и районы республики готовы к зиме, за исключением единичных случаев в отдельных муниципалитетах, но температурный режим пока позволяет исправить ситуацию.
Подводя итоги совещания, Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов призвал всех участников встречи держать вопросы подготовки к зиме на постоянном контроле, чтобы войти в отопительный период 2018-2019 годов без задержек.
Между тем
По данным Удмуртского гидрометцентра, уже на этой неделе в республику придёт холодный фронт. Похолодание будет постепенным. 27 и 28 сентября ночью по республике +1... +6 °С, местами заморозки на почве до -1 °С, днём только до +7... +12 °С. Поэтому вопрос запуска тепла в жилые дома станет более чем актуальным.
Как рассказал главный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов, в период запуска тепла инспекторы будут осуществлять контроль за деятельностью управляющих компаний и ТСЖ по подключению домов к теплоносителю, а также за тем, как они реагируют на обращения жителей.
— В апреле в России были утверждены новые стандарты управления многоквартирными домами. Время от момента обращения в диспетчерскую управляющей компании по поводу предоставления некачественной коммунальной услуги до прихода специалиста теперь жёстко ограничено двумя часами. Если эти сроки нарушаются, жильцы могут обратиться на «горячую линию» жилинспекции: 8 (3412) 775-001, - подчеркнул Марат Исмагилов.
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