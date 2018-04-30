Жилет – не просто спецодежда. Когда–нибудь он может спасти жизнь С 18 марта 2018 года каждый водитель обязан возить с собой светоотражающий жилет – специальную безрук...

Поздравление главы Удмуртской республики с Первомаем Уважаемые жители Удмуртской Республики!...

Я – доброволец. Спасти животных Как волонтёры в Ижевске заботятся о собаках. Сегодня в рубрике «Я – доброволец» мы расскажем о волон...