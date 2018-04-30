Две сотни жалующихся
Процедура перерасчёта платы за отопление по итогам года – процедура вполне законная и проводится ежегодно. Так, по данным Управления ЖКХ Ижевска, сегодня в городе 3402 многоквартирных дома, из них 2900 подключены к централизованной системе отопления. В марте их жильцы получили квитанции с корректировкой платы за отопление за 2017 год. Пересчитали плату по итогам года не только ресурсоснабжающие организации, но и управляющие компании и ТСЖ, которые выступают поставщиками услуги и самостоятельно начисляют плату за тепловую энергию.
Знак корректировки также ежегодно меняется как с плюса на минус, так и обратно. Причина кроется в действующей методике расчёта платы за отопление, установленной постановлением Правительства РФ № 354. Оно обязывает поставщика коммунальных услуг начислять плату за отопление по среднегодовому значению прошлого года.
– На территории Удмуртии принят порядок оплаты в течение календарного года, – поясняет руководитель отдела продаж тепловой энергии Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Кольцов. – Исключение составляют Воткинск и Можга: в 2017 году эти города перешли на систему оплаты за тепло «по факту». В остальных городах и районных центрах ежемесячно в течение года выставляется равная величина объёма тепловой энергии на отопление. При наличии в многоквартирном доме общедомового узла учёта его величина определяется как среднемесячный объем за прошлый год. То есть он напрямую зависит от того, какой была предыдущая зима: тёплой или холодной, как долго продолжался отопительный сезон. Например, в прошлом году он завершился в Ижевске после 20 мая, почти на две недели позже обычного.
Пока жители платят за расчётный объём тепла, прибор считает его реальное количество, которое зачастую превышает расчётное. Если разница между расчётными и реальными гигакалориями в пользу жильцов, поставщики услуги по итогам года возвращают им часть уплаченных денег. А если наоборот, жильцы получают платёжку с доначислениями и хватаются за сердце. А отдышавшись, начинают писать жалобы в надзорные органы, звонить на телевидение и в газеты, атаковать офисы энергосбыта. Затем суммы в платёжках снижаются или негодующим гражданам дают рассрочку, и всё успокаивается до следующей корректировки.
– В прошлом году муниципальные жилищные инспекторы рассмотрели 329 заявлений от жителей по вопросам корректировки. В этом году только за апрель их было около 200. По проведённым предварительным проверкам нарушений при проведении корректировки не выявлено. Но если у жителей есть сомнения в её правильности, обращаться нужно сначала в свою управляющую компанию, затем – к поставщику услуг и после этого – в надзорные органы, – говорит начальник Управления ЖКХ администрации Ижевска Ольга Симакова.
Работа над ошибками
То, что ошибок при проведении нынешней корректировки нет, результат большой подготовительной работы, которую провели в этом году энергетики, управляющие компании и администрация города. Ещё с конца марта Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» начал выкладывать на сайте компании и рассылать в управляющие компании данные предварительного расчёта корректировки за тепло за 2017 год. Как подчеркнул директор филиала Денис Детинкин, делалось это для того, чтобы жители могли заранее ознакомиться с итоговыми цифрами и успеть предъявить свои претензии, если они с ними не согласны.
– Все данные для проведения расчетов мы получаем от управляющих компаний, – говорит он. – Они предоставляют нам данные как по объёмам потреблённой домом тепловой энергии, так и по площади жилых и нежилых помещений. Жители, заметившие неточности в опубликованной информации, могли обратиться в свою управляющую компанию, чтобы она внесла соответствующие изменения в данные, передаваемые для проведения корректировки. Большинство УК активно включилось в эту работу. До выставления платёжек жильцам мы смогли откорректировать данные почти по 300 домам и сегодня продолжаем эту работу.
Однако не все управляйки захотели заниматься этими проблемами. Например, городская УК вместо того, чтобы провести работу по актуализации данных, вывесила в подъездах своих домов объявления: «Если вас неприятно удивили счета за тепло, обращайтесь в жилищную инспекцию…».
Плюсов больше, чем минусов
По словам Дениса Детинкина, из почти полутора тысяч домов, по которым Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» провёл в этом году корректировку по отоплению, 34 процента ушли «в минус», остальные – «в плюс». Суммы доначислений и возвратов разные: от нескольких сот рублей до нескольких тысяч. Там, где счета выросли существенно, разбираются особо.
– В домах, где разница между фактическим потреблением и выставленным объёмом за год большая, мы совместно с управляющими компаниями проводим проверки, чтобы понять, почему дом потребляет так много тепла, – отметил Денис Детинкин.
Но в любом случае при расчётах за отопление важно понимать, что жильцы рассчитываются за то количество ресурса, которое они фактически потребили в доме; больше, чем объёмы, фиксируемые общедомовым теплосчётчиком, энергетики к оплате не предъявляют.
Да и узел учёта, который установлен в доме, считает тепло, но не экономит его. Для получения экономии необходимо проводить в доме мероприятия для энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Чтобы дом не терял тепло, необходимо утеплять подвалы, подъезды и чердаки, провести промывку систем отопления и её регулирование и так далее. Все эти мероприятия можно и нужно провести совместно со своими управляющими компаниями.
Всему виной «перетопы»
Объективно размер платы за отопление зависит от температуры на улице, чем ниже градус, тем выше платёж. Но часто эта зависимость не соблюдается. Всё потому, что теплоснабжающие организации заинтересованы в извлечении прибыли от продажи тепла и нередко подают тепловую энергию в дома в завышенных объёмах. Проверить это нетрудно: если в доме перетоп, и жильцы вынуждены открывать окна, это наверняка означает, что тепловики злоупотребляют своим монопольным положением.
– Сегодня мы часто слышим о том, что люди, когда получают платёжку по окончании отопительного сезона, жалуются, что в квартирах было жарко, – говорит главный государственный жилищный инспектор Марат Исмагилов. – Но при всём при этом на протяжении трёх лет мы активно разъясняем, что жарко – это некачественная услуга. А некачественную услугу нужно фиксировать.
Следить за тем, чтобы тепловики не безобразничали, должны управляющие компании. Но, к сожалению, они не всегда выполняют свои обязанности. Поэтому гражданам надо самим этим озаботиться. Существующий температурный диапазон 18–25 градусов. Если на градуснике больше, приглашаете представителя УК, который составит акт. После этого нужно требовать перерасчёт.
Каждому дому свой отопительный режим
А вот чтобы управляющие компании не пренебрегали своими обязанностями, для каждого ижевского дома будет установлен свой отопительный режим.
– Проблема перетопа возникает, как правило, в переходные периоды: в начале и в конце отопительного сезона, – говорит заместитель главы администрации города по ЖКХ Сергей Чернышев. – Чтобы этого не происходило, в этом году мы будем ставить задачу всем управляющим компаниям провести работу со своими ресурсоснабжающими организациями и сделать расчёты для каждого дома, чтобы дом потреблял столько тепловой энергии, сколько требуется по нормам. Это работу уже начала по домам муниципальная управляющая компания. Там отревизировали более половины всех домов. И до начала отопительного сезона во всех ижевских многоэтажках должны провести эти мероприятия.
Согласны с такой постановкой вопроса и в жилищной инспекции.
– Управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК необходимо начать реальную работу по реализации мероприятий по энергосбережению. Наладить мониторинг и анализ объёмов потребления тепла помесячно, чтобы для исполнителей коммунальных услуг малейшее отклонение объёма в большую сторону было поводом к действиям. Динамика объёмов потребления тепла должна постоянно отслеживаться управляющими организациями, а не быть для них «открытием» по итогам года, – говорит Марат Исмагилов.
Выход есть – платить по факту
Однако решить проблему перерасчётов раз и навсегда поможет только переход на плату за тепло по фактическому потреблению. Ежемесячные квитанции за тепло должны выставляться гражданам исходя из показаний теплосчётчика. Это не только сделает ненужной корректировку, но и позволит жёстко контролировать работу прибора учёта, который не всегда работает корректно. Правда, при такой системе оплаты счета за тепло в зимние месяцы могут вырасти в разы.
– В прошлом году мы сделали расчёты по Ижевску, – рассказывает начальник управления информационно–аналитической работы Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР Алексей Суслов. – Так вот сегодня ижевчане платят за отопление около 20 рублей на кв. метр. Если город перейдёт на оплату по фактическому потреблению, то в самые холодные месяцы – декабрь, январь, февраль – размер платы за тепло может вырасти до 63 рублей за «квадрат». Всем ли будет это по карману?
В любом случае, решение переходить или нет на оплату за тепло «по факту» должны принимать муниципальные власти. При этом своё решение они должны согласовать с населением: провести собрания в домах или организовать опрос населения, то есть выяснить, что думают об этом люди. Определиться с выбором нужно за год до нововведения. Чтобы перейти на новую систему оплаты в 2019 году, решение нужно принять до 1 октября 2018–го.
Фото с сайта vseojkh.ru
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