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Теплая и сырая погода продержится в Удмуртии до выходных

21 февраля
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3348637 large Теплая и сырая погода продержится в Удмуртии до выходных

Погода в Удмуртии продолжает формироваться под влиянием активных атлантических циклонов.

По прогнозам Удмуртского Гидрометцентра, во вторник, 22 февраля, ожидается мокрый снег, порывистый юго-западный ветер (отдельные порывы могут составить 15-16 м/с). При этом будет тепло: в течение суток температура воздуха составит -2…+3 °С. На дорогах ожидается накат и гололедица.

23 и 24 февраля ветер ослабнет, а осадки будут меньшей интенсивности, ожидается мокрый снег. Ночные температуры незначительно понизятся: - 4…+1 °С, днём столбик термометра покажет -2…+3 °С.

На дорогах сохранится неблагоприятная ситуация: гололедица и накат.

Фото: photosight.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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