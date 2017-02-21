Погода в Удмуртии продолжает формироваться под влиянием активных атлантических циклонов.
По прогнозам Удмуртского Гидрометцентра, во вторник, 22 февраля, ожидается мокрый снег, порывистый юго-западный ветер (отдельные порывы могут составить 15-16 м/с). При этом будет тепло: в течение суток температура воздуха составит -2…+3 °С. На дорогах ожидается накат и гололедица.
23 и 24 февраля ветер ослабнет, а осадки будут меньшей интенсивности, ожидается мокрый снег. Ночные температуры незначительно понизятся: - 4…+1 °С, днём столбик термометра покажет -2…+3 °С.
На дорогах сохранится неблагоприятная ситуация: гололедица и накат.
Фото: photosight.ru
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