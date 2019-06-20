**12 июня Общественная палата Удмуртии вручила призы победителям конкурса «Трудовые династии». Ими ст...

Поддержка семей возрастёт, а в центрах занятости пройдёт модернизация...

**На территории Удмуртии постоянно проживают 3634 иностранных гражданина или 0,2 процента от постоянн...