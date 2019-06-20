Его судьба самым тесным образом связана с «Удмуртской правдой». Пришёл работать в редакцию в 1991 году журналистом, затем возглавил отдел экономики, а уже в 1994 году стал заместителем главного редактора. Руководя затем пресс-службой Госсовета УР, стремился работать эффективно. Опыт его работы парламентским журналистом подсказывал, какого сотрудничества СМИ ждут от пресс-службы.
В 1997 году Николай Иванович вернулся в «Удмуртскую правду» уже в качестве главного редактора и возглавлял газету без малого четыре года. Последние пять лет он работал советником Главы Удмуртской Республики – большой профессиональный, да и жизненный опыт позволяли давать точные оценки происходящего, находить в огромном потоке анализируемой информации действительно важную.
О журналистике, о годах, отданных профессии, Николай Иванович Нестеренко рассказал в эксклюзивном интервью «Удмуртской правде».
– Вы пришли в «Удмуртскую правду», когда печатная пресса переживала мощную трансформацию – на вас тогда одновременно обрушились свобода слова, коммерциализация всего общества, а вместе с ним и СМИ, а также новые технологии. Как вы решали в качестве заместителя главного редактора, а затем и главреда, что из всего этого взять в газету?
– Главное оставалось неизменным: газета работала и работает для читателя. В «Удмуртской правде» всегда большое внимание уделялось читательским письмам. Когда удавалось решить чью-то проблему (и это случалось довольно часто), мы испытывали удовлетворение.
Как журналист я встречался с руководителями оборонных предприятий республики, депутатами, политиками. Среди них были и «демократы», и «коммунисты». «УП» принципиально давала слово на своих страницах и тем, и другим – нам важен был разброс мнений, разные взгляды на происходящее.
В 1992 году наш опытнейший журналист Илья Израилевич Ривелис предложил мне вместе выпускать «газету в газете» – коммерческий спецвыпуск «Деловой четверг», посвящённый экономической жизни. Причём без отрыва от нашей повседневной работы. Ривелис был руководителем проекта, я – соавтором. Писали не только о работе наших крупных предприятий, но и о становлении малого бизнеса, формах его поддержки в зарубежных странах. Вспоминая свой материал о японском опыте, могу отметить, что и сегодня нашей стране есть чему учиться в этом деле.
Мы выпускали «Деловой четверг» около двух лет. Он давал дополнительный доход не только нам, но и всей редакции. И сегодня не без юмора вспоминаю небольшую деталь. Одной из моих обязанностей была подготовка в каждый выпуск обязательного большого кроссворда. Раньше я ничего подобного не делал, а тут пришлось. И обычно приступал к нему в последний момент. В понедельник кроссворд надо было сдавать в редакцию, а в воскресенье вечером я обкладывался дома энциклопедиями, мучительно искал нужные слова, и они в итоге находились… Словом, ни разу не сорвал сдачу!
Сегодня ещё глубже понимаю, как много мне дала для становления пусть даже недолгая, к сожалению, работа с Ривелисом.
– Когда вы получали острую политическую или социальную информацию, что для вас оказывалось важнее – сообщить о ней читателю любой ценой или сохранить спокойную жизнь редакции, избежать обвинений в расшатывании стабильности в обществе?
– Это непростой вопрос. Я больше сталкивался с такими ситуациями, когда был уже заместителем, а затем главным редактором газеты «Удмуртская правда». Политическая ситуация в республике, как и во всей стране, в конце прошлого и начале нынешнего века была довольно острой. Регулярно случались определённые трения и внутри местной элиты. И мы тогда печатали много такого, чего нынешние СМИ, возможно, не напечатали бы. При этом не секрет, что местные СМИ достаточно критично оценивали работу федеральных органов власти и более лояльно относились к местным властям. Но когда в республике возникали проблемы, мы об этом тоже писали. И мне самому приходилось писать на эти темы, за что я потом получал не очень лицеприятные замечания. А куда было деваться? Ведь все мы знаем, что в экономике 90-х годов была масса поводов для острых критических материалов.
Вообще мы считали своим долгом откликаться на обращения, информировать читателей о том, что происходит на самом деле. И наши журналистские выступления замечались. Власть реагировала. Думаю, если сегодня «Удмуртская правда» выдаст материал о непорядках в каком-то районе республики, в каком-то населённом пункте, власть тоже отреагирует.
– В 90-е вы как журналист получали угрозы или слишком настойчивые просьбы от криминализированного бизнеса не публиковать тот или иной материал?
– Нет, такого я не припомню, хотя некоторые публикации наверняка затрагивали чьи-то бизнес-интересы. Другое дело, что жаркие споры были не редкостью в самой редакции. Никуда не уйти от того, что уже на рубеже 80-90-х наиболее активная часть общества разделилась на сторонников крутых перемен и защитников существовавшего строя. Или, говоря проще, на «демократов» и «патриотов». Когда я пришёл в редакцию «Удмуртской правды», это уже было фактом и здесь. И редакторам до меня, и мне приходилось порой вмешиваться в личностные конфликты с политическим подтекстом, урезонивать их участников. Постепенно реалии самой жизни в новой России сгладили непримиримость позиций журналистов. При этом по-человечески я всегда с уважением относился и к тем, и к другим, делал упор на их профессиональные знания и качества.
– В 90-х случился расцвет коммерческих СМИ, но вы остались в государственной газете. Это был принципиальный выбор?
– Я по воспитанию и мировоззрению – государственник. Пришёл в газету в 42 года – человек со сформировавшимися ценностями. По образованию – экономист-математик. В «Удмуртской правде» у меня была возможность использовать свои знания в освещении процессов не только в экономике, но и в политике. Не уверен, что мои способности, да и взгляды пригодились бы в коммерческой газете с хлёсткими заголовками. Такие газеты, скандальные, «забойные», тогда появились в республике – «Золотая провинция», «Неделя Удмуртии». Но их давно уже нет, а «Удмуртская правда» по-прежнему в ряду уважаемых СМИ.
– Вы упомянули работу над кроссвордами по воскресеньям, да и в командировки журналист едет в любой день. Как семья относилась к вашей безразмерной рабочей неделе?
– В те годы «Удмуртская правда» выходила пять раз в неделю, но выходные мы всё же старались использовать для отдыха. Как правило, получалось. А если нет, семья понимала. Моя жена, Любовь Дмитриевна, стала профессиональным журналистом раньше, чем я. Сначала на местном радио в Сарапуле, с 1990 года – на ГТРК «Удмуртия», потом на радио «Моя Удмуртия». Уходила она на работу часто ещё до рассвета и возвращалась с поздних записей интервью почти ночью.
Мы задерживались порой и потому, что в те годы ещё было принято общаться в неформальной обстановке. Выполнив рабочие обязанности, да и по ходу дня, обсуждали с коллегами волнующие нас темы, спорили. Не уверен, что сегодня люди, работающие в одном коллективе, столько общаются.
– Что вы сейчас читаете?
– «Историю государства Российского» Карамзина и «Русскую историю в жизнеописаниях её главнейших деятелей» Костомарова. В своё время не успел прочитать эти книги внимательно, только листал. Сейчас навёрстываю упущенное. Они пишут об одних и тех же событиях по-разному, это позволяют узнать много нового. Пришёл к выводу, что история – это такая увлекательная бездна, в которую никогда не страшно падать. Особенно, если о ней пишут талантливые писатели и умные, искренние люди. И ещё она учит оценивать события и исторических персонажей по правилам и понятиям того времени.
– Что ещё приносит вам радость?
– Футбол и рыбалка. В молодости, когда служил срочную в штабе Московского округа ПВО, старался бывать на футбольных матчах в Лужниках и на «Динамо». Сейчас же предпочитаю смотреть футбол дома по телевизору, а не среди многотысячной кричащей толпы. В прошлом году с интересом наблюдал преображение нашей сборной на Чемпионате мира.
– В феврале вы отметили свой юбилей. Что хотели бы пожелать коллективу и читателям нашей с вами газеты?
– В ходе нашего разговора вдруг подумал: «Удмуртская правда» всего на 32 года старше меня! Это, не скрою, в чём-то даже впечатляет. А что до пожеланий, то сначала не удержусь и скажу о грустном: очень огорчает в СМИ бесцеремонное обращение со словом, культурой, а порой и простая безграмотность. К счастью, к «УП» в этом смысле претензий нет, и я желаю ей держать высокую планку качества. И ещё – газете с такой историей не нужно гнаться за сиюминутной модой, претенциозными заголовками. Конечно же, хочется пожелать журналистам и читателям дружной семейной жизни, внимания детей к родителям – это позволяет преодолевать любые трудности. «Удмуртская правда» всегда была газетой, которая ценила семью, писала о ней, и это не случайно. И вообще – пусть добрые традиции не исчезают. Это лучший залог того, что газета будет нужна людям.
Николай Иванович Нестеренко родился 25 февраля 1949 года в Ростовской области;
1968 г. – окончил Таганрогский авиационный техникум;
1975 г. – окончил экономический факультет Ростовского государственного университета;
1975-1977 гг. – инженер, старший инженер завода «Элеконд», г. Сарапул;
1977-1979 гг. – второй секретарь Сарапульского горкома ВЛКСМ Удмуртской АССР;
1979-1987 гг. – сотрудник идеологического отдела Сарапульского горкома КПСС;
1987-1991 гг. – руководитель пресс-группы Удмуртского обкома КПСС;
1991-1994 гг. – корреспондент, обозреватель, заведующий отделом экономики редакции газеты «Удмуртская правда»;
1994-1995 гг. – заместитель главного редактора газеты «Удмуртская правда»;
1995-1997 гг. – руководитель пресс-службы Государственного Совета Удмуртской Республики;
1997 - 2001 гг. – главный редактор газеты «Удмуртская правда»;
2001-2014 гг. – руководитель пресс-службы Государственного Совета Удмуртской Республики;
2014-2019 гг. – советник Главы Удмуртской Республики.
Лауреат премии фонда «Культурная инициатива» (г. Москва), 1993 год;
Заслуженный журналист Удмуртской Республики;
Женат, двое детей (сын и дочь), увлечения – история, шахматы и футбол.
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