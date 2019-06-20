Главная » Общество » «Тем для острых выступлений прессы всегда хватает»

«Тем для острых выступлений прессы всегда хватает»

19 июня
0

Николай Иванович Нестеренко – один из профессионалов, с именем которого связано развитие в Удмуртии качественной постсоветской журналистики – аналитической, экспертной, с узнаваемой авторской интонацией.

%d0%9d%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be %d0%ad%d0%b4%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b4 %d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 «Тем для острых выступлений прессы всегда хватает»

Его судьба самым тесным образом связана с «Удмуртской правдой». Пришёл работать в редакцию в 1991 году журналистом, затем возглавил отдел экономики, а уже в 1994 году стал заместителем главного редактора. Руководя затем пресс-службой Госсовета УР, стремился работать эффективно. Опыт его работы парламентским журналистом подсказывал, какого сотрудничества СМИ ждут от пресс-службы.

В 1997 году Николай Иванович вернулся в «Удмуртскую правду» уже в качестве главного редактора и возглавлял газету без малого четыре года. Последние пять лет он работал советником Главы Удмуртской Республики – большой профессиональный, да и жизненный опыт позволяли давать точные оценки происходящего, находить в огромном потоке анализируемой информации действительно важную.

О журналистике, о годах, отданных профессии, Николай Иванович Нестеренко рассказал в эксклюзивном интервью «Удмуртской правде».

– Вы пришли в «Удмуртскую правду», когда печатная пресса переживала мощную трансформацию – на вас тогда одновременно обрушились свобода слова, коммерциализация всего общества, а вместе с ним и СМИ, а также новые технологии. Как вы решали в качестве заместителя главного редактора, а затем и главреда, что из всего этого взять в газету?

– Главное оставалось неизменным: газета работала и работает для читателя. В «Удмуртской правде» всегда большое внимание уделялось читательским письмам. Когда удавалось решить чью-то проблему (и это случалось довольно часто), мы испытывали удовлетворение.

Как журналист я встречался с руководителями оборонных предприятий республики, депутатами, политиками. Среди них были и «демократы», и «коммунисты». «УП» принципиально давала слово на своих страницах и тем, и другим – нам важен был разброс мнений, разные взгляды на происходящее.

В 1992 году наш опытнейший журналист Илья Израилевич Ривелис предложил мне вместе выпускать «газету в газете» – коммерческий спецвыпуск «Деловой четверг», посвящённый экономической жизни. Причём без отрыва от нашей повседневной работы. Ривелис был руководителем проекта, я – соавтором. Писали не только о работе наших крупных предприятий, но и о становлении малого бизнеса, формах его поддержки в зарубежных странах. Вспоминая свой материал о японском опыте, могу отметить, что и сегодня нашей стране есть чему учиться в этом деле.

Мы выпускали «Деловой четверг» около двух лет. Он давал дополнительный доход не только нам, но и всей редакции. И сегодня не без юмора вспоминаю небольшую деталь. Одной из моих обязанностей была подготовка в каждый выпуск обязательного большого кроссворда. Раньше я ничего подобного не делал, а тут пришлось. И обычно приступал к нему в последний момент. В понедельник кроссворд надо было сдавать в редакцию, а в воскресенье вечером я обкладывался дома энциклопедиями, мучительно искал нужные слова, и они в итоге находились… Словом, ни разу не сорвал сдачу!

Сегодня ещё глубже понимаю, как много мне дала для становления пусть даже недолгая, к сожалению, работа с Ривелисом.

– Когда вы получали острую политическую или социальную информацию, что для вас оказывалось важнее – сообщить о ней читателю любой ценой или сохранить спокойную жизнь редакции, избежать обвинений в расшатывании стабильности в обществе?

– Это непростой вопрос. Я больше сталкивался с такими ситуациями, когда был уже заместителем, а затем главным редактором газеты «Удмуртская правда». Политическая ситуация в республике, как и во всей стране, в конце прошлого и начале нынешнего века была довольно острой. Регулярно случались определённые трения и внутри местной элиты. И мы тогда печатали много такого, чего нынешние СМИ, возможно, не напечатали бы. При этом не секрет, что местные СМИ достаточно критично оценивали работу федеральных органов власти и более лояльно относились к местным властям. Но когда в республике возникали проблемы, мы об этом тоже писали. И мне самому приходилось писать на эти темы, за что я потом получал не очень лицеприятные замечания. А куда было деваться? Ведь все мы знаем, что в экономике 90-х годов была масса поводов для острых критических материалов.

Вообще мы считали своим долгом откликаться на обращения, информировать читателей о том, что происходит на самом деле. И наши журналистские выступления замечались. Власть реагировала. Думаю, если сегодня «Удмуртская правда» выдаст материал о непорядках в каком-то районе республики, в каком-то населённом пункте, власть тоже отреагирует.

– В 90-е вы как журналист получали угрозы или слишком настойчивые просьбы от криминализированного бизнеса не публиковать тот или иной материал?

– Нет, такого я не припомню, хотя некоторые публикации наверняка затрагивали чьи-то бизнес-интересы. Другое дело, что жаркие споры были не редкостью в самой редакции. Никуда не уйти от того, что уже на рубеже 80-90-х наиболее активная часть общества разделилась на сторонников крутых перемен и защитников существовавшего строя. Или, говоря проще, на «демократов» и «патриотов». Когда я пришёл в редакцию «Удмуртской правды», это уже было фактом и здесь. И редакторам до меня, и мне приходилось порой вмешиваться в личностные конфликты с политическим подтекстом, урезонивать их участников. Постепенно реалии самой жизни в новой России сгладили непримиримость позиций журналистов. При этом по-человечески я всегда с уважением относился и к тем, и к другим, делал упор на их профессиональные знания и качества.

– В 90-х случился расцвет коммерческих СМИ, но вы остались в государственной газете. Это был принципиальный выбор?

– Я по воспитанию и мировоззрению – государственник. Пришёл в газету в 42 года – человек со сформировавшимися ценностями. По образованию – экономист-математик. В «Удмуртской правде» у меня была возможность использовать свои знания в освещении процессов не только в экономике, но и в политике. Не уверен, что мои способности, да и взгляды пригодились бы в коммерческой газете с хлёсткими заголовками. Такие газеты, скандальные, «забойные», тогда появились в республике – «Золотая провинция», «Неделя Удмуртии». Но их давно уже нет, а «Удмуртская правда» по-прежнему в ряду уважаемых СМИ.

– Вы упомянули работу над кроссвордами по воскресеньям, да и в командировки журналист едет в любой день. Как семья относилась к вашей безразмерной рабочей неделе?

– В те годы «Удмуртская правда» выходила пять раз в неделю, но выходные мы всё же старались использовать для отдыха. Как правило, получалось. А если нет, семья понимала. Моя жена, Любовь Дмитриевна, стала профессиональным журналистом раньше, чем я. Сначала на местном радио в Сарапуле, с 1990 года – на ГТРК «Удмуртия», потом на радио «Моя Удмуртия». Уходила она на работу часто ещё до рассвета и возвращалась с поздних записей интервью почти ночью.

Мы задерживались порой и потому, что в те годы ещё было принято общаться в неформальной обстановке. Выполнив рабочие обязанности, да и по ходу дня, обсуждали с коллегами волнующие нас темы, спорили. Не уверен, что сегодня люди, работающие в одном коллективе, столько общаются.

– Что вы сейчас читаете?

– «Историю государства Российского» Карамзина и «Русскую историю в жизнеописаниях её главнейших деятелей» Костомарова. В своё время не успел прочитать эти книги внимательно, только листал. Сейчас навёрстываю упущенное. Они пишут об одних и тех же событиях по-разному, это позволяют узнать много нового. Пришёл к выводу, что история – это такая увлекательная бездна, в которую никогда не страшно падать. Особенно, если о ней пишут талантливые писатели и умные, искренние люди. И ещё она учит оценивать события и исторических персонажей по правилам и понятиям того времени.

– Что ещё приносит вам радость?

– Футбол и рыбалка. В молодости, когда служил срочную в штабе Московского округа ПВО, старался бывать на футбольных матчах в Лужниках и на «Динамо». Сейчас же предпочитаю смотреть футбол дома по телевизору, а не среди многотысячной кричащей толпы. В прошлом году с интересом наблюдал преображение нашей сборной на Чемпионате мира.

– В феврале вы отметили свой юбилей. Что хотели бы пожелать коллективу и читателям нашей с вами газеты?

– В ходе нашего разговора вдруг подумал: «Удмуртская правда» всего на 32 года старше меня! Это, не скрою, в чём-то даже впечатляет. А что до пожеланий, то сначала не удержусь и скажу о грустном: очень огорчает в СМИ бесцеремонное обращение со словом, культурой, а порой и простая безграмотность. К счастью, к «УП» в этом смысле претензий нет, и я желаю ей держать высокую планку качества. И ещё – газете с такой историей не нужно гнаться за сиюминутной модой, претенциозными заголовками. Конечно же, хочется пожелать журналистам и читателям дружной семейной жизни, внимания детей к родителям – это позволяет преодолевать любые трудности. «Удмуртская правда» всегда была газетой, которая ценила семью, писала о ней, и это не случайно. И вообще – пусть добрые традиции не исчезают. Это лучший залог того, что газета будет нужна людям.

Николай Иванович Нестеренко родился 25 февраля 1949 года в Ростовской области;

1968 г. – окончил Таганрогский авиационный техникум;

1975 г. – окончил экономический факультет Ростовского государственного университета;

1975-1977 гг. – инженер, старший инженер завода «Элеконд», г. Сарапул;

1977-1979 гг. – второй секретарь Сарапульского горкома ВЛКСМ Удмуртской АССР;

1979-1987 гг. – сотрудник идеологического отдела Сарапульского горкома КПСС;

1987-1991 гг. – руководитель пресс-группы Удмуртского обкома КПСС;

1991-1994 гг. – корреспондент, обозреватель, заведующий отделом экономики редакции газеты «Удмуртская правда»;

1994-1995 гг. – заместитель главного редактора газеты «Удмуртская правда»;

1995-1997 гг. – руководитель пресс-службы Государственного Совета Удмуртской Республики;

1997 - 2001 гг. – главный редактор газеты «Удмуртская правда»;

2001-2014 гг. – руководитель пресс-службы Государственного Совета Удмуртской Республики;

2014-2019 гг. – советник Главы Удмуртской Республики.

Лауреат премии фонда «Культурная инициатива» (г. Москва), 1993 год;

Заслуженный журналист Удмуртской Республики;

Женат, двое детей (сын и дочь), увлечения – история, шахматы и футбол.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

Читать также

Быть рабочим почетно
19 июня
**12 июня Общественная палата Удмуртии вручила призы победителям конкурса «Трудовые династии». Ими ст...
Под парусами милосердия
19 июня
Поддержка семей возрастёт, а в центрах занятости пройдёт модернизация...
Миграционные потоки
19 июня
**На территории Удмуртии постоянно проживают 3634 иностранных гражданина или 0,2 процента от постоянн...
«Удочка» для всей семьи
19 июня
Сотни жителей Удмуртии улучшили качество жизни благодаря социальным контрактам ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо