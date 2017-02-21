Тело 52-летнего мужчины, скончавшегося от множественных ножевых ранений, нашли в квартире одной из многоэтажек по улице Карла Маркса в Глазове. Убийство произошло 10 февраля, однако тело погибшего обнаружили спустя несколько дней, после того как жильцы из соседней квартиры обратились в полицию.
Уголовное дело по факту убийства расследует Глазовский межрайонный отдел Следственного Управления СК России по УР. Как сообщили в ведомстве, в совершении жестокого убийства подозревают двоих ранее судимых 20-летнего и 31-летнего местных жителей.
По версии следствия, в квартире 52-летнего мужчины произошел конфликт между хозяином квартиры и его двумя знакомыми. Молодые люди требовали от потерпевшего отдать долг. Не получив желаемого, злоумышленники решили убить своего должника.
На теле погибшего оперативники обнаружили более 20 колото-резаных ран, нанесенных в области брюшной полости и шеи.
В настоящее время злоумышленники водворены в изолятор временного содержания. В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, изъято предполагаемое орудие преступления – нож. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Фото: krasnodar.gorodskoitelegraf.ru
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