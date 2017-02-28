О будущем телевидения Удмуртии говорили на аппаратном совещании при Председателе Государственного Совета Владимире Невоструеве в понедельник, 27 февраля, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Как рассказала директор телерадиокомпании «Удмуртия» Марина Городилова, очередное заседание Федеральной конкурсной комиссии по выбору обязательных общедоступных телеканалов субъектов России состоялось 22 февраля в Москве. Были выбраны региональные телеканалы для субъектов Приволжского федерального округа.
Поправки в федеральные законы «О СМИ» и «О связи», вступившие в силу в июле 2016 года, обязывают операторов кабельного телевидения размещать обязательный общедоступный региональный телеканал на «21-й кнопке».
Такой канал избирается в каждом регионе России из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75 процентов телепрограмм национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50 процентов населения субъекта. Круглосуточный телеканал «Удмуртия» подал заявку на конкурс и выиграл его.
«Два года назад мы получили универсальную лицензию и начали вещать 24 часа на новом телеканале «Удмуртия». И сегодня конкурсная комиссия единогласно проголосовала за наш канал. Поэтому наши телезрители с апреля уже смогут смотреть нас на 21-й кнопке», - сообщила Марина Городилова.
Директор телерадиокомпании также добавила, что «Моя Удмуртия» также продолжит трансляции на 5 канале.
Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев поздравил телеканал с победой и выразил надежду на дальнейшее развитие регионального вещания.
Фото: udmgossovet.ru
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