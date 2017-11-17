Жюри было впечатлено разработками юных исследователей.
Ребята под руководством опытного педагога Юрия Никитина создали модель робота для тушения лесных пожаров.
Электронный помощник ликвидирует огненные очаги, разбирает завалы из деревьев, ведет наблюдение с помощью видеокамеры c радиопередатчиком. Управление умной машины происходит в ручном режиме по каналу Bluetooth. В скором времени «кванторианцы» планируют использовать голосовые команды.
– Мы хотим создать не только робота, а целую систему для тушения пожаров. Придумали мультикоптеры-разведчики с видеокамерами, они будут передавать видео на пожарные станции. Хотим внедрить пожарную сигнализацию, которая в виде датчиков будет установлена на деревьях, опорах линий электропередачи. Сигнализация будет использовать энергию солнца и аккумуляторов, которые заряжаются от фотоэлементов, – взахлеб рассказывают мальчишки.
Разработки ребят перспективны и нужны всей стране. Их чудо-робот в будущем может спасти тысячи жизней.
КСТАТИ
В конкурсе участвовали более 120 научных и инженерных проектов старшеклассников, которые приехали на очный этап из 30 регионов.
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