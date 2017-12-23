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Технологии, профессионализм, доброжелательность. Республика готова оказывать медицинскую помощь по самым высоким стандартам

22 декабря
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Здравоохранение сегодня – одна из стратегических отраслей, обеспечивающих национальную безопасность России. Кроме того, это уникальная сфера, где современные технологии так же важны, как человеческий фактор – нас лечат не только новейшие препараты, но и чуткие руки докторов. О сегодняшнем дне и перспективах развития медицины в стране и в республике мы говорим с председателем постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по здравоохранению, демографической и семейной политике Надеждой Михайловой.

%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0 Технологии, профессионализм, доброжелательность. Республика готова оказывать медицинскую помощь по самым высоким стандартам

‒ Надежда Александровна, с какими проблемами система здравоохранения столкнулась в уходящем году и как они решались?

‒ Мы все знаем о неудовлетворенности людей очередями в поликлиниках, ограничением доступности приема узкими специалистами. При этом первичное звено – это главное звено в здравоохранении, от качества работы которого зависит дальнейшая работа отрасли.

Неслучайно в России стартовал проект «Бережливая поликлиника», к которому в 2017 году присоединилась Удмуртия. «Бережливая поликлиника» ‒ это поликлиника без очередей, с соблюдением всех норм этикета, доброжелательная по отношению к пациенту и не отнимающая его время сверх самого необходимого, обеспечивающая высокий уровень качества лечебно‒диагностического процесса.

В Ижевске в пилотный проект вошли две поликлиники – Городская поликлиника № 2 и Детская поликлиника городской клинической больницы № 7. В городской поликлинике № 2 с рабочим визитом побывала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она отметила, что новые стандарты работы применяются здесь успешно. В соответствиями с задачами проекта в поликлинике введены запись на прием через Интернет, электронные карты пациентов, анализы принимаются без очередей, проведено техническое переоснащение кабинетов специалистов. В итоге пациент приходит ровно к тому времени, на которое он был записан на прием, не ждет своей очереди в коридоре, а сразу попадает к врачу, проходит осмотр и получает необходимые рекомендации, информация о которых тут же заносится в электронную карту. Благодаря отлаженному алгоритму работы нервозности нет ни у пациента, ни у врача, сохраняется атмосфера профессионального внимания и доброжелательности. Задача на будущее – перенести проект во все амбулаторные медицинские учреждения Удмуртии.

‒ Повышается ли технологический уровень медицинских услуг в республике?

‒ Конечно. Наша задача – дальнейшее развитие и увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи. Сегодня республика к этому готова. Высокотехнологичная помощь в области кардиологии, травматологии, ортопедии, лечении заболеваний крови и в других направлениях внедрена уже несколько лет. Десять лет назад в Удмуртии начали применять современные высокотехнологичные методы лечения при онкологических заболеваниях крови. Несколько лет назад мы освоили такой высокотехнологичный метод лечения, как эндопротезирование тазобедренных суставов. Уже три года в республике протезируется коленный сустав. На поток поставлено оказание высокотехнологичной медицинской помощи при инфарктах и инсультах. В Удмуртии сегодня применяются самые современные методы выхаживания новорожденных детей (в том числе недоношенных, имеющих критически низкую массу тела). Сейчас наши нейрохирурги проводят такие операции на головном и спинном мозге, что если бы мне десять лет назад сказали об их возможности, я бы не поверила. Сегодня они возвращают к полноценной жизни сотни людей.

Один из мифов, существующих вокруг современного здравоохранения, в том, что оно разрушило советскую медицину. На самом деле, медицинская помощь в наше время опережает самые «передовые» достижения советской эпохи – это прежде всего высокотехнологичная медицинская помощь, перинатальные технологии, стоматология, новые методы диагностики (магнитно‒резонансная томография, ядерно‒магнитный резонанс, компьютеризированная осевая томография, позитронно‒эмиссионная томография и др.). Вот еще один пример – в СССР люди с орфанными (редкими, угрожающими жизни и требующими постоянной медикаментозной поддержки) заболеваниями считались безнадежными, а сегодня в стране и в республике выделяются необходимые средства для обеспечения их лечения, они получили возможность жить и быть трудоспособными.

‒На чем будет сконцентрировано внимание медиков в 2018 году?

‒ В мае 2017 года Президент России Владимир Путин своим указом объявил, что с 2018 года в стране стартует Десятилетие детства, цель которого ‒ совершенствование государственной политики в сфере защиты детства. Основными вопросами при реализации новой стратегии станут ясельное обеспечение детей, поддержка материнства, детства и демографии. Удмуртской Республикой поданы заявки на участие в программных мероприятиях по нескольким направлениям. И, конечно, мы сделаем всё возможное, чтобы каждый без исключения житель республики получил своевременную и качественную необходимую медицинскую помощь.

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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