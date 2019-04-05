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Театры, выставки и концерты станут доступнее всем регионам России

5 апреля
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Законопроект об упрощении процедуры госзакупок в сфере культуры принят в первом чтении.

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Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 4 апреля, приняла в первом чтении поправки в Закон «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по вопросу совершенствования отдельных положений в сфере культуры.

«Поправки в закон о госзакупках, существенно упрощающие его применение в сфере культуры, стали результатом диалога между Государственной Думой и творческим сообществом – нашими ведущими режиссерами,актерами, музыкантами, руководителями музеев и библиотек», - сказал парламентским журналистам Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры дал поручение Правительству подготовить изменения в закон.

«Законопроект позволит упростить проведение закупок для съемок фильмов, театральных постановок, проведения концертов или выставок. Важно не допустить ситуаций, когда из-за бюрократической волокиты режиссер не может заменить декорации в спектакле или филармония не может закупить необходимые музыкальные инструменты. Изменения в закон создают условия для творчества», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Он также добавил, что в Госдуме создана рабочая группа по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. «Мы продолжаем комплексно анализировать данный закон, чтобы подготовить предложения, позволяющие сделать закупочные процедуры более эффективными, что позволит повысить качество предоставляемых услуг или товаров», - резюмировал Председатель Госдумы.

Во втором чтении законопроект будет рассмотрен 9 апреля.

Справка «УП»

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по вопросу совершенствования отдельных положений в сфере культуры) был внесён в Госдуму РФ 24 декабря 2018 года депутатами. В числе авторов Председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская, а также депутаты, представляющие различные политические фракции Госдумы.

Изменения в законодательство о госзакупках подготовлены с учетом специфики деятельности творческих организаций. Их представители неоднократно указывали на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются при закупках.Предложенные изменения, в частности, предусматривают прямой запрет на привлечение субподрядчиков и расширяют перечень оснований для закупок у единственного поставщика.

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