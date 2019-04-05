Пригласительный билет. Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время....

В Ижевске обсудили план празднования 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова На данный момент документ содержит около 90 пунктов, которые будут реализованы в течение года....

Акция «Сирийский перелом» пройдет в столице Удмуртии 11 апреля **Жители Ижевска смогут увидеть трофейную технику, которая была захвачена у террористов, в ходе боев ...