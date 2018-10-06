Фестиваль МакДонаха впервые состоялся в Перми в 2014 году, его основателем стал главный режиссёр театра «У моста» Сергей Федотов – тот самый, который 13 лет назад первым в России поставил МакДонаха и во многом задал стандарт его сценического осмысления на нашей почве. Фестиваль проходит раз в два года в октябре и собирает наиболее интересные российские и зарубежные сценические версии макдонаховских пьес. На сегодняшний день пьес у Мартина МакДонаха, одного из ведущих британских драматургов и оскаровского лауреата, восемь (девятая, центральным персонажем которой станет Ганс Христиан Андерсен, будет представлена в Лондоне на следующей неделе). Не очень большое «творческое наследие» МакДонаха заставляет скептиков задаваться вопросом – не будет ли каждый фестиваль, программа которого насыщена до предела, повторением предыдущего? Что увидит зритель? Ещё три «Королевы красоты»? Еще пять «Черепов из Коннемары»? Нынешний фестиваль убеждает: публика каждый раз получает возможность увидеть новый, неожиданный театр, за уже знакомыми наизусть сюжетами прочитать совершенно новые смыслы (МакДонах оказался настолько же неисчерпаем, как Шекспир). Способы освоения макдонаховских историй способны коротко и ёмко рассказать о том, как современный театр существует в разных регионах России и в разных странах мира, какие выразительные средства находит для наиболее полного, осмысленного диалога со зрителем. На Втором фестивале в 2016 году был представлен «Безрукий из Спокэна», где все роли без исключения исполняли женщины (при том, что в пьесе женская роль только одна), и это была возможность порассуждать о гендерном дисбалансе в мировой драматургии и в потенциале актрис, владеющих профессиональными навыками не хуже коллег мужского пола. А в этот раз зрители увидели чешской спектакль «Череп из Коннемары», где для каждого персонажа за исключением центрального героя, Мика Дауда, была выбрана травестийная форма существования (полицейского Тома Хэнлона играла женщина, старуху Мэриджонни – мужчина, подростка Мартина Хэнлона – мужчина с сединой в щетине). Именно таким образом режиссёр подчеркнула комическую, гротескную природу макдонаховских персонажей (сам сюжет, в центре которого человек, уже больше семи лет страдающий оттого, что стал вольным или невольным виновником смерти любимой жены, решён как экзистенциальная драма). На Втором фестивале зрители слышали настоящее ирландское пение в исполнении актёров Бардик-театра, в этот раз – завораживающее грузинское многоголосье зазвучало в спектакле «Сиротливый запад», который актёры нескольких театров из Грузии создали специально для фестиваля (фактически, в Перми состоялась премьера постановки – эмоционально заряженной, умной и темпераментной).
Искусство стирает границы и делает людей ближе, - эту нехитрую, но требующую постоянного подтверждения истину фестиваль в Перми подтверждает раз за разом. На спектаклях и на других фестивальных событиях обмениваются идеями, да и просто пристально и честно смотрят в глаза друг другу, становясь роднее и важнее друг другу люди из Башкортостана, Казахстана, Коми, Москвы, Венгрии, Румынии, Боснии и Герцоговины, Чехии и Ирана. Представляя макдонаховские постановки, люди театра из центральной России, из Европы и из Азии будто бы говорят: у нас одни темы для рефлексий, одни проблемы, вокруг нас - такие же мечтающие о счастье вопреки всем обстоятельствам Калеки Билли, циничные внешне, но гуманные в самой сердцевине своего существа балаболы Джоннипатинмайки, неловкие полицейские Томы Хэнлоны, одновременно любящие и ненавидящие друг друга братья Конноры, отчаявшиеся прожить собственную счастливую жизнь былые красотки Морин… Если всем нам так близки и понятны герои МакДонаха, значит, и сами мы – из одного теста, подтверждают участники фестиваля из разных стран, принадлежащие к разным культурам и религиям.
Фестиваль стал и социальным явлением. Обсудить и иранцами работу театра в их стране. Попробовать национальные чешские блюда, приготовленные актёрами из Праги. Спеть вместе с грузинскими актёрами на фестивальной вечеринке, - всё это обогащает жизнь даже такого большого, мультикультурного города, как Пермь. И Ижевску тут есть чему поучиться.
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