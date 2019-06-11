Театр «Хулиганы» Ижевской воспитательной колонии и Детский инклюзивный театр «Надежда» представят на отборочном региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» совместный творческий эксперимент. Они покажут спектакль-размышление «Непринятый» по мотивам творчества Сергея Есенина. Постановка рассказывает о последних часах жизни поэта.
В спектакле задействовано 11 человек. Поставил его актёр Театра кукол Сергей Антонов. Это совместная попытка режиссёра и юных артистов заглянуть в поэтический мир Сергея Есенина, понять суть его поступков и спроецировать их на современные условия.
Всего на сегодняшний день 24 коллектива подали заявки на участие в региональном этапе. Среди них - театральные студии из Ижевска, Воткинска, Можги, а также некоторых районов республики: Завьяловского, Кезского, Малопургинского и других. Больше всего коллективов, решивших показать свое творчество широкой публике, – из Игринского района.
Соревнования в театральном мастерстве будут проходить в двух возрастных группах: среди молодёжных и детских коллективов.
Автор: Татьяна Иванцова
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