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Театральные хулиганы

11 июня
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Воспитанники Ижевской воспитательной колонии и дети из инклюзивной театральной студии «Надежда» покажут совместную постановку на региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье».

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Театр «Хулиганы» Ижевской воспитательной колонии и Детский инклюзивный театр «Надежда» представят на отборочном региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» совместный творческий эксперимент. Они покажут спектакль-размышление «Непринятый» по мотивам творчества Сергея Есенина. Постановка рассказывает о последних часах жизни поэта.

В спектакле задействовано 11 человек. Поставил его актёр Театра кукол Сергей Антонов. Это совместная попытка режиссёра и юных артистов заглянуть в поэтический мир Сергея Есенина, понять суть его поступков и спроецировать их на современные условия.

Всего на сегодняшний день 24 коллектива подали заявки на участие в региональном этапе. Среди них - театральные студии из Ижевска, Воткинска, Можги, а также некоторых районов республики: Завьяловского, Кезского, Малопургинского и других. Больше всего коллективов, решивших показать свое творчество широкой публике, – из Игринского района.

Соревнования в театральном мастерстве будут проходить в двух возрастных группах: среди молодёжных и детских коллективов.

Автор: Татьяна Иванцова

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