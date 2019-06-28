Здание Русского драматического театра имени Короленко в Ижевске будет снесено. На его месте решено построить новый Культурный центр имени Короленко. Такое решение приняли на пятнадцатой сессии депутаты Госсовета Удмуртии. Оно стало ключевым этапом в реализации идеи создания в Ижевске Центра удмуртской культуры, с которой выступили активисты движения «Удмурт Кенеш» на встрече с руководителем республики Александром Бречаловым в мае 2017 года.
В ноябре 2018 года Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявлял, что власти региона завершают приём заявок на аукцион по проектированию центра. Поначалу параллельно рассматривались два варианта развития событий – реконструкция старого здания театра и строительство на его месте нового объекта. Сомнения в выборе проекта базировались на стоимости реконструкции. В феврале 2019 года Глава региона Александр Бречалов заявил, что реконструкция старого здания обойдется в 400 миллионов рублей.
Предлагая депутатам проект постановления о списании здания театра, министр имущественных отношений Удмуртии Анна Боталова сообщила, что нынче институтом «Удмуртгражданпроект» было выполнено обследование строительных конструкций этого объекта. Комиссия пришла к выводу, что здание, построенное в 1946 году, имеет износ в 65 процентов и не может далее эксплуатироваться из-за своей аварийности.
– Кроме того, адресной инвестиционной программой Удмуртской Республики предусмотрена реализация инвестиционного проекта по проектированию и строительству объекта Культурный центр имени Короленко в городе Ижевске на земельном участке, на котором в настоящее время расположено здание драматического театра имени Короленко, – подчеркнула Анна Боталова. – Концепция использования предполагает размещение в этом культурном центре концертного зала и государственных концертных организаций. По этим основаниям правительством был подготовлен проект документов на списание данного недвижимого имущества.
Как рассказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин, реконструкция здания площадью в 3,5 тысячи квадратных метров обошлась бы в 400 миллионов рублей. Новый же культурный центр имени Короленко с концертным залом предполагается площадью в 6,3 тысячи квадратных метров. И его строительство оценивается в 450-500 миллионов рублей. Дмитрий Николаевич даже продемонстрировал слайд с изображением будущего здания центра и отметил, что он планируется с учётом возможности использования его и для проведения уличных массовых мероприятий.
Предполагается, что в этом году Удмуртия подготовит проектно-сметную документацию и проведёт её экспертизу. После этого регион подаст заявку на получение федеральных средств на строительство. Возведение может начаться уже в 2020 году в честь столетия государственности Удмуртии.
Комментарий
– Создание такого центра необходимо, – прокомментировала принятое решение председатель постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре, национальной и молодёжной политике и спорту Татьяна Ишматова. – На протяжении 20 лет это желание никак не могло быть реализовано, но сегодня появилась такая возможность.
Комментарии
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