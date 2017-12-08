Пять лет работы Центра современной драматургии и режиссуры оказались периодом смелости, свободы, эксперимента и исследования творческого потенциала города. Пока крупные профессиональные театры считали, что Ижевск не готов к актуальному искусству и ждет легкомысленных комедий, здесь играли спектакли о рабочих Ижевского радиозавода (первый в Ижевске документальный спектакль–вербатим «Про завод и про меня»), об удмуртской деревне, переезжающей вместе со всеми своими языческими суевериями и диковатым архаичным укладом в город («Колбаса/Фрагменты» стал первым ижевским спектаклем, попавшим на «Золотую маску», пусть и во внеконкурсную программу), о травмах поколения, воспитанного без отцов на обломках огромной страны (на авторскую версию «Бойцовского клуба» в ЦСДР было не попасть из–за постоянных аншлагов).
За эти годы ЦСДР, объединяющий любительские по статусу коллективы (театр–студию ИРЗ и театр Les Partisans) получил признание в профессиональном сообществе, на многие фестивали их уже приглашают «не глядя», потому что точно знают: будет свежо, злободневно, с живой современной интонацией, смело и увлеченно. Здесь и в самом деле все по любви: артисты ЦСДР репетируют и играют после учебы и работы, – потому, что им самим это нужно позарез. Потому что в театре они видят способ сделать собственную жизнь и жизнь города интереснее, богаче, осмысленнее. Зрители платят ответной любовью (на спектаклях и читках, которые проходят каждые выходные, практически всегда аншлаги) и купюрами в легендарную красную коробку (билеты ЦСДР не продает, давая возможность зрителям платить столько, сколько они считают нужным, а тем, кто платить по каким–то причинам совсем не может, сохраняя доступ к современному искусству). За все пять лет провалились артисты ЦСДР только однажды – минувшей осенью, рухнув под проломившуюся старую сцену детского дома, где они играли благотворительный спектакль. Творческих провалов у них не было вовсе, хотя не каждый спектакль становится безусловной удачей.
Культурный перекресток
После громкого (в буквальном и переносном смыслах) юбилейного концерта ЦСДР мы говорим с его основателем и художественным руководителем Павлом Зориным.
– Пять лет назад в Ижевске уже существовали театр–студия ИРЗ и театр Les Partisans, в которых ты был главным режиссером. Чего тебе и твоим единомышленникам не хватало, ради чего вы создали Центр современной режиссуры и драматургии?
– Нашей главной целью было разнообразить театральную и вообще культурную жизнь Ижевска и привлечь к театру тех молодых людей в возрасте от 16 до 35, которые в традиционный репертуарный театр не ходят, потому что он не совпадает с их вкусом и не отвечает на важные для них вопросы. И, кроме того, мы хотели дать шанс полюбить современный театр тем, кто по каким–то причинам не любит именно Les Partisans, – для этого надо было открыть новое место с «нулевой» репутацией.
Таким местом должна была стать многофункциональная площадка, где все коллективы и творческие люди со схожими эстетическими и этическими ценностями могли бы знакомиться, обмениваться идеями, делать совместные проекты. Должна была появиться точка, где постоянно происходит что–то связанное с современным изобразительным искусством, актуальной литературой и музыкой, поданными через призму современного театра. Чтобы там могли проходить образовательные программы и мастер–классы, фестивали и гастроли.
У нас появились две постоянные базы – зал на третьем этаже филармонии и помещения в «Арт–резиденции». Мы открыли Школу удмуртской драматургии (ШУД), попробовали сделать Студию культурной журналистики, два года проводили Лабораторию удмуртской драматургии. Сейчас у нас активно пошел процесс «почкования» – артисты ЦСДР организовали детскую студию «Партизанчики» и молодежный Izh.Doc.Teatr. Среда разрастается потихоньку, и я горд тем, что ребята берут на себя ответственность за собственные проекты. ЦСДР стал перекрестком, где так или иначе пересеклись знаковые для Ижевска творческие личности – от музыкальных менеджеров Антона Янцена и Александра Старкова до художника Димы Коротаева и драматурга Валерия Шергина.
В ШУД, кстати, перспективы очень интересные: несколько дней назад мы выиграли грант Фонда Президента России на развитие Школы удмуртской драматургии, благодаря которому в 2018 году ЦСДР пригласит в Ижевск на мастер–классы ведущих современных драматургов и издаст сборник современной удмуртской драматургии, где каждая пьеса будет представлена на русском и удмуртском языках.
Не отступать от задуманного
– Откуда вообще появилась эта мощная убежденность, что команда людей, занимающихся театром по любви, но не профессионально, сможет изменить культурный ландшафт города, создать крутую и качественную театральную и околотеатральную среду?
– Ориентиром для нас был екатеринбургский «Коляда–театр», пример которого послужил толчком для создания десятков независимых театров по всей стране. Слова Николая Коляды, что все получится, если не отступать от задуманного, очень на нас повлияли. Коляда ведь сам абсолютно с нуля создал не только полностью независимый театр, но и Центр современной драматургии. Там он «вырастил» целую плеяду молодых авторов, благодаря которым возник феномен современной уральской драматургии. Мы решили, что хотим так же: Ижевску и Удмуртии нужна собственная драматургия, новые крутые пьесы, которые будут говорить о нашем времени, о нас, о наших проблемах. А поскольку собственной сильной режиссуры в Ижевске тоже не хватает, мы поняли, что и режиссеров нам тоже нужно «выращивать».
Место, где интересно
– Изменить культурный фон целого города – это по меньшей мере амбициозный проект.
– Дело не в амбициях. Культурная среда – очень важный фактор для выбора места жизни. Когда очередной студент с хорошими мозгами или молодой специалист собирался уезжать из Ижевска, мы спрашивали, почему он это делает. Всегда (!) одной из главных причин оказывалось то, что он хочет жить поближе к хорошим театрам, концертам, галереям, фестивалям. В какой–то момент началась просто повальная эпидемия отъезда продвинутой, активной молодежи из Ижевска в Москву и Питер. А мы хотели, чтобы наши друзья и знакомые не уезжали. Это значило, что нужно здесь создать что–то хоть немного напоминающее культурную столицу, а не провинцию. И нашим месседжем с самого начала нашей работы было то, что вместе мы можем сделать Ижевск более интересным, актуальным, модным местом. Что у нас много людей с талантом и умом, надо только объединить их и дать им творческую свободу.
И за пять лет я увидел, что менталитет молодежи в самом деле меняется. Появляется все больше юношей и девушек, которые принципиально не хотят уезжать из Ижевска, а пытаются сделать его таким, чтобы им было здесь интересно и комфортно жить. Мы теперь не только слышим это от знакомых, но и читаем в письмах наших зрителей: им нравится движуха вокруг ЦСДР, нравятся еще какие–то процессы в городе, они сами наконец–то находят себе применение. Недавно мы получили замечательное письмо на десяти страницах, написанное от руки: его нам отправила девушка, которая в том числе после спектаклей ЦСДР решила для себя, что хочет жить в Ижевске и делать тут что–то полезное. И она не уехала после 11–го класса в Москву, а поступила в УдГУ. И еще мне нравится, что к нам на спектакли специально все чаще приезжают из других городов. Сначала это были «делегации» из Сарапула, а теперь – из Казани и Екатеринбурга. Это все – очень хорошие сигналы того, что среда в Ижевске, правда, меняется.
Осознанная идентичность
– В чем главные изменения для тебя и твоей команды?
– В интервью для нашего нового спектакля Pro.Music известный промоутер Антон Янцен сказал важную на наш взгляд вещь: ошибка многих музыкантов «ижевской электронной волны» была в том, что они не позиционировали себя как ижевских артистов. И они потерялись среди всех других. А я всегда понимал, что сила ЦСДР именно в том, что мы каждым нашим спектаклем говорим о том месте, откуда мы родом и где мы живем. Пусть у нас проблемы со сценической речью (у кого–то говор, кто–то слегка шепелявит), пусть недостает актерского мастерства, пусть костюмы собраны из чего попало, но мы рефлексируем наши настоящие проблемы, рассказываем не о чем–то отвлеченном, а о своем городе и его людях. Наша уникальность в осознанной идентичности. Мы – ижевский театр, созданный для ижевчан.
И теперь мы уже получили подтверждение, что это сработало: значительной части наших постоянных зрителей мы помогли остро осознать их корни и их сегодняшнюю «самость». Но тут важно, что мы в этом абсолютно искренни. Нам правда интересно исследовать «про себя». И мне странно, что у других людей среда, которая их окружает, не вызывает такого же азартного интереса. Что на наш спектакль по стихам удмуртских поэтов не такой лом зрителей, как на другие спектакли. Но и это потихоньку изменяется. На первую читку пьесы Валерия Шергина «Концлагеристы» пришло человек 30. А сейчас на читках его пьесы такой биток, что люди вынуждены стоять в проходах. Он, кстати, всегда подчеркивает, что он удмуртский драматург, из Сарапула, хотя его пьесы ставят в Москве, Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Тюмени, а сейчас он работает над сериалом «Взрослые дети» в Москве. Я сам не стесняюсь того, что провинциал, удмурт, режиссер–любитель, а вижу поводы для гордости в том, что я родился на прекрасной земле и работаю с невероятными людьми.
Миссия – новый уровень
– Первые ваши планы осуществились. Вокруг ЦСДР создано творческое и зрительское сообщество. За пределами республики вас знают лучше, чем другие театры Ижевска. Что дальше?
– Будут новые спектакли, читки, фестивали, учеба. Но главная наша задача на следующие пять лет – выйти на новый качественный уровень во всем. Найти собственное помещение и создать там большой культурный центр, куда можно приходить каждый день прямо с утра и интересно проводить там время хоть до позднего вечера. Чтобы там был не только театральный зал, но и кафе, и зал для занятия йогой, и киноклуб, и умный книжный магазинчик, и бар с хорошим пивом. Чтобы все то, что интересно сегодня продвинутым молодым людям, и что они сейчас «собирают» по кусочкам в разных частях города, объединилось в одних стенах. Наши актеры к этому новому делу активно готовятся: многие нашли себе работу, которая даст им необходимый опыт и пригодится потом в культурном центре, – барменов, инструкторов йоги, администраторов, специалистов по PR. Так что, когда наш проект осуществится, у нас будет готовая профессиональная команда.
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