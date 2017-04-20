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Театр из Удмуртии остался без премии «Золотая маска»

20 апреля
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%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84 Театр из Удмуртии остался без премии «Золотая маска»

На театральном фестивале «Золотая маска» Удмуртию представлял глазовский театр «Парафраз».

Спектакль «Процесс» глазовчан был номинирован сразу в трех номинациях: «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая мужская роль второго плана».

Подведение итогов фестиваля и торжественное вручение театральной премии состоялось вчера, 19 апреля.

Как сообщает «Glazovportal.net», труппа из Глазова премию не получила, но артисты считают, что «сам отбор на столь престижный фестиваль и участие в нём - это уже победа». Об этом они поделились на своей странице в соцсетях.

Фото: vk.com/paraphraz

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