Союз театральных деятелей Удмуртии – один из 75 региональных «филиалов» СТД России. Он был сформирован в 1942 году. Несмотря на военное время, по всей стране искусство и культура поддерживались настолько мощно, насколько это было возможно. В Удмуртии тогда не остановил работу и не отменил назначенные премьеры ни один театр, хотя многие артисты ушли на фронт. В 1942 году было возобновлено приостановленное в начале войны строительство кирпичного цирка – одного из лучших в стране. Первое представление в нем состоялось 29 ноября 1943 года (ровно 74 года назад), а первыми зрителями были солдаты и офицеры, проходившие в Ижевске лечение после фронтовых ранений.
Союз театральных деятелей, в который на первых порах входило около 30 человек (сейчас – более 160), занимался формированием фронтовых концертных бригад: артисты из Удмуртии играли драматические отрывки, сатирические миниатюры и музыкальные номера и на передовой, и в полевых госпиталях. После войны СТД Удмуртии начал поддерживать ветеранов сцены, помогал молодым деятелям театров повысить квалификацию, будоражил творческую активность участников объединения, устраивая конкурсы и фестивали.
Крупнейший проект СТД Удмуртии последних десятилетий – республиканский конкурс профессиональных театров «Театральная весна». Он проводится с 1989 года при поддержке Министерства культуры Удмуртии. Так было в экономически нестабильные 1990-е, так продолжается и сейчас. Эта поддержка принципиальна: культура – та основа, которая позволяет людям осознавать себя нацией, народом, позволяет острее почувствовать время и свое место в нем. Социологи отчитываются, что люди стали меньше тратить на деликатесы и брендовую одежду, а на спектаклях театров по-прежнему аншлаги. Потребность в культуре подтверждает: именно она позволяет человеку оставаться человеком.
Фото с сайта http://davydov.in/
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