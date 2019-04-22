К 75-летию начала освобождения Крыма от фашистских войск военное ведомство рассекретило уникальные документы о героической обороне Крыма, а также наступательной операции, в ходе которой полуостров был полностью очищен от фашистов.
Советские войска начали массированное наступление на полуостров 8 апреля 1944 года. В ходе боёв 11 апреля была освобождена Керчь, 12 апреля – Феодосия, а 14 апреля – Судак и Ялта. Стремительные и дерзкие атаки Красной армии стали полной неожиданностью для нацистов. В ходе Крымской операции войска сумели разрушить систему обороны фашистов.
Из документов следует, что немецкое командование рассматривало Крым как «краеугольный камень восточного фронта» и было готово удерживать полуостров любыми средствами. Так, советская разведка перехватила приказ командующего 17-й армией, в котором говорится, что задачей германских войск является «обескровливание на Севастопольском фронте численно превосходящих сил красных» и никому из солдат «не должна даже и в голову прийти мысль об отходе».
Вместе с тем у фашистов имелся и «план Б», который предусматривал полную эвакуацию из Крыма. К плану под кодовым названием «Тигр», прилагалось постановление № 3, где с немецкой педантичностью описывались все объекты, которые должны были быть взорваны в ходе отступления. Фашисты планировали уничтожение практически всей инфраструктуры Крыма. Наступление Красной армии сорвало эти планы.
Часть опубликованных документов посвящена героической обороне Крыма. В них приводятся ранее неизвестные свидетельства обследования древних каменоломен под Керчью, в которых укрывались тысячи советских солдат и мирных жителей. Гарнизон несколько месяцев вёл упорные бои против фашистов.
В документах также рассказывается о действиях второй бригады подводных лодок Черноморского флота, которая летом 1942 года доставляла грузы и вывозила раненых и мирных жителей из осаждённого Севастополя.
Александр Степанов
«Российская газета - Федеральный выпуск» № 77 (7835)
https://rg.ru/2019/04/08/reg-ufo/rassekrecheny-dokumenty-o-bitve-za-sevastopol.html
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