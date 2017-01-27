25 января в Глазовском педагогическом институте отметят Татьянин день. С праздником российского студенчества преподавателей и студентов поздравит и.о. ректора института Янина Чиговская-Назарова.
Оргкомитет праздника приготовил в этот день множество сюрпризов и подарков, сообщает пресс-служба администрации города Глазова.
Совет обучающихся вуза представит каталог фильмов и книг о студентах разных эпох. Профком студентов и аспирантов проведет онлайн викторину об истории «Татьяниного дня».
Историко-лингвистический факультет и факультет информатики, физики и математики представят фотовыставку на тему «От сессии до сессии живут студенты весело» и «Вот они каникулы!».
Факультет педагогического и художественного образования реализует проект «Никогда не поздно» по проведению мастер-классов для жителей Глазова всех возрастов по рукоделию.
Сюрприз для студентов в этот день готовит и комбинат студенческого питания ГГПИ: в специальном студенческом меню гурманов ждут гамбургер «Студенческая вечеринка», пирожное «Татьяна в шоколаде», а также макароны и котлеты «По-студенчески».
День завершится праздничной дискотекой «Январская жара».
Фото: glazov-gov.ru
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