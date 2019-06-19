«У нас иначе нельзя»
За пределами больницы у сотрудников своя жизнь, и порой они сетовали на то, что работа отнимает слишком много времени и сил. «А у нас иначе и нельзя. Нужно работать и работать», – говорила им заведующая отделением.
Сама Татьяна Николаевна, по отзыву начмеда Максима Каменских, отдаётся работе целиком. В каждом вылеченном ребёнке – частичка её здоровья.
Такой же была и её мама – Людмила Трофимова. Людмила Михайловна заведовала этим же педиатрическим отделением с 1975 по 1992 год. Татьяна помнит: если какой-то больной в тяжёлом состоянии, мама придёт домой, скажет, что остаётся в больнице (домашнего телефона тогда не было),и тут же уйдёт, вернётся в отделение.
В те годы использовалась санавиация. В сельскую местность к экстренным больным Людмила Трофимова вылетала на небольшом самолёте.
У дочери такой мамы вариантов не было: после школы – в медицинский институт, а по его окончании – лечить детей.
Лечила тяжёлый рахит
Первые десять лет работы (часть их пришлась на девяностые годы) запомнились тем, что было много детей с тяжёлым рахитом. Дети недоедали. Одна мама призналась, что кормила своего маленького ребёнка… отрубями.
К таким больным даже прикоснуться невозможно: у них болело всё. И их надо было не только пролечить, но и подкормить. И как же радовались сотрудники отделения, когда узнали, что одну из их бывших пациенток, оставшуюся без матери (в два года девочка не ходила) полюбили и удочерили бездетные супруги. Девочка выросла красавицей, умницей, здоровье выправилось.
Сейчас тяжёлого рахита (он связан с социальными условиями) в Удмуртии нет. В отделение раннего возраста поступают дети, у которых начались судороги. Или – дети с проблемами лёгких, запорами, аллергическими реакциями. Татьяна Поздновская знает всё, разбирается в патологии всех систем.
За диагнозом – большой опыт
Однажды в отделение поступил двухлетний ребёнок, который постоянно кашлял. При осмотре Татьяне Николаевне больше всего не понравился живот малыша: вздутие, боли. Направила ребёнка на фиброгастроскопию, и уже на следующий день выяснилось, что у малыша – язва желудка, заболевание, очень редкое в таком возрасте. Именно из-за него жидкость забрасывалась в горло.
За этим диагнозом – большой опыт. Раньше-то этого ребёнка лечили только от кашля…
Всё чаще Татьяна Николаевна и другие доктора в отделении диагностируют заболевания, связанные с обменом веществ. Болезнь определена, но по какой причине в организме произошёл сбой? Не так уж редко Татьяна Николаевна направляет выписки из истории болезни в федеральные центры, где есть дорогостоящее оборудование для исследований. Биологические материалы доставляет туда почта или везёт курьер.
Подспорьем стала и телемедицина. Не выезжая в Питер, Татьяна Николаевна получила консультацию коллег из северной столицы, касающуюся ребёнка, который с трудом дышал (стеноз гортани). Питерские специалисты пригласили ребёнка в ЛОР-отделение своей больницы.
Или такая ситуация. У маленького ребёнка диагностировали мочекаменную болезнь. Редчайший случай: у детей раннего возраста камней в почках не бывает. А у этого малыша они не только образовались, но и никак не могли выйти. Татьяна Николаевна обратилась в московскую больницу, где есть детская литотрипсия, и эта больница взяла малютку на лечение.
Поздновская – человек настойчивый. В тех случаях, когда ей не удаётся решить вопрос, она обращается к начмеду и говорит: нужно то-то и то-то. Чаще всего это обследования, которые не проводятся в самой детской больнице, например, МРТ.
– Татьяна Николаевна заботится о пациентах, словно о собственных детях, - сказал о ней Максим Каменских.
Часто ли целуют ребёнка
Если не проникнешься ребёнком, не пойдёт он на поправку. И Татьяна Николаевна себя не жалеет. Но она давно заметила: выздоровление ребёнка зависит не только от знаний и умений доктора. Ещё и от атмосферы в семье, даже от того, как часто родители целуют и обнимают своих детей. С грустью Татьяна Николаевна говорит:
– Я 25 лет заведую педиатрическим отделением, каждый день общаюсь с маленькими пациентами и их родителями и, к сожалению, вижу: наши родители (конечно, не все) перестали любить своих детей.
Мамы лежат в палатах на кроватях и «чатятся», дети сидят на полу и непонятно чем занимаются. Тут уж Татьяна Николаевна не сдерживается, воспитывает мам. Особенно «досталось» от неё маме, которая без грубых слов вообще не обходилась. Детство этой женщины прошло в детдоме. Не ощутив семейного тепла, она и о своём ребёнке заботилась в меру воспитания в детдоме. Татьяна Николаевна разговаривала с ней долго, дала понять: если вы так относитесь к своему малышу, он не будет счастлив, не сумеет полюбить своих детей. Может быть, тот разговор изменил что-то в жизни этой матери.
Серьёзно пришлось побеседовать доктору и с мамочкой, которая недокармливала двухлетнего малыша. Варила кашу, давала ему грудь, и всё!
– А куда мне молоко девать? – возмутилась женщина.
Но ей просто не хотелось готовить – к этому же надо руки приложить.
Татьяну Николаевну поражает и то, что мамы не играют с детьми. Однажды (тогда два доктора ушли в декрет, и она осталась одна) обходила все тринадцать палат, осматривала детей и обратила внимание на то, что абсолютно во всех палатах (а дети разные – кому-то шесть месяцев, кому-то три года) смотрели мультфильм «Маша и медведь». Почему никто из мам не занял ребёнка чем-то другим? Никто из детей не играл в кубики, не рисовал солнышко, не слушал мамину сказку… Но если с детьми не играть, не будет и тепла.
Как всегда было? Берёшь ребёнка из кроватки, чтобы переодеть, и обязательно целуешь его, обнимаешь. А современный ребёнок может с утра до вечера проходить в одном и том же памперсе, между ножками уже килограмм, но маму это не беспокоит.
А питание? Пюре из баночки, на взгляд Татьяны Николаевны, – это на экстренный случай. Потому что когда мама сама готовит кашу для ребёнка, она сдабривает её и своей любовью.
По наблюдению Поздновской, детей сейчас больше любят папы, а не мамы. Когда папы навещают своих ребятишек, в отделении стоит такое чмоканье!
К рыбалке приучил отец
Строгая заведующая любит дома рукодельничать. В те годы, когда в магазинах ничего не было, для всей семьи вязала джемперы. Сейчас по настроению вышивает. Сам процесс нравится. А когда вещь готова, предлагает: «Кому надо – берите». Тема вышивки – пейзаж.
И вдруг узнаю, что самое любимое занятие Татьяны Николаевны – рыбалка.
– Это муж вас к рыбалке приохотил? – спрашиваю Поздновскую.
– В этом интересы у нас совпали, – признаётся Татьяна Николаевна. – А меня в своё время к рыбалке пристрастил отец – Николай Иванович.
Вместе с детьми родители Татьяны Николаевны много путешествовали. Объездили всю страну. Ловили рыбу даже в реке Урал в Казахстане. Таня стояла в быстрой воде, а её ноги «клевали» рыбы – большие и малые.
Охота на птицу и рыбалка – это по-прежнему семейные увлечения. Стреляют мужчины, а женщины рядом.
Но с рыбалкой теперь, при новых правилах, сложнее. Машину надо оставить в 200 метрах от реки, а потом идти. Отцу Татьяны Николаевны преодолевать такое расстояние уже трудновато.
– Наверное, тот, кто предложил новые правила, сам не рыбак, – предположила доктор. –Потому что истинный рыбак, пришедший к реке с удочкой, никогда природе не навредит. Да и вообще в Удмуртии мало мест, где бы можно поставить машину в 200 метрах от воды: тонкая полоса берега, а дальше – лес.
За внучку бабушка спокойна
Мне было интересно: пошли ли дети Татьяны Николаевны в медицину?
– Знаете, я немного жалею, что не посоветовала старшему сыну поступать в медакадемию, – ответила на вопрос Татьяна Николаевна. – Он стал бы прекрасным врачом – у него чутьё. Старший сын окончил ИжГТУ, работает в Глазове инженером на Чепецком механическом заводе. А младший сын, окончив техникум, заявил, что поедет поступать в военный институт.
Как любая мама, Поздновская переживала, но отпустила. Когда-то муж Татьяны Николаевны хотел стать военным, родители его отговорили, и он всю жизнь об этом жалеет.
Младший сын сейчас учится в Новосибирском военном институте имени генерала армии И.К. Яковлева. А у старшего сына уже семья, подрастает дочка. Татьяна Николаевна за неё спокойна: девочка растёт в заботе, ласке и любви.
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