Татьяна Ишматова по специальности филолог, по призванию – артистка удмуртской эстрады, а по должности – президент всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» и депутат Государственного Совета Удмуртской Республики. Как она умеет одновременно совмещать женственность и черты управленца, узнал Энвиль Касимов в программе «Кофемолка».
Энвиль Касимов: Кофе пьёте по утрам?
Татьяна Ишматова: Пью, и не только по утрам. Наверное, не совсем красиво для женщины, но в конце дня я очень люблю кофе с коньяком.
Утро начинается с песни
Э.К.: Чем ваше детство отличается от детства ваших дочерей?
Т.И.: Очень многим. Разница между детьми 11 лет. Первая дочка – студенческий ребёнок, который родился у меня вместе с моим дипломом. Получилось так, что она скиталась вместе с нами по всем общежитиям и съёмным квартирам. Но она не поддалась каким-то пессимистичным настроениям, потому что мы были в те времена энергичны, и всё казалось романтикой. Например, когда не было денег на проезд, мы до центра города добирались пешком, прихватив и ребёнка. Сейчас у нас с ней не материнско-детские взаимоотношения, мы с ней больше подружки. Мне это нравится.
Я выросла вместе с дедушкой и бабушкой, мы жили одной большой семьёй. У дочери, к сожалению, не было такой возможности. Она могла навещать их только по выходным и в каникулы. А вот младшая дочь уже, конечно, обласкана любовью. И уже место есть, где кроватку поставить.
Э.К.: Старшая дочь надевает ваши наряды, украшения?
Т.И.: Абсолютно нет. Она у меня очень современный ребёнок. Сейчас же молодёжь не любит себя украшать, как это делаю я.
Э.К.: Вы всегда в новом наряде. Сколько у вас их?
Т.И.: Я не считала. На самом деле, это не новые наряды, я их просто комбинирую. Дома стоит всего лишь один шкаф с моей одеждой. Муж смеётся, когда я утром открываю шкаф и стою дольше 5 минут около него. Спрашивает: «Надеть нечего?».
Э.К.: Как вы познакомились с мужем?
Т.И.: Это было очень интересно. 5 апреля. ДК «Редуктор». Шла одна из первых удмуртских дискотек, которая проходила в Ижевске. Туда приглашали звёзд удмуртской эстрады – в их числе был мой будущий муж. Я думала, что он младше меня, и поначалу даже был не интересен. А он обратил на меня внимание.
Э.К.: Как он ухаживал? Песни пел?
Т.И.: Он много песен мне сочинил. Особых ухаживаний не было, мы были студентами – ходили вместе на концерты, встречались на мероприятиях.
Э.К.: Я недавно увидел в фейсбуке, что ваша младшая дочь влюбилась. А какая первая любовь была у вас?
Т.И.: Я даже не знаю, какая именно любовь была у меня первая. Я помню, что мне всегда было кого-нибудь жалко, начиная с детского сада и школы. Мальчишек, которых обижали, или тех, кто был не совсем успешен. И в школе до 9-го класса под моим покровительством находились ребята из детского дома или двоечники, которые садились рядом и я им давала списывать.
Э.К.: Любимая еда вашего мужа?
Т.И.: Он сам готовит, очень вкусно. Любит картошку (в любом виде) с мясом, а я пельмени и пасту.
Э.К.: Ваш муж рыбак?
Т.И.: Как вы угадали? Он очень увлечённый рыбак. Причём совсем не важен размер пойманной рыбы, важен процесс. Мне нравится, как он готовится к этой рыбалке: собирает подкормки, варит их, приправляет чем-то. А в день рыбалки я сама отвожу и привожу его.
Э.К.: Тогда, наверное, вы, в свою очередь, хороший грибник?
Т.И.: Я люблю их собирать, особенно рыжики, но не ем грибы. Чаще всего собираем в Алнашах – там их много. У меня с рыжиками особая связь. Меня муж раньше дразнил «рыжиком». Песня у нас есть любимая в семье – «Руды-руды-руды-руды-рык, а по-русски – рыжик…». Как он мне эту песню споёт, настроение сразу «проснись и пой»! В семье у нас вообще принято вставать по утрам с песнями. Например, я пою: «Султэ, султэ, пиналъёс, азьпалан ужъёс туж трос» (с удм. – вставайте, детишки, нас ожидает много дел). Это своеобразный девиз и настрой с самого утра.
Э.К.: У вас в семье все так часто смеются?
Т.И.: Да, у меня дочери обе хохотушки. Мы все в семье очень смешливые и любим над собой посмеяться.
Главное - команда
Э.К.: Какую роль сыграла в вашей жизни народная артистка Удмуртии Надежда Уткина?
Т.И.: Этот человек занимает огромное место в моей жизни. Благодаря ей я открыла для себя удмуртский мир в 14 лет. Мы с ней познакомились в детском лагере для одарённых детей. Это человек, у которого можно бесконечно учиться многим вещам, – она философ, оптимист, находится в постоянном поиске. С ней никогда не бывает скучно. Это точно не клякса и не маленькая точка в моей жизни, а яркое красивое пятно.
Э.К.: У вас, наверное, профессиональное музыкальное образование.
Т.И.: Нет, к сожалению. На уроки фортепиано меня отдавали, у нас была такая возможность. Но однажды вместо обещанного фортепиано родители купили первый цветной телевизор. И я на этом поставила точку в музыкальном образовании.
Э.К.: Трудно управлять мужчинами?
Т.И.: Может, я неправильно себя веду, но я не управленец. Я по большей части человек, который любит, чтобы образовалась сплочённая команда единомышленников. Мне очень важно, чтобы люди выполняли общие дела не из-за того, что я их попросила или поручила им, а потому что им это самим интересно делать. Наши действия должны вести нас к одной общей цели.
Э.К.: Какие основные черты характера у удмуртов, по вашему мнению?
Т.И.: Трудолюбие. Очень часто они действительно работают и работают, не могут без труда и дела. Иногда, может, и не получается, но надо обязательно сделать. Ещё скромность. Всё равно она есть. Но я рада, что новое поколение уже может по-другому показать себя. Мне вот тоже многие не верят, что я скромный человек, но это действительно так.
Э.К.: Что нельзя делать при удмурте?
Т.И.: Хотела сначала сказать, что нельзя рассказывать анекдоты про удмуртов. Можно! Я, например, нормально воспринимаю. Народ должен уметь сам про себя шутить.
Связь с родиной
Э.К.: Какие у вас есть любимые места в Удмуртии?
Т.И.: В первую очередь, это, конечно, родные места. Для меня это Алнашский район – те поля и луга, где прошло детство. К сожалению, сейчас там уже фермы нерабочие, но раньше мы постоянно ходили туда смотреть, как доят коров или как пасётся красивый бык. Ещё собирали грибы, ягоды. Когда приезжаю к родителям, всегда стараюсь посетить те края.
Э.К.: Без чего вы не можете приехать в Алнашский район?
Т.И.: У меня есть традиция. Когда я во время командировок и разных поездок пересекаю границу Алнашского района, всегда пою его гимн. Это моя любимая песня, которую уже официально утвердили гимном. Но первой исполнительницей этой песни (по словам автора Петра Николаевича Кубашева) была моя бабушка. Она пела в народном хоре. Э.К.: Есть один интересный персонаж из Алнашей – это Юра Лобанов. Почему его прозвали Кучыран Юри?
Т.И.: У него род такой – воршуд, наверное. У меня, к примеру, ӟанали по бабушке.
Э.К.: Какой вы будете бабушкой?
Т.И.: Мне бы очень хотелось быть молодой бабушкой. Понимаю, что в определённом возрасте бегать с детишками уже тяжеловато, а мне бы хотелось быть активной бабушкой. То, что я не смогла сделать со своими детьми, я бы апробировала на своих внуках. Точно знаю, что буду разговаривать со своими внуками только на удмуртском языке, потому что это будет для них стимулом заговорить. Сейчас так складывается, что родители общаются с детьми уже только по-русски, потому что языковая среда такая и переключаться в ритме современной жизни достаточно сложно. Мне кажется, я буду весёлой, активной и поддающейся на разные провокации бабушкой. Мы до сих с младшей дочерью играем в прятки и бегаем по дому.
Э.К.: Как кофе?
Т.И.: Вкусный.
Э.К.: Спасибо за беседу, мне очень нравится с вами общаться и особенно слушать ваши песни.
Т.И.: Спасибо вам за приглашение.
фото ИА «Сусанин»
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