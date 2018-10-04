Какой бы ни выдалась погода в конце сентября – начале октября, мы знаем, что пожилые люди в эти дни будут согреты особым вниманием к ним со стороны государства, общества, родных, близких.
По календарю Международный день пожилых людей – 1 октября, но в нашей стране праздники, посвящённые пожилым людям, проходят обычно в течение нескольких дней. С людьми пенсионного возраста встречаются представители власти, специалисты, которым можно задать самые разные вопросы. Для старшего поколения устраивают концерты, театральные представления. Да и сами люди в возрасте за 60 выходят на сцену, поют, танцуют, читают стихи, восхищают зрителей благоговейным отношением к жизни.
Сегодня, незадолго до Международного дня пожилых людей (а в России у него более короткое название – День пожилого человека), мы беседуем с министром социальной политики и труда Удмуртии Татьяной ЧУРАКОВОЙ о том, на какую поддержку со стороны государства пожилой человек вправе рассчитывать, а также о том, как и в преклонные годы сохранить бодрость, интерес к жизни, чувство причастности ко всему, что происходит в обществе.
Социальных услуг теперь больше
– Когда нас спрашивают, – сказала Татьяна Юрьевна, – кто может получить помощь со стороны учреждений Министерства социальной политики и труда Удмуртии, мы говорим: все, кто в такой поддержке нуждается. А это может быть и новорождённый ребёнок, и мама, которой трудно в послеродовый период. Это может быть и молодая пенсионерка, и дедушка, которому 90 лет. В каждом районе есть отделы социальной защиты, они–то и признают человека, испытывающего жизненные трудности, нуждающимся в социальном обслуживании, а потом комплексные центры принимают его на такое обслуживание.
В прошлом году внесены изменения в республиканское законодательство, что позволило нам значительно расширить перечень социальных услуг: дополнительно появилось 39 новых гарантированных государством социальных услуг. Так, если раньше услуга сиделки на дому была только платной, то теперь она входит в перечень гарантированных услуг. А это значит, что если одинокому гражданину или гражданке, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, нужна сиделка, то она обязательно будет к ним приходить. Если доход гражданина ниже полуторного размера прожиточного минимума (сейчас это 11 134 рубля), то сиделка будет помогать ему бесплатно, за счёт государства, а если выше, то плата зависит от доходов гражданина, то есть такая услуга может быть также платной и «полуплатной». В любом случае применяются социальные тарифы, они ниже, чем в коммерческих организациях. Скажем, если частники доставят лежачего больного из больницы домой за полторы тысячи рублей, то социальная служба может уложиться и в 400 рублей.
– Некоторые пожилые люди, потеряв здоровье, не обращаются в бюро медико–социальной экспертизы за назначением группы инвалидности только потому, что не в состоянии самостоятельно пройти обследование, а помощников нет…
– Комплексные центры социального обслуживания населения помогают таким людям собрать документы, необходимые для прохождения медико–социальной экспертизы (платно, бесплатно и за частичную плату – в зависимости от доходов человека).
– Сейчас есть организации, вошедшие в реестр поставщиков социальных услуг, которые работают по вашим тарифам…
– Да, такие организации есть. Реестр можно увидеть на сайте нашего министерства. Каждый человек вправе сам выбрать, с какой организацией заключить договор о социальном обслуживании.
– Вы вправе проверить, как престарелому человеку живётся, скажем, в частном пансионате?
– Мы выезжаем на такие проверки, но только с представителями прокуратуры. Да и они могут проверить частный пансионат лишь в том случае, если поступило заявление о том, что за немощным человеком плохо ухаживают. Скажем, вмешались, когда пансионат взял человека, по существу, на дожитие: о должном питании и уходе там не заботились.
Напутствие Кофи Аннана
– В последний год своего пребывания на посту Генерального секретаря ООН Кофи Аннан призвал правительства и всех людей планеты сосредоточить внимание на создании общества для всех возрастов, в том числе для людей серебряного возраста. «Общими усилиями, – сказал он, – мы можем и должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение».
– Мы как раз и ставим перед собой такую задачу. В почтенном возрасте находятся люди, завоевавшие Победу в Великой Отечественной войне, но они и сейчас включены в жизнь общества. В этом году в Курской области и в стране в целом отмечали 75–летнюю годовщину разгрома советскими войсками немецко–фашистских войск в Курской битве, и губернатор Курской области Александр Михайлов не только прислал ветеранам этой битвы открытки, но и пригласил приехать в Курск на празднование этого события. Один из участников битвы – 94–летний Иван Иванович Кокшаров из Глазова – на приглашение откликнулся. Вместе с ним на поезде в Курск поехали студентка Глазовского педагогического института имени В.Г. Короленко, участница студенческого поискового отряда Мария Сысоева и главная медицинская сестра медико–санитарной части № 41 Татьяна Сидорова.
Иван Иванович благодарен им за сопровождение. Никаких забот, мол, не знал: и в ресторан проводят, и с вокзала на вокзал вместе переезжали. А сколько впечатлений получил ветеран в Курске! И от панорамы, посвящённой знаменитой битве, и от парада, в котором принял участие даже женский батальон. Понравилось и выступление ансамбля Александрова в новом составе.
«Знаете, я ведь в Курске после той битвы ни разу не был, а тут такой приём!», – поделился радостью Иван Кокшаров.
В конце поездки медсестра Татьяна Сидорова похвалила Ивана Ивановича: держался молодцом, артериальное давление в норме. Радуемся и активной позиции молодых пенсионеров. В сегодняшнем номере «Удмуртской правды» рассказывается о Салие Закировой, которая на заслуженном отдыхе занялась волонтёрством. И таких добровольных помощников становится всё больше и больше.
Волонтёры увлекли пожилых людей занятиями по компьютерной грамотности. Состязания по компьютерной грамотности организовал в стране Союз пенсионеров России. Поэтому и в Удмуртии было создано региональное отделение этого союза. Оно–то и стало продвигать в республике идею освоения компьютера пожилыми людьми. Региональное отделение возглавила Любовь Шамшурина. Это настолько боевая организация, что мы, шутя, даже называем её союзом молодеющих пенсионеров.
Занятия компьютерной грамотностью и сейчас продолжаются, но к ним добавился ещё один курс – мобильной грамотности: под руководством студентов ИжГТУ 240 пожилых людей освоили планшеты, смартфоны и, отказавшись от кнопочных телефонов, перешли на современные гаджеты. Бабушки и дедушки сейчас общаются друг с другом в чате. А Любовь Васильевна приглашает пожилых людей на новый курс мобильной грамотности. Занятия начнутся в октябре. Записаться можно, позвонив на сотовый телефон Любови Васильевны – 8–912–766–89–85.
Как часто мы видим теперь людей, бодро шагающих с двумя палками! Любовь Шамшурина увлекла пенсионеров ещё и скандинавской ходьбой. Началось всё с обучения тренеров, коллективных занятий, а потом уже региональное отделение совместно с Федерацией скандинавской ходьбы Удмуртии стали организовывать спортивные соревнования, провели фестиваль скандинавской ходьбы. Руководитель регионального отделения Союза пенсионеров России организует и туристические поездки. Например, в Анапу. Среди туристов были женщины в возрасте 82 и 84 лет и 92–летний мужчина. Некоторые пожилые люди прежде за пределы Ижевска не выезжали, а тут впервые увидели море!
Захочется жить долго–долго
– И всё же случается, что в конце жизни пожилой человек вынужден переехать в дом–интернат. В связи с этим вопрос: достаточно ли в республике таких домов, долго ли надо ждать очереди, чтобы получить место в доме для престарелых и инвалидов?
– В Удмуртии 11 домов–интернатов для престарелых и инвалидов, в том числе психоневрологические интернаты. Действуют социально–реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов и 24 специальных дома, в которых проживают одинокие престарелые граждане. Ещё несколько лет назад была очередь в психоневрологические интернаты, а сейчас очередей в интернаты вообще нет.
В немалой степени это связано с тем, что родственники, даже дальние, стараются создавать немощным пожилым людям такие условия, чтобы они оставались в родных стенах до конца жизни.
Но мы видим и проблемы. Семьям, ухаживающим за престарелыми людьми, нужна комплексная помощь, однако медицинские и социальные услуги разрознены, предоставляются только на основании заявления, а потому немалая часть нуждающихся в помощи пока еще остаётся без квалифицированной поддержки.
Даже в домах престарелых зачастую нет достаточной профессиональной помощи, что ухудшает качество жизни проживающих, влияет и на её продолжительность.
Поэтому наше министерство разработало проект «Внедрение системы долговременного ухода». Ключевое слово в названии – «система». Социальный работник, обслуживающий пожилого человека на дому, станет, по существу, организатором: если надо, пригласит сиделку или мультидисциплинарную бригаду, в которую войдут медицинский работник, психолог, юрист и другие специалисты, которые необходимы конкретному человеку. Под таким «присмотром», при такой заботе человек будет жить максимально долго. Причём в привычной для него обстановке.
Система долговременного ухода будет так сбалансирована, что если одинокий человек всё же переедет в конце жизни в социальное учреждение, то и там ощутит индивидуальный подход, не будет чувствовать себя одиноким.
– Было бы хорошо, если бы у социальной службы республики был единый номер телефона – как у пожарных или «скорой помощи». Запомнил человек ещё в юности этот номер, а когда пришли старость и одиночество, сразу, не откладывая, позвонил…
– Мы подумаем над этим предложением.
– И последний вопрос, Татьяна Юрьевна: готовы ли вы к тому, что в связи с повышением пенсионного возраста гораздо больше людей предпенсионного возраста будут искать новую, более подходящую работу?
– Мы готовы и работу предлагать, и обучать. В августе в центрах занятости населения создали консультационные пункты, которые специально занимаются людьми предпенсионного возраста. Тут и резюме для работодателя помогут составить, и уверенности придадут. Подскажут, например, как лучше отвечать на вопросы при собеседовании.
Давайте будем воспринимать пожилой возраст, его не случайно назвали серебряным, как новый опыт, новые возможности. Хочется пожелать всем активного, счастливого долголетия. С праздником!
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