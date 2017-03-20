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Тарифы на холодную воду и водоотведение в Ижевске – одни из самых низких в России

20 марта
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I (1) Тарифы на холодную воду и водоотведение в Ижевске – одни из самых низких в России

Даже после 30% повышения с 1 июля 2017 года тарифы в г.Ижевске на холодную воду и водоотведение останутся самыми низкими в Приволжском федеральном округе и одними из самых низких в стране, сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

На холодную воду тариф увеличится с 13,97 руб./куб.м до 18,16 руб./куб.м.

На водоотведение – с 9,86 руб./куб.м до 12,82 руб./куб.м.

Для сравнения, у наших ближайших соседей в Кирове и Перми тарифы на холодное водоснабжение составят с 1 июля текущего года – 27,58 руб./куб.м и 31,62 руб./куб.м соответственно.

Ситуация с водоотведением аналогичная. В Кирове тариф вырастет до 21,99 руб./куб.м., что в два раза превышает уровень тарифа в Ижевске. В Перми тариф на водоотведение составит 18,91 руб./куб.м.

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ УР Иван Маринин, такое повышение позволит привлечь в отрасль средства, которые будут направлены на повышение надёжности предоставления населению услуг водоснабжения и водоотведения.

Для того, чтобы понимать сумму роста платежа по данным услугам с 1июля, можно произвести расчёт.

Если семья из 4-х человек в месяц потребляет предположительно 8 куб.м холодной воды и 4 куб.м горячей, то плата за холодную воду с 1 июля составит – 145 руб.28 коп. Это на 33 руб. 52 коп. больше, чем семья платит сегодня. Сложив кубометры холодной и горячей воды, получаем объём водоотведения. В данном случае за 12 куб.м водоотведения семья заплатит с 1 июля 153 руб. 84 коп, что на 35 руб.52 коп. превысит сегодняшний платёж. В итоге увеличение платы за холодную воду и водоотведение для данной семьи с 1 июля составит 69 руб.

Фото: lermontov26.ru

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