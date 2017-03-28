Министерство энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов УР разрабатывает норматив накопления мусора и готовится к конкурсу по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Удмуртии. Завершить эту работу, по словам министра энергетики, ЖКХ и регулирования тарифов УР Ивана Маринина, планируют до конца года.
Министр напомнил, что переход на новый порядок утилизации твердых коммунальных отходов планировался с начала этого года. Но «под занавес» 2016 года был принят закон, который продлевает этот срок до 1 января 2019-го.
Сейчас расходы за вывоз мусора в платежке за ЖКУ находятся в графе «содержание и текущий ремонт жилья». Сумма «мусорной» платы равна тарифу, умноженному на площадь квартиры, а услуги по вывозу бытовых отходов оказывает организация, привлеченная управляющей компанией по отдельному договору.
Когда в платежках появится новая строка «вывоз ТКО», плата за эту услугу будет рассчитываться по нормативу количества мусора на одного проживающего и тарифу на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. То есть платить начнем по регулируемому тарифу (как за газ или отопление), а не по стихийным расценкам «мусорных» компаний. И тариф, и нормативы будут утверждаться регионами, но до этого каждый из них должен выбрать одного или нескольких региональных операторов по обращению с ТКО, которые, в свою очередь, привлекут на конкурсной основе подрядчиков – мусоровывозящие компании. Все управляющие компании и ТСЖ должны будут заключать договоры на вывоз бытовых отходов с региональным оператором. Платить мы будем ему напрямую либо через свою УК или ТСЖ.
В соответствии с нормами федерального законодательства новая строка в коммунальной платежке должна появиться до 1 января 2019 года. Для этого не позднее 1 мая 2018 года регионам необходимо заключить соглашение с региональным оператором по обращению с ТКО и принять нормативы и тарифы.
– Мы планируем, что работа по разработке и установлению нормативов накопления ТКО, а также подготовка всей необходимой документации для осуществления выбора регионального оператора будет завершена уже в этом году, – сказал Иван Маринин. Министр подчеркнул, что уже принято принципиальное решение – в республике будет один региональный оператор и единый тариф на вывоз ТКО. Оплачивать эту коммунальную услугу будут не только жители многоэтажек, но и частных домов. Каким будет тариф, пока прогнозировать сложно.
– Нам нужно пересчитать количество мусора в республике, учесть, как изменилась его морфология за последние годы. Теперь едва ли не каждый продукт упакован. Так же нужно учесть, что регоператор должен обеспечивать ежедневный вывоз мусора, причем, даже из самых отдаленных районов, – подчеркнул Иван Маринин.
Сейчас тариф на вывоз мусора в среднем по республике 2,05 рубля с квадратного метра жилья. В регионах, где уже появился регоператор и утверждены тарифы на вывоз ТКО, стоимость этой услуги, по словам министра, выросла в 2-3 раза.
Кстати, сразу после решения вопроса с региональными операторами заработает другая норма, которая перестроит всю схему сбора мусора и, возможно, станет основной задачей для победивших в конкурсе компаний. С 2017 года федеральным законом запрещается захоранивать определенные наименования отходов, где есть подлежащие переработке компоненты. Так, с января 2017 года вводится запрет на захоронение лома и отходов черных и цветных металлов, а также отходов оборудования и прочей продукции, содержащих ртуть. С января 2018 года – запрет на захоронение отходов бумаги и картона, шин, покрышек, автомобильных камер, а также отходов продукции из термопластов, стекла и изделий из стекла (в части упаковки). С 2020 года полигоны перестанут принимать на захоронение компьютерное, электронное, оптическое и электрическое оборудование. С 2024 года перестанут закапывать несортированные отходы, включающие вышеперечисленные виды.
Это значит, что бытовые отходы населения стопроцентно должны сортироваться, и у раздельного сбора, о котором в Удмуртии только говорят, наконец-то появился крайний срок внедрения.
Фото: fainaidea.com
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.