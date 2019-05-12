Столица Удмуртии присоединилась к всероссийской акции «Синий платочек Победы». Танцевальный флешмоб прошел 9 мая на ротонде за Домом Правительства. Десятки пар кружились в вальсе под песню «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко в память о женщинах, совершивших бессмертный подвиг в годы время Великой Отечественной войны на фронтах и в тылу. Главный атрибут акции - синий платок - участникам раздавали организаторы.
Как подчеркнул организатор акции в Удмуртии, координатор благотворительного фонда «Русская земля» Алексей Зорин, женщины вписали в летопись Великой Отечественной войны немало славных страниц. Наряду с мужчинами они совершали ежедневный подвиг, неся на своих хрупких плечах все тяготы войны. На линии фронта они были медиками, летчицами, снайперами, участвовали в подполье. В тылу им пришлось освоить множество «чисто мужских» специальностей. Сама Клавдия Шульженко сотни раз выезжала на фронт, выступая перед бойцами на передовой. А ее песня «Синий платочек» стала одним из музыкальных символов Великой Отечественной войны. Поэтому именно «Синий платочек» стал символом этой акции, и под эту мелодию тысячи людей по всей стране кружатся в вальсе на центральных площадях своих городов.
- «Синий платочек» незримо крепкими узелками связывает прошлое нашей страны с ее будущим. Это символ любви, напоминание бойцу, что его любят и ждут дома, - сказал Алексей Зорин.
Организаторы надеются, что танцевальный флешмоб «Синий платочек Победы» со временем станет такой же неотъемлемой частью Дня Победы, как марш «Бессмертного полка». Тем более, что статус международной акция уже имеет: под легендарную песню 9 мая вальсировали не только в тридцати регионах России, но в Германии, Болгарии, Франции, Сербии.
Между тем
У этой песни счастливая и необычная судьба. Ее незатейливая мелодия впервые прозвучала в довоенном 1939-м. Тогда, спасаясь от фашистской неволи, в СССР приехали участники популярного польского эстрадного коллектива «Голубой джаз». Весной 1940 года ансамбль гастролировал в московском саду «Эрмитаж». На одном из концертов побывал поэт и драматург Яков Галицкий. Прямо на концерте Яков Маркович написал текст про девичий синий платочек на понравившуюся мелодию композитора Ежи Петерсбурского. Через несколько дней состоялась премьера песни «Синий платочек» в сопровождении «Голубого джаза». С началом Великой Отечественной довоенные песни стали звучать совсем по-новому. Повествуя о любви и любимых, о разлуках и встречах, о родном доме, они обрели как бы второй, не существовавший прежде смысл. Они стали напоминанием о той мирной жизни, ради которой солдаты воевали и жертвовали собой. В солдатских окопах и землянках в короткие минуты отдыха пели не только прежний, довоенный вариант «Синего платочка». Повсеместно бытовали различные его переделки: лирические, шуточные, сатирические. А самую широкую известность в годы войны получил тот фронтовой вариант «Синего платочка», первой исполнительницей которого стала народная артистка СССР Клавдия Шульженко. Время написания стихов фронтового варианта «Синего платочка» - апрель 1942-го. Их автор - литсотрудник газеты «В решающий бой» 54-й армии Волховского фронта лейтенант Михаил Максимов. Михаил Александрович получил задание осветить в газете фронтовой концерт Клавдии Шульженко. Узнав, что Максимов пишет стихи, Клавдия Ивановна предложила написать новый текст на музыку довоенной песни «Синий платочек», чтобы в нем были слова, созвучные с военным временем. Максимов взял за основу уже известный текст Галицкого, но изменил часть строчек. Стихи заканчивались словами: «Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих». Автор слов позднее вспоминал: «Я, конечно же, не мог предположить, что «Синий платочек» с моим текстом «приживется» и что ему будет уготована такая долгая жизнь. Помнится, редактор нашей газеты в ответ на мое предложение опубликовать эти стихи вместе с отчетом о концерте Шульженко тоном, не терпящим возражений, категорически заявил: «Вы что, лейтенант? О каких «синих платочках» может идти сейчас речь? Кругом - война, смерть, разрушения…» Об этом разговоре узнал редактор дивизионной газеты «За Родину!» Александр Плющ. «Давай, - говорит он мне, - твое «творение». Я его в своей газете напечатаю, авось не снимут…» Через неделю о песне знал весь Волховский фронт. Через два месяца - вся передовая… и весь тыл». В ноябре 1942 года на экраны вышел фильм режиссера Ю. Слуцкого «Концерт - фронту». Именно в нем впервые прозвучал максимовский вариант «Синего платочка» в исполнении Клавдии Шульженко. Песня «Синий платочек» стала символом Великой Отечественной, даже через много лет после войны Клавдия Шульженко не снимала ее с репертуара. В 1976-м, открывая свой юбилейный концерт, 70-летняя певица вышла на сцену Колонного зала Дома Союзов, держа в руке синий шелковый платок. Зал встал и стоя аплодировал. Эти аплодисменты предназначались не только певице, но и песне, прошедшей тяжелейшую войну вместе с солдатами.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.