Главная » Общество » Там, где сбываются мечты

Там, где сбываются мечты

17 июня
0

На ижевском манеже идёт стильный, остроумный и философский цирковой спектакль

dsc4508 Там, где сбываются мечты

В Государственном цирке Удмуртии прошла премьера циркового спектакля о воплотившихся мечтах девочки с богатым воображением. Пожалуй, настолько цельного, стильного и умного спектакля, в котором естественно и гармонично соединились бы цирковое искусство, театр, музыка, в Ижевске ещё не видели.

На манеж выходят бабушка и девочка-мечтательница Даша. Девочка получает в подарок калейдоскоп – странную по нынешним временам трубу, которую нельзя подключить к компьютеру. Зато, если подключить воображение, в постоянно меняющихся картинах можно увидеть целый мир – яркий как карнавал, переливающийся, волшебный. Даша поворачивает трубку калейдоскопа, и перед ней и зрителями возникают захватывающие сюжеты – наездница-испанка, гарцующая на статном жеребце, волшебница, превращающая людей в кошек или заставляющая исчезнуть человека без следа, взлетающая в воздух бесстрашная гимнастка… Этот калейдоскоп граней талантливого человека кажется бесконечным и неизменно захватывающим.

Невероятная автобиография

Самое удивительное в том, что сценарий спектакля основан на реальной истории. Режиссёр, автор сценария, продюсер и художественный руководитель программы Дарья Костюк рассказала этим спектаклем свою собственную историю:

– Это я в детстве получила от бабушки в подарок калейдоскоп. Глядя на цветные изменчивые картинки, уже в пять лет представляла себе разные варианты своего будущего, воображала, какие номера у меня будут. Мои родители – люди цирка (отец 27 лет был художественным руководителем и директором Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, мама работала там же балетмейстером и режиссёром), и я с самых юных лет мечтала работать на манеже, причём хотелось быть и иллюзионисткой, и наездницей, и дрессировщицей… И мечта сбылась!

Дарья Костюк стала звездой цирка, успешно работавшей во многих жанрах от дрессуры до воздушной гимнастики, от иллюзии до джигитовки. Больше пятнадцати лет назад она собрала собственный творческий коллектив, в котором каждый артист – мастер, звезда. Привлекла к сотрудничеству первоклассных художников, способных создать невероятные по смелости замысла и качеству исполнения сценические костюмы – Наталью Чистову из Москвы, Дмитрия Титушкина из Минска (он не только художник, но и мастер по изготовлению каркасных костюмов), Анжелу Богданову из Сочи.

Для нового спектакля эта команда создала выразительные номера. Акробату на катушках ассистируют настоящие «Стиляги» (рокабилли-коки на головах мужчин, летящие разноцветные юбки-солнца на девушках, лихой твист в исполнении превосходных танцовщиков), иллюзиону предшествует пышный венецианский карнавал (здесь на манеж выходят арлекины и коломбины в тонкой работы масках), артистка с хула-хупами появляется как будто из глубины восточного караван-сарая, над дрессировщиком огромных ярких попугаев ара покачивают цветущими ветвями тропические орхидеи, да и сам дрессировщик в эффектном гриме и хохолком на голове похож на огромную экзотическую птицу... А ещё авторы спектакля отправили героиню на парижский бульвар, в Древний Египет и вернули в цирк, на классический парад-алле, где над артистками балета покачиваются в воздухе цветные фазаньи перья.

Наследники великой традиции

Сквозными темами сюжета стали вера в собственные силы и пронесённая через годы дружба. Спектакль рассказывает, как два друга детства Даши, повзрослев, тоже стали артистами – едва ли не лучшими ковёрными в современном российском цирке. Сергея Колганова и Олега Белогорлова ижевская публика прекрасно знает как клоунский дуэт «Внуки лейтенанта Шмидта»: они уже приезжали сюда с гастролями, а также выступали как участники ижевского Международного фестиваля циркового искусства, и каждый раз зал аплодировал им стоя, благодаря за пережитые во время их реприз-спектаклей эмоции – от слёз сочувствия их героям до счастливого хохота. Сергей Колганов говорит: «Нашими учителями были все мастера комедии, начиная с Чарли Чаплина и заканчивая нашими преподавателями в цирковом училище. На самом деле Чаплин разработал все элементы клоунады, которые существуют до сих пор – ничего лучшего придумать невозможно. А наш секрет в том, что мы подводим публику к комическому трюку так, чтобы к смешному моменту, когда на героя опрокидывают стакан воды или срывают детали одежды, зрители уже сопереживали ему и не злорадствовали по поводу того, что с ним приключилось, а сочувствовали».

Отсылка к Ильфу и Петрову в названии дуэта возникла не случайно. Сергей Колганов создал сценический образ, в котором зрители безошибочно угадывают Шуру Балаганова или его «творческого наследника». Светлый чуб, кепка, широкие «довоенные» штаны и футбольная рубашка дополняют распахнутые глаза и чистосердечный энтузиазм, руководствуясь которым этот «Шура» умудряется испортить всё, к чему прикладывает руку.

Большие мастера

«Цирк Дарьи Костюк» работает в этом спектакле вместе с Большим Варшавским цирком. Именно из Варшавы прибыли в Ижевск главные участницы шоу – слонихи Магда и Дженни и их дрессировщик Сергей Гулевич. Их работа – настоящее сотворчество. Вот Сергей, элегантный, тонкий, в высоком цилиндре, балансирует на хоботе слонихи, стоя в полный рост, – такого трюка нет больше ни в одном аттракционе со слонами. А вот слонихи сцепляются хоботами, и на этих «качелях» непринуждённо покачивается юная ассистентка Сергея. Баланс слона на передних ногах на тумбе на фоне этих экспериментов кажется «классикой жанра». И тут же номер в очередной раз поражает публику: слониха накрывает голову дрессировщика своим ртом, за огромным хоботом его почти не видно. Сергей признаётся: «Это Магда придумала. У нас был долгий, около месяца, переезд из Душанбе в Казань. Во время пути мы каждый день останавливались у трассы на природе, чтобы слоны могли погулять у реки или по полю. В один из дней мы остановились у подножия Памира, слонихи свободно гуляли, и вдруг Магда подошла ко мне, накрыла мою голову своим ртом и лизнула по щеке. Потом – ещё раз. Я похвалил её, дал бананов – она поняла, что я её затею одобряю. Так родился трюк».

О своих партнёршах Сергей рассказывает, как о людях:

– Дженни и Магде по 45 лет, это средний возраст для слонов, которые живут примерно столько же, сколько люди. Они совершенно разные. Дженни – огромная, весом 5,5 тонны, спокойная и добрая, лакомка и соня, при этом удивительно сообразительная и даже мудрая. Благодаря этому в паре она лидер. Магда весит на тонну меньше, а по характеру более легкомысленная и своенравная, шустрая и хулиганистая. В итоге они здорово дополняют друг друга. Знали бы вы, какие они внимательные! Например, если одной даешь два яблока, то и второй нужно дать два – они умеют считать и обидятся, если увидят несправедливость.

Кажется, эти трое вместе всю жизнь. Тем удивительнее рассказ Сергея Гулевича о своём профессиональном пути и работе со своими огромными партнёршами:

– После армии не знал, чему посвятить жизнь, и мой дядя, известный ковёрный, заслуженный артист Белоруссии Фёдор Гулевич, предложил мне поехать поработать в Большой Варшавский цирк. Я начал там простым разнорабочим – разбирал и собирал шатёр цирка-шапито, ухаживал за животными. Там я впервые в жизни своими глазами увидел слонов. Они меня поразили, сразили, тронули за душу. Это была любовь с первого взгляда. Я взялся на безвозмездной основе помогать дрессировщикам, которые работали со слонами. Общался с этими животными, прикармливал. Директор цирка, заметив мой интерес, предложил мне место помощника дрессировщика. Я начал вникать в тонкости взаимоотношений с этими удивительными животными. И когда прежний дрессировщик ушёл на пенсию, я принял номер. За прошедшие годы Сергей полностью изменил аттракцион, доставшийся ему от польского дрессировщика. Во взаимодействии со слонихами рождались новые трюки.

– Когда я начал с ними работать, буквально жил в слоновнике. Ночевал рядом с ними на сене. Наблюдал за их привычками, за проявлениями характера. Так продолжалось два года. За это время стал им другом, братом, с которым они ведут себя естественно и свободно.

P.S. В спектакле принимают участие воспитанники Детской цирковой студии при Государственном цирке Удмуртии – играют Дашу и одного из её друзей. Дарья Костюк воодушевлена: «Ваша цирковая студия – просто номер один из всех, с которыми мы сотрудничали. С детьми, воспитанными в этой студии, по-настоящему интересно. Они привносят в образы персонажей что-то своё, делают их более объёмными. Нам с ними повезло». Похоже, у этого спектакля в Ижевске будет счастливая судьба.

Программа «Цирк со слонами» продлится до 7 июля. 0+

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Алиса ЧУДОВА Все материалы этого автора

Читать также

Лето вернется в Удмуртию к выходным
17 июня
Вячеслав Харин: «Велотрассы Удмуртии знают во всём мире»
17 июня
**В редакции газеты обсудили, какую роль в развитии спорта сыграла одна из самых старейших велогонок ...
На планируемом объекте по переработке отходов в Камбарке экологическую безопасность будут контролировать семь организаций
15 июня
13 июня в Камбарке состоялось открытое заседание рабочей группы....
В выходные в Удмуртии похолодает
14 июня
Потепление прогнозируется в начале следующей недели....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо