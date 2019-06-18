В Государственном цирке Удмуртии прошла премьера циркового спектакля о воплотившихся мечтах девочки с богатым воображением. Пожалуй, настолько цельного, стильного и умного спектакля, в котором естественно и гармонично соединились бы цирковое искусство, театр, музыка, в Ижевске ещё не видели.
На манеж выходят бабушка и девочка-мечтательница Даша. Девочка получает в подарок калейдоскоп – странную по нынешним временам трубу, которую нельзя подключить к компьютеру. Зато, если подключить воображение, в постоянно меняющихся картинах можно увидеть целый мир – яркий как карнавал, переливающийся, волшебный. Даша поворачивает трубку калейдоскопа, и перед ней и зрителями возникают захватывающие сюжеты – наездница-испанка, гарцующая на статном жеребце, волшебница, превращающая людей в кошек или заставляющая исчезнуть человека без следа, взлетающая в воздух бесстрашная гимнастка… Этот калейдоскоп граней талантливого человека кажется бесконечным и неизменно захватывающим.
Невероятная автобиография
Самое удивительное в том, что сценарий спектакля основан на реальной истории. Режиссёр, автор сценария, продюсер и художественный руководитель программы Дарья Костюк рассказала этим спектаклем свою собственную историю:
– Это я в детстве получила от бабушки в подарок калейдоскоп. Глядя на цветные изменчивые картинки, уже в пять лет представляла себе разные варианты своего будущего, воображала, какие номера у меня будут. Мои родители – люди цирка (отец 27 лет был художественным руководителем и директором Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, мама работала там же балетмейстером и режиссёром), и я с самых юных лет мечтала работать на манеже, причём хотелось быть и иллюзионисткой, и наездницей, и дрессировщицей… И мечта сбылась!
Дарья Костюк стала звездой цирка, успешно работавшей во многих жанрах от дрессуры до воздушной гимнастики, от иллюзии до джигитовки. Больше пятнадцати лет назад она собрала собственный творческий коллектив, в котором каждый артист – мастер, звезда. Привлекла к сотрудничеству первоклассных художников, способных создать невероятные по смелости замысла и качеству исполнения сценические костюмы – Наталью Чистову из Москвы, Дмитрия Титушкина из Минска (он не только художник, но и мастер по изготовлению каркасных костюмов), Анжелу Богданову из Сочи.
Для нового спектакля эта команда создала выразительные номера. Акробату на катушках ассистируют настоящие «Стиляги» (рокабилли-коки на головах мужчин, летящие разноцветные юбки-солнца на девушках, лихой твист в исполнении превосходных танцовщиков), иллюзиону предшествует пышный венецианский карнавал (здесь на манеж выходят арлекины и коломбины в тонкой работы масках), артистка с хула-хупами появляется как будто из глубины восточного караван-сарая, над дрессировщиком огромных ярких попугаев ара покачивают цветущими ветвями тропические орхидеи, да и сам дрессировщик в эффектном гриме и хохолком на голове похож на огромную экзотическую птицу... А ещё авторы спектакля отправили героиню на парижский бульвар, в Древний Египет и вернули в цирк, на классический парад-алле, где над артистками балета покачиваются в воздухе цветные фазаньи перья.
Наследники великой традиции
Сквозными темами сюжета стали вера в собственные силы и пронесённая через годы дружба. Спектакль рассказывает, как два друга детства Даши, повзрослев, тоже стали артистами – едва ли не лучшими ковёрными в современном российском цирке. Сергея Колганова и Олега Белогорлова ижевская публика прекрасно знает как клоунский дуэт «Внуки лейтенанта Шмидта»: они уже приезжали сюда с гастролями, а также выступали как участники ижевского Международного фестиваля циркового искусства, и каждый раз зал аплодировал им стоя, благодаря за пережитые во время их реприз-спектаклей эмоции – от слёз сочувствия их героям до счастливого хохота. Сергей Колганов говорит: «Нашими учителями были все мастера комедии, начиная с Чарли Чаплина и заканчивая нашими преподавателями в цирковом училище. На самом деле Чаплин разработал все элементы клоунады, которые существуют до сих пор – ничего лучшего придумать невозможно. А наш секрет в том, что мы подводим публику к комическому трюку так, чтобы к смешному моменту, когда на героя опрокидывают стакан воды или срывают детали одежды, зрители уже сопереживали ему и не злорадствовали по поводу того, что с ним приключилось, а сочувствовали».
Отсылка к Ильфу и Петрову в названии дуэта возникла не случайно. Сергей Колганов создал сценический образ, в котором зрители безошибочно угадывают Шуру Балаганова или его «творческого наследника». Светлый чуб, кепка, широкие «довоенные» штаны и футбольная рубашка дополняют распахнутые глаза и чистосердечный энтузиазм, руководствуясь которым этот «Шура» умудряется испортить всё, к чему прикладывает руку.
Большие мастера
«Цирк Дарьи Костюк» работает в этом спектакле вместе с Большим Варшавским цирком. Именно из Варшавы прибыли в Ижевск главные участницы шоу – слонихи Магда и Дженни и их дрессировщик Сергей Гулевич. Их работа – настоящее сотворчество. Вот Сергей, элегантный, тонкий, в высоком цилиндре, балансирует на хоботе слонихи, стоя в полный рост, – такого трюка нет больше ни в одном аттракционе со слонами. А вот слонихи сцепляются хоботами, и на этих «качелях» непринуждённо покачивается юная ассистентка Сергея. Баланс слона на передних ногах на тумбе на фоне этих экспериментов кажется «классикой жанра». И тут же номер в очередной раз поражает публику: слониха накрывает голову дрессировщика своим ртом, за огромным хоботом его почти не видно. Сергей признаётся: «Это Магда придумала. У нас был долгий, около месяца, переезд из Душанбе в Казань. Во время пути мы каждый день останавливались у трассы на природе, чтобы слоны могли погулять у реки или по полю. В один из дней мы остановились у подножия Памира, слонихи свободно гуляли, и вдруг Магда подошла ко мне, накрыла мою голову своим ртом и лизнула по щеке. Потом – ещё раз. Я похвалил её, дал бананов – она поняла, что я её затею одобряю. Так родился трюк».
О своих партнёршах Сергей рассказывает, как о людях:
– Дженни и Магде по 45 лет, это средний возраст для слонов, которые живут примерно столько же, сколько люди. Они совершенно разные. Дженни – огромная, весом 5,5 тонны, спокойная и добрая, лакомка и соня, при этом удивительно сообразительная и даже мудрая. Благодаря этому в паре она лидер. Магда весит на тонну меньше, а по характеру более легкомысленная и своенравная, шустрая и хулиганистая. В итоге они здорово дополняют друг друга. Знали бы вы, какие они внимательные! Например, если одной даешь два яблока, то и второй нужно дать два – они умеют считать и обидятся, если увидят несправедливость.
Кажется, эти трое вместе всю жизнь. Тем удивительнее рассказ Сергея Гулевича о своём профессиональном пути и работе со своими огромными партнёршами:
– После армии не знал, чему посвятить жизнь, и мой дядя, известный ковёрный, заслуженный артист Белоруссии Фёдор Гулевич, предложил мне поехать поработать в Большой Варшавский цирк. Я начал там простым разнорабочим – разбирал и собирал шатёр цирка-шапито, ухаживал за животными. Там я впервые в жизни своими глазами увидел слонов. Они меня поразили, сразили, тронули за душу. Это была любовь с первого взгляда. Я взялся на безвозмездной основе помогать дрессировщикам, которые работали со слонами. Общался с этими животными, прикармливал. Директор цирка, заметив мой интерес, предложил мне место помощника дрессировщика. Я начал вникать в тонкости взаимоотношений с этими удивительными животными. И когда прежний дрессировщик ушёл на пенсию, я принял номер. За прошедшие годы Сергей полностью изменил аттракцион, доставшийся ему от польского дрессировщика. Во взаимодействии со слонихами рождались новые трюки.
– Когда я начал с ними работать, буквально жил в слоновнике. Ночевал рядом с ними на сене. Наблюдал за их привычками, за проявлениями характера. Так продолжалось два года. За это время стал им другом, братом, с которым они ведут себя естественно и свободно.
P.S. В спектакле принимают участие воспитанники Детской цирковой студии при Государственном цирке Удмуртии – играют Дашу и одного из её друзей. Дарья Костюк воодушевлена: «Ваша цирковая студия – просто номер один из всех, с которыми мы сотрудничали. С детьми, воспитанными в этой студии, по-настоящему интересно. Они привносят в образы персонажей что-то своё, делают их более объёмными. Нам с ними повезло». Похоже, у этого спектакля в Ижевске будет счастливая судьба.
Программа «Цирк со слонами» продлится до 7 июля. 0+
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