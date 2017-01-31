С 22 по 25 февраля в селе Якшур-Бодья состоятся финальные соревнования 23-х Республиканских зимних сельских спортивных игр. Ожидается, что участниками спортивного форума станут около тысячи спортсменов из всех сельских районов Удмуртии.
Сборные команды районов будут соревноваться в лыжных гонках, зимнем троеборье (полиатлоне), хоккее с шайбой, баскетболе, шахматам, шашкам. В соревнованиях примут участие спортивные семьи и руководители районов, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.
В рамках подготовки к предстоящим играм утверждена символика, которая будет сопровождать атлетов, украсит места проведения игр и наградную атрибутику.
Выбор талисмана связан с легендой, бытующей в Якшур-Бодьинском районе. Талисманом игр является Звезда надежды, которая символизирует надежду спортсмена на победу. Пять лучей звезды подобны олимпийским кольцам, цвета которых соотносятся с цветами флагов Удмуртии и Якшур-Бодьинского района, олицетворяют Мечту, Труд, Энергию, Надежду и Спорт, который является обобщающим последним элементом. Шлейф звезды напоминает лыжню, которая уходит вдаль. На лыжне 24 звезды - 24 района, приезд которых ожидается на соревнования, а 25-я звезда - Якшур-Бодьинский район с его людьми, спортсменами, зрителями, болельщиками...
Фото: minsport18.udmurt.ru
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