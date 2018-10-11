В 2009 году впервые в республике была учреждена специальная премия правительства «Наследники». Ежегодно обладателями этой премии становятся 10 лучших учащихся детских школ искусств. В этом году премия Правительства Удмуртской Республики «Наследники» вручалась уже в девятый раз. Торжественный приём провела Анастасия Муталенко, заместитель Председателя Правительства УР.
- Пятнадцать тысяч детей, занимающихся в музыкальных школах и школах искусств Удмуртии, - это наша гордость, это надежда республики. У нас много талантов. И мы обязаны их поддерживать. Символично, что наша встреча проходит в День учителя. Ведь за каждым талантом стоит талантливый педагог, умеющий разглядеть способности ребёнка, вовлечь его в творческий процесс и раскрыть потенциал человека, - отметила на открытии торжества Анастасия Муталенко.
За особые достижения в области детского художественного творчества премия Правительства Удмуртской Республики «Наследники» в этом году присуждена:
• Александру Марфину, учащемуся Детской школы искусств № 2 города Сарапула
• Льву Волкову, учащемуся Детской школы искусств № 9 города Ижевска
• Полине Алексеевой, учащейся специальной музыкальной школы при Республиканском музыкальном колледже
• Анне Мартышко, учащейся Детской школы искусств № 3 «Глазовчанка» города Глазова
• Арсению Лупскому, учащемуся Воткинской детской школы искусств № 1 им. П.И. Чайковского
• Анастасии Ермаковой, учащейся Детской школы искусств № 2 города Воткинска
• Савелию Петрову, учащемуся Детской школы искусств № 8 города Ижевска
• Алие Тютиной, учащейся Детской школы искусств посёлка Балезино
• Валерии Москвиной, учащейся Якшур-Бодьинской детской школы искусств
• Екатерине Дряминой, учащейся Детской школы искусств № 2 города Глазова.
Кроме этого, Правительство Удмуртии учредило две ежегодные стипендии имени заслуженного деятеля искусств России Геннадия Михайловича Корепанова-Камского. Их в этом году получили студентка Республиканского музыкального колледжа Александра Павлова и учащийся Республиканской детской школы искусств Валерий Степанов.
На торжественном приёме за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу заместителю директора Детской школы искусств № 3 имени Глинки города Ижевска Елене Павловой вручили Благодарность министра культуры Российской Федерации.
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