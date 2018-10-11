Главная » Образование » Талантливые «Наследники». Одарённые дети Удмуртии получили премии и стипендии

Талантливые «Наследники». Одарённые дети Удмуртии получили премии и стипендии

11 октября
0

Лучших учащихся и преподавателей детских школ искусств республики наградили за высокие достижения в области художественного творчества. Торжественная церемония для одарённых детей республики прошла в Резиденции Главы Удмуртии.

Nik 2557 Талантливые «Наследники». Одарённые дети Удмуртии получили премии и стипендии

В 2009 году впервые в республике была учреждена специальная премия правительства «Наследники». Ежегодно обладателями этой премии становятся 10 лучших учащихся детских школ искусств. В этом году премия Правительства Удмуртской Республики «Наследники» вручалась уже в девятый раз. Торжественный приём провела Анастасия Муталенко, заместитель Председателя Правительства УР.

  • Пятнадцать тысяч детей, занимающихся в музыкальных школах и школах искусств Удмуртии, - это наша гордость, это надежда республики. У нас много талантов. И мы обязаны их поддерживать. Символично, что наша встреча проходит в День учителя. Ведь за каждым талантом стоит талантливый педагог, умеющий разглядеть способности ребёнка, вовлечь его в творческий процесс и раскрыть потенциал человека, - отметила на открытии торжества Анастасия Муталенко.

За особые достижения в области детского художественного творчества премия Правительства Удмуртской Республики «Наследники» в этом году присуждена:

• Александру Марфину, учащемуся Детской школы искусств № 2 города Сарапула

• Льву Волкову, учащемуся Детской школы искусств № 9 города Ижевска

• Полине Алексеевой, учащейся специальной музыкальной школы при Республиканском музыкальном колледже

• Анне Мартышко, учащейся Детской школы искусств № 3 «Глазовчанка» города Глазова

• Арсению Лупскому, учащемуся Воткинской детской школы искусств № 1 им. П.И. Чайковского

• Анастасии Ермаковой, учащейся Детской школы искусств № 2 города Воткинска

• Савелию Петрову, учащемуся Детской школы искусств № 8 города Ижевска

• Алие Тютиной, учащейся Детской школы искусств посёлка Балезино

• Валерии Москвиной, учащейся Якшур-Бодьинской детской школы искусств

• Екатерине Дряминой, учащейся Детской школы искусств № 2 города Глазова.

Кроме этого, Правительство Удмуртии учредило две ежегодные стипендии имени заслуженного деятеля искусств России Геннадия Михайловича Корепанова-Камского. Их в этом году получили студентка Республиканского музыкального колледжа Александра Павлова и учащийся Республиканской детской школы искусств Валерий Степанов.

На торжественном приёме за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу заместителю директора Детской школы искусств № 3 имени Глинки города Ижевска Елене Павловой вручили Благодарность министра культуры Российской Федерации.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Первые шаги в инклюзию, или о том, почему некоторые ученики возвращаются в адаптивную школу
11 октября
**9 октября впервые в Удмуртии прошёл региональный форум инклюзивного образования «Открытый мир». Он ...
Ключи от будущего. В посёлке Кез началось строительство новой школы
10 октября
**4 октября 2018 года можно считать историческим днём в биографии посёлка Кез. Это день начала строит...
Олимпиада невероятных возможностей. Работодатели присмотрятся к участникам «Абилимпикса»
9 октября
**С 9 по 11 октября пройдёт Второй чемпионат Удмуртской Республики «Абилимпикс». Это большое событие ...
Удмуртэнерго рассказывает малому и среднему бизнесу республики о технологическом присоединении
8 октября
**В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» прошел семинар-совещание для представителе...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо