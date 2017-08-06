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Талантливой молодёжи Удмуртии присуждены денежные премии в 15 тысяч рублей

6 августа
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Премии утверждены распоряжением кабинета министров республики

Nik 2022 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Талантливой молодёжи Удмуртии присуждены денежные премии в 15 тысяч рублей

Распоряжением кабинета министров республики утверждены правительственные премии «Наследники» за особые достижения в области детского художественного творчества. Этот вопрос 5 августа обсудили на заседании президиума правительства Удмуртии, которое провел Александр Бречалов.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, лауреатами этого года стали учащиеся детских школ искусств: Карина Шушкова (Ижевск, в номинации «Оркестровые струнные инструменты), Варвара Суслова (Ижевск, в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты), Кирилл Храмов (Республиканский музыкальный колледж, в номинации «Фортепиано»), Павел Мальгин (Ижевск, в номинации «Народные инструменты»), Мария Мещерякова (Воткинск, в номинации «Музыкальный фольклор»), Григорий Соковиков (Можга, в номинации «Хореографическое искусство»), Ольга Байсарова (Ижевск, в номинации «Вокальное исполнительство»), Екатерина Останина (Республиканский музыкальный колледж, в номинации «Музыкальная композиция и теория музыки»), Кристина Ганиева (Якшур-Бодьинский район, в номинации «Декоративно-прикладное искусство») и Никита Брызгалов (Ижевск, в номинации «Изобразительное искусство»).

Талантливые ребята получат премии в размере 15 тысяч рублей.

Кроме того, за большие успехи в учёбе и активное участие в творческой деятельности отмечены стипендиями имени Г.М. Корепанова-Камского студентка Республиканского музыкального колледжа Элиза Гайнутдинова (15 тыс. рублей) и учащаяся Ижевской Детской школы искусств №9 Ольга Лапина (12,5 тыс. рублей).

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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