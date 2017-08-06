Республиканский модельный центр допобразования создадут в Удмуртии на федеральные средства Субсидию на дополнительное образование республика получила как один из 11 регионов-победителей...

Школу в селе Совхозный Удмуртии построят в 2018 году На строительстве школы побывал Александр Бречалов ...

Новую школу в селе Алнаши сдадут в 2018 году Александр Бречалов проверил ход строительства во время рабочего визита в район...