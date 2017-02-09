Старт с высокой точки
86 молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет на минувшей неделе получили именные премии и дипломы из рук Главы Удмуртии Александра Соловьева. Все они отмечены высокими наградами за победы в республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах, спортивных состязаниях и творческих конкурсах.
Будущее страны в их руках
Премия для поддержки талантливой молодежи – важная часть реализации приоритетного национального проекта «Образование». Она позволяет поддержать молодых людей, которые, по словам Александра Соловьева, «совсем скоро, может быть, уже через десяток лет, будут определять будущее республики и государства, потому что благодаря своим талантам и настойчивости способны добиваться самых высоких результатов в своем деле».
Открывая торжественную церемонию вручения наград, глава республики отметил, что премия – это не только материальный стимул, но и свидетельство общественного признания:
– Вы начинаете свой путь с высокой точки. Несмотря на то, что вы очень молоды, но уже приложили огромные усилия, чтобы стать лучшими в науке, спорте, творчестве, общественной работе, и сейчас подниметесь на заслуженную вершину. Конечно, мы связываем с вами надежду на будущее, и я хотел бы верить, что ваши таланты и умения послужат процветанию Удмуртии, что именно здесь вы найдете приложение своим способностям.
Быть полезной своей республике
Кто же они, эти молодые люди, в руках которых вскоре окажется наше будущее?
Одним из триумфаторов премии стала выпускница ижевского лицея № 14 Рушания Габдуллина. Она получила сразу два диплома (и двойную премию) за победы на Всероссийском этапе олимпиады школьников по экологии и на Всероссийском водном конкурсе (это еще одна экологическая программа, вовлекающая старшеклассников в решение практических задач изучения окружающей среды).
Сейчас Рушания учится на факультете управления экологией и природопользования МГУ им. Ломоносова (поступить туда ей тоже помогла победа на олимпиаде) и планирует связать с этим направлением всю жизнь.
– Началось все в 8-м классе, когда я впервые приняла участие в олимпиаде по экологии. Это был не просто вызов амбициям, а действительно увлекательная работа, которая позволяла почувствовать, что я своими действиями могу внести какой-то вклад в преобразование этого мира. Олимпиады 10-го и 11-го классов подтвердили, что экология – это дело, которым я хотела бы заниматься и которое у меня действительно неплохо получается, то есть здесь я смогу и наполнить свою жизнь работой, которая заставляет мои глаза гореть, и стать профессионалом, который принесет пользу. Олимпиада подтвердила для меня, что экология – это серьезная наука (в повседневной жизни мы ведь больше сталкиваемся с упоминанием экологического волонтерства, когда энтузиасты разгребают мусор в ручьях, чем с последовательными научными работами на той или иной территории). На самом же деле экология – это междисциплинарная наука, требующая обширных знаний химии, биологии, географии, физики.
В своей работе я затронула тему биоиндекации – исследовала ижевскую реку Малиновку. Оценила ее по макрозообентосу (совокупности беспозвоночных, населяющих дно) и по химическим параметрам донных отложений. Данные получила как из открытых источников, так и по результатам собственных исследований: мы выходили на реку, брали пробы донных отложений, исследовали их на содержание органического вещества и тяжелых металлов. В работе мне помогали учитель биологии Татьяна Витальевна Беселева и Удмуртский госуниверситет, который предоставил возможность пользоваться химической лабораторией и консультироваться с преподавательским составом. По результатам исследований я сделала вывод, что Малиновка – умеренно загрязненная река, и при применении очистки ее вода может быть использована для питьевого снабжения города. Кроме того, исследуя эту реку, мы затронули более глобальную проблему – загрязнения Ижевского пруда, которая остается актуальной по сей день.
– На вручении премии глава республики говорил о том, как важно применять полученные знания в республике. Планируете ли вы после обучения в Москве вернуться в Удмуртию?
– Сложно прогнозировать на пять лет вперед – сначала мне хотелось бы получить диплом и почувствовать себя профессионалом. Но на самом деле я бы хотела быть полезной своей республике и работать здесь.
Премия дает крылья
Еще одной обладательницей премии стала Анастасия Рябова, победительница межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и литературе. В этой олимпиаде принимают участие учащиеся школ Удмуртии, Башкортостана и Татарстана. Конкурс проходит в два этапа – отдельно проверяются знания удмуртского языка и удмуртской литературы. Получая диплом, Анастасия обратилась с благодарностью к правительству республики и Министерству образования и науки за предоставленную возможность получать образование на национальном языке и совершенствоваться в его изучении. Потом, уже в коридоре резиденции главы республики, сказала по-простому, лучисто улыбаясь:
– Когда я узнала, что получила премию, у меня как будто крылья появились. В олимпиадах я участвовала с 9-го класса, знала, что у меня все получается. Но это были как будто внутренние, важные только мне победы. А когда ты получаешь республиканскую именную премию, то понимаешь – то, что ты делаешь, важно для будущего твоей родины. Это дает такой стимул, вы не представляете!
Удмуртский – мой родной язык. Я родилась в деревне Пазял Можгинского района, где для большинства жителей разговорный, обиходный язык – удмуртский. Моя семья не исключение, мы все говорим на удмуртском, и первые слова, которые я сказала в жизни, были на удмуртском. Это очень важный момент идентичности, ощущения своей принадлежности к роду, к этой земле. Русский мы, живя и учась в России, выучим в любом случае – в школе занятия шли на русском. Но мне кажется, естественное владение двумя языками, как у людей в моей деревне, расширяет картину мира. В старших классах я училась в Ижевске, в республиканской гимназии им. Кузебая Герда, несмотря на то, что уже с 7-го класса задумывалась о медицине и предполагала, что профессионально филологией заниматься не буду. Мне показалось, что язык – это настолько важная часть жизни, что стоит заняться его углубленным изучением, даже если не собираешься делать его своей профессией. Сейчас я учусь в медицинской академии.
– А вы чувствуете кризис развития удмуртского языка в городской среде?
– Может быть, он существовал раньше, но с тех пор, как я живу в Ижевске, не перестаю радоваться тому, какая здесь насыщенная и интересная среда для удмуртоязычной молодежи. Я хожу на эстрадные и рок-концерты, где музыканты поют на удмуртском, и публика в зале понимает язык. Бываю на выставках, где поднимаются темы национальной идентичности. Есть площадки, где я точно могу встретить говорящих по-удмуртски ровесников. Но что еще приятнее и важнее, я часто слышу удмуртскую речь не в «специальных» местах, а просто вокруг себя – на остановках транспорта, в кафе, в магазинах. Не только молодые активисты, борющиеся за сохранение удмуртского языка, но и люди среднего и старшего возраста начали свободно говорить на национальном языке в общественных местах, перестали стесняться. А в деревне «кризиса» и не было: там удмуртский язык – просто наша жизнь.
О туризме с оптимизмом
Премии охватили все сферы науки, общественной жизни и самореализации, в которые вовлечена современная молодежь. За дипломами выходили талантливые программисты, химики, биологи, математики, филологи, молодые спортсмены, актеры, музыканты и специалисты туристической индустрии.
Мария Искандерова - студентка 5-го курса УдГУ, призер Всероссийской олимпиады по туризму. Чтобы одержать эту победу, Марии пришлось пройти несколько отборочных этапов, а затем, на финальном этапе в Российском университете туризма, защитить свой проект. Мария разработала авторский туристический маршрут по достопримечательностям Москвы и соседних городов, связанных с космической тематикой (олимпиада проходила в год 55-летия первого полета человека в космос, это событие и вдохновило Марию Искандерову). О туристическом потенциале Удмуртии девушка говорит с оптимизмом:
– В последние годы в республике появилось много проектов, которые помогают привлекать сюда туристов из других регионов. Особенно удачными получились зимние проекты – Усадьба Тол Бабая и Всемирный день пельменя, который состоится уже на этой неделе.
ЦИТАТА
Алексей ШЕПТАЛИН, министр образования и науки УР:
– Постоянные победы нашей молодежи на всероссийском и международном уровне свидетельствуют о высоком качестве образования в Удмуртии. Победы старшеклассников, учеников техникумов, студентов вузов в равной степени говорят о личной одаренности и трудоспособности этих молодых людей и о той огромной работе, которая была проделана их педагогами. Лицеи и вузы республики входят в рейтинги лучших учебных заведений страны. И все это дает основание рекомендовать получать высшее образование здесь, в Удмуртии, – как показывают успехи наших призеров, оно не уступает столичному.
СПРАВКА «УП»
Вручение премий талантливой молодежи в Удмуртии – часть масштабной федеральной программы. С 2006 года ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации определяются 5 350 юных талантов во всех регионах России. 1 250 ребят (победители российских и призеры международных олимпиад) получают премии по 60 тысяч рублей. Еще 4 100 молодых дарований (победители региональных и призеры российских олимпиад) получают премии по 30 тысяч руб.
Отбор кандидатов второй группы производится по пяти номинациям: социально значимая и общественная деятельность; научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность; профессиональное мастерство; художественное творчество; любительский спорт.
В Удмуртской Республике в 2016 году присуждено 86 премий по итогам всероссийских, международных (77) и республиканских (9) мероприятий. Среди обладателей премий 53 учащихся общеобразовательных организаций, 14 студентов организаций профессионального образования и 19 воспитанников организаций дополнительного образования детей.
Фото: udmurt.ru
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